Elena Furiase (37 años), sobre su infancia: "Nos perseguían en el coche, a mi hermano le tiraron un helado. Era muy abusivo”

Este próximo jueves, 19 de febrero, Elena Furiase (37 años) acudirá a El Hormiguero para presentar su nueva película, titulada La Boda. Un filme que precisamente verá la luz en cines el día 20.

Furiase mostrará ante Pablo Motos y todo el país su último proyecto. Eso sí, la actriz lleva toda una vida dedicada a la interpretación, pues desciende de una de las sagas más exitosas de la industria.

Ser conocida desde pequeña, sin embargo, también trajo consigo el elevado precio de la fama.

La actriz Elena Furiase en un evento del Festival de Málaga en 2024. Gtres

Pese a que el programa estaba centrado en su prima Alba Flores, Elena se sinceró unas semanas atrás sobre su infancia en Lo de Évole

"A mí siempre me ha gustado el espectáculo, pero hubo un momento en que quería ser ama de casa", confesó Furiase en el formato de laSexta.

"Yo recuerdo salir y que me cogiera mi madre de la mano y me dijera 'no te preocupes, tú sigue', porque los periodistas nos preguntaban", añadió, dejando entrever el dolor que sintió en aquella etapa de su vida.

Pese a que haber nacido en el seno de una familia de artistas le hizo saber desde bien pequeña que quería dedicarse a esto, ver las consecuencias que comporta la fama casi lo cambia todo.

Alba Flores, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

"Con 13 años, le dije a mi madre 'mamá, ya no quiero ser actriz’, porque no quería todo esto. Recuerdo que nos perseguían en el coche, nos íbamos al centro comercial con mi abuelo y nos perseguía la prensa, a mi hermano le tiraron un helado y se puso a llorar… Yo lo veía muy abusivo", confesó.

Elena Furiase ya se sinceró sobre su infancia unas semanas atrás en el programa Y ahora Sonsoles. "Me daba mucho miedo la presión que a veces vivimos. Me da miedo todavía", comenzó diciendo la actriz.

Y añadió: "Hubo un momento en mi vida que quise ser ama de casa, ahora lo soy también y lo disfruto mucho con mis hijos, pero hubo un momento que de pronto dije: mamá, no quiero ser actriz, quiero estar fuera de todo esto, no voy a aguantar la presión, me voy a equivocar. Es el precio de la fama".

Madre de dos hijos

Elena Furiase es madre de dos hijos, fruto de su relación con el músico y empresario Gonzalo Sierra.

Su primogénito es Noah, nacido en 2018, que llegó cuando la actriz aún estaba consolidando su carrera adulta y marcó para ella un antes y un después, pues ha explicado en varias ocasiones que la maternidad le dio otra perspectiva sobre la fama y las prioridades en su vida cotidiana.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra Gtres

Cuatro años más tarde nació su segunda hija, Nala, el 4 de julio de 2022, completando una familia de cuatro de la que tanto ella como su madre, Lolita Flores, se muestran especialmente orgullosas.

Elena suele compartir en redes pequeños momentos familiares, siempre con el rostro de los niños protegido, y ha contado que intenta compaginar los rodajes con una presencia muy activa en el día a día de Noah y Nala, de los que dice que son "lo mejor" de su vida.