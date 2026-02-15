Willy Bárcenas, sobre sus ingresos: "Gracias a la música he ganado dinero para arreglar la vida de mis padres"
El cantante ha confesado que, entre otros motivos, aceptó entrar en 'El Desafío' por dinero. En ese momento, no tenía gira de conciertos.
Aunque le han puesto la etiqueta de "pijo", Willy Bárcenas (36 años) asegura que no tiene la actitud de este tipo de personas. Si bien le gusta "vivir bien", el cantante de Taburete se siente "cómodo en todos los ambientes, con todo tipo de gente, todo tipo de planes".
En plena actualidad por su participación en El Desafío, que se emite cada viernes en Antena 3, el artista se ha sincerado con Vanitatis sobre su éxito en la música, el dinero y cómo utilizó sus ganancias para ayudar a sus padres, Luis Bárcenas (68) y Rosalía Iglesias (66).
Antes de entrar en estos temas, ha hablado de El Desafío. Jorge Ventosa (50) y el influencer Pablo Castellano (39), marido de María Pombo (31), intentaron convencerlo durante dos ediciones, pero por compromisos profesionales no pudo aceptarlo.
La decisión llegó en medio de una pausa profesional y por necesidad de ingresos. "Yo entré ahí por dinero. Dije: 'Un año en el que no hay conciertos, pues esto. Es un ingreso que viene muy bien'", pensó entonces. Hoy, mirándolo con perspectiva, "volvería gratis".
Concursar en el formato ha sido una decisión propia y meditada. Consciente de que el dinero no lo compra todo, Willy Bárcenas ha rechazado otras ofertas televisivas.
Tras ello, en la mencionada entrevista, el cantante se ha sincerado sobre su relación con el dinero, asegurando que es "más de amor que de odio".
"Fui un afortunado en mi infancia y adolescencia. Un niño pijo. Hacía viajes con mi familia, con mi padre... A esquiar, lo otro...", ha confesado Bárcenas. Ahora, la mayor parte de sus ingresos provienen de la música. Sobre todo, de sus conciertos.
La música, como dijo en una ocasión y así se lo han recordado en esta charla, le ha permitido ayudar a sus padres cuando más lo han necesitado.
Cabe recordar que Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias fueron condenados por su implicación en la trama de corrupción conocida como caso Gürtel, con penas de prisión elevadas y fuertes multas por delitos como fraude fiscal, blanqueo de capitales y apropiación indebida.
"Gracias a la música he ganado dinero para arreglar la vida de mis padres", aseguró en su momento Willy Bárcenas. Una ayuda que ha servido para pagar a los abogados y saldar otros gastos.
"Son mis padres y por supuesto, todo lo que pueda ayudar siempre voy a estar ahí. Igual que estuvieron ellos cuando me lo dieron todo", ha zanjado ahora el cantante de Taburete.
'El Desafío'
Para Willy Bárcenas, como ha comentado en sus redes sociales, el formato de Antena 3 conducido por Roberto Leal (46) "no solo ha sido un programa".
"Ha sido una experiencia única que me ha llevado al límite y me ha hecho darme cuenta que con constancia y sacrificio casi todo es posible", ha confesado en su perfil de Instagram, donde atesora 135.000 seguidores.
"Siempre estaré agradecido por haberme convencido para participar cuando el cuerpo me pedía un descanso", ha expresado el cantante.