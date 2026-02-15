Alejandro Sanz, 57 años, sobre su infancia: "Guardo ingenuidad e ilusión. La esencia de mis padres sigue en mí"

Vicky Martín Berrocal (52 años) ha cumplido un sueño: entrevistar a Alejandro Sanz (57). El cantante, de promoción por su serie documental Cuando nadie me ve, ha sido el primer invitado de la séptima temporada del podcast de la onubense.

Una charla "íntima" y "especial", como ha definido la propia Vicky, en la que el artista no solo habla de su exitosa carrera en la industria de la música. También muestra su lado más personal. Quién es en las distancias cortas Alejandro Sánchez Pizarro.

Así, entre otros temas, el cantante de Corazón Partío habla de su infancia. En los primeros minutos del podcast, Vicky Martín Berrocal le pregunta qué queda del Alejandro Sánchez niño, cuando ni siquiera soñaba en convertirse en un artista de éxitos.

"Todavía guardo algo de ingenuidad en algún sitio, guardo un buen puñado de ilusión, eso todavía me queda, y sobre todo, mucha determinación. Sigo siendo muy determinado", ha confesado Alejandro Sanz, enumerando una serie de características que ofrece una pincelada sobre su infancia.

Sobre la determinación, ha insistido: "Cuando me propongo algo, no me doy por vencido. No me gusta perder, sobre todo contra mí mismo".

A propósito de su infancia, cabe puntualizar que durante la charla, Alejandro Sanz tiene muy presente a sus padres.

"¿Qué queda de este hijo de María y Jesús?", pregunta la empresaria onubense. "Ah, no, la esencia de mis padres sigue en mí y cada vez más fuerte. Esto es como los pucheros, cuanto más tiempo sirven, más sustancia. Pues igual, mis padres están presentes en mi esencia desde siempre y cada vez lo veo más", asegura el cantante en su respuesta.

Alejandro Sanz en los Premios Elle 2025. Gtres

"Incluso mi familia me lo recuerda, ese gesto, esa forma", explica. "Y además empiezo a tener el sexto sentido que tenía mi madre, de araña. Ese sexto sentido que tienen las madres, que dices tú, cómo saben quién es buena persona y quién es mala", comenta el intérprete.

María Pizarro y a Jesús Sánchez ya no están en el plano terrenal, pero Alejandro Sanz los percibe como sus ángeles de la guarda.

"Tengo muchos. A mi madre, a mi padre, a mi tío Paco, mi tía Pepe, mi primo David... Mucha gente desafortunadamente, ¿no? Porque sí me gustaría tenerlos aquí", confiesa el artista cuando la diseñadora le pregunta por su ángel de la guarda.

Pese a las ausencias, eso sí, Alejandro Sanz prefiere quedarse con los buenos recuerdos: "Hemos disfrutado tanto juntos. Al final, esto es la vida. Es así. No hay que renunciar a ello".