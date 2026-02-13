Tamara Falcó, tajante sobre si volvería a perdonar una infidelidad de Íñigo Onieva: "No es una decisión que se pueda..."

Momento incómodo el que ha vivido Tamara Falcó (44 años) este jueves, 12 de febrero, en su cita semanal con la tertulia de El Hormiguero junto a Nuria Roca (53), Juan del Val (55) y Cristina Pardo (48).

La noche estuvo marcada por la visita de Samantha Vallejo-Nágera (56), cuando Pablo Motos (60) ha preguntado directamente a la hija de Isabel Preysler (74) si perdonaría una infidelidad.

Debatiendo sobre un hombre alemán que ha revelado que había sido infiel a su pareja 3 meses después de empezar su relación, el presentador no ha dudado un momento en conocer la opinión de la marquesa de Griñón, sobre si perdonaría una traición amorosa.

Eso sí, pasando por alto que en su día ya dio una segunda oportunidad a Íñigo Onieva (36) tras una deslealtad que se hizo pública poco después de anunciar su compromiso, sería capaz de perdonar este tipo de traición amorosa.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero' Antena 3

"No es una decisión que se pueda tomar a la ligera", ha confesado entre risas sin perder la compostura, dejando sin embargo en el aire si ahora que están casados volvería a olvidar una nueva infidelidad.

Y es que lejos queda septiembre de 2022 cuando, apenas varios días después de anunciar su boda -presumiendo de su espectacular anillo de compromiso en redes sociales- salía a la luz un vídeo de Onieva besándose con una chica durante el festival de música Burning man en Estados Unidos semanas antes.

Aunque en un primer momento el empresario negó la mayor y aseguró que las imágenes eran de 2019, no le quedó más remedio que admitir su deslealtad y pedir perdón públicamente.

Tamara, destrozada, rompía fulminantemente su relación: "Me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, si esto es verdad, aquí se acaba todo", aseguraba entonces.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en un acto público. Gtres

Pero después de tres meses separados, en los que Íñigo no dejó de luchar por recuperar a la marquesa y demostrarle que había cambiado, la pareja se reencontraba en la Misa del Gallo el 24 de diciembre y la socialité decidía vencer sus reservas y dar una nueva oportunidad a su historia de amor.

Siete meses después se daban el 'sí quiero' en una romántica boda en el palacio El Rincón y ahora, dos años y medio después, son más felices que nunca. De ahí que, teniendo en cuenta que en su caso 'segundas oportunidades sí fueron buenas', Tamara haya salido del aprieto en el que la ha puesto Pablo Motos reconociendo que "no es algo que se pueda tomar a la ligera".