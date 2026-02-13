Olimpia Báez, la hija de 'El Litri' y nieta de Carolina Herrera que arrasa en Nueva York y toma el relevo de su abuela y su madre

Olimpia Báez arropando a su abuela Carolina Herrera en su desfile de Nueva York. Gtres

Carolina Herrera (87 años), arropada por su familia, ha visto en primera fila la nueva colección de su firma, orquestada bajo la dirección artística de Wes Gordon (39).

Una oda al poder creativo de las mujeres artistas, mecenas, galeristas, coleccionistas y musas, que ha visto la luz en un local de Meatpacking District.

Coincidiendo con el primer día de la Fashion Week de Nueva York, la diseñadora venezolana ha disfrutado del desfile junto a su dos hijas, Carolina Adriana y Patricia Cristina.

Carolina Herrera junto a sus nietos. Gtres

Además, algunos de sus nietos. La hija de la primera, Olimpia Báez (19), fruto de su matrimonio con el torero español 'El Litri', y los dos hijos de la segunda, Gerrity y Magnus, de su historia de amor con Gerrity Livingston Lasing Jr.

Una bonita escena familiar en la que ha destacado Olimpia. Sin restar protagonismo a su abuela, la hija de Carolina Adriana y 'El Litri', ha acaparado el foco.

Olimpia Báez, nieta de Carolina Herrera, en Nueva York. Gtres

En las puertas del Meatpacking District se ha visto a Carolina Herrera especialmente sonriente y del brazo de sus dos nietos. En determinado momento, Gerrity y Magnus, también han caminado junto a su madre.

No obstante, quien ha destacado entre todos, por su elegancia y glamour, ha sido Olimpia.

La hija del diestro español ha llamado la atención por su look. Un vestido ceñido a la figura en color rojo -un tono muy asociado a la firma Carolina Herrera- y con botonadura frontal.

Como toque final, unos salones tipo slingback a tono y gabardina en marrón chocolate. Olimpia, así, va tomando el relevo de su abuela y su madre como icono de moda.

A punto de cumplir 20 años, la hija de Miguel Báez 'El Litri' y Carolina Adriana Herrera ha pasado de ser una adolescente discreta a la joven que concentra miradas en la Fashion Week de Nueva York.

Olimpia de la Concepción Báez nació en Madrid el 14 de marzo de 2005, apenas ocho meses después de la espectacular boda de sus padres en la finca extremeña Los Guateles, un enlace con 600 invitados, catalogado como uno de los eventos sociales de aquel año. El matrimonio, cabe recordar, terminó por disolverse a final de 2017.

Carolina Herrera en la Fashion Week de Nueva York. Gtres

Por línea paterna es nieta del torero Miguel Báez 'El Litri' y de Concha Spínola, y por la rama materna lleva en la sangre la elegancia de Carolina y Reinaldo Herrera.

Olimpia creció en la capital española junto a sus hermanos, Miguel y Atalanta. Durante años, su imagen fue celosamente protegida. Su madre y su abuela lograron mantenerla al margen del ruido mediático pese a pertenecer a dos sagas muy mediáticas.

Ella misma, hasta ahora, no ha buscado mayor proyección pública. Como cualquier joven de su edad tiene redes sociales, pero cerradas a su círculo más cercano.

De Olimpia se conoce -y bien lo confirman las imágenes de la Fashion Week de Nueva York- que está muy unida a su familia. Además, que es amiga de reconocidas figuras de la jet set española. Entre ellas, Stella Svedin (21), la hija menor de Luis Figo (53) y la modelo Helen Svedin (51).

Olimpia de la Concepción junto a su madre, Carolina Adriana Herrera. Gtres

Olimpia es la única de sus hermanos que conoce el país de origen de su madre y abuelos maternos. Su primer cumpleaños, de hecho, fue allí. "Lo celebramos con todas mis amigas, que estaban teniendo bebés a la vez. Es la única de mis hijos que ha ido a Venezuela", comentó Carolina Adriana Herrera en una entrevista con la revista Glamour.