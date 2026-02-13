Fernando Tejero, 60 años, sobre su infancia en Córdoba: "Mi madre enfermó y me mandó a vivir con una tía hasta los 14"

Fernando Tejero (60 años) es uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Durante los años 2000 se convirtió en un auténtico referente en el mundo de la interpretación, sobre todo por su personaje en Días de fútbol o la serie de televisión Aquí no hay quien viva.

Sin embargo, suele ser una persona que habla poco de sí mismo, de su intimidad y de su yo más personal. Hace un par de años, concretamente en 2023, dio una entrevista al programa Camino a casa de laSexta, en la que abrió su corazón como nunca.

Fue ahí donde habló de su lado más íntimo: su infancia, la relación con su madre y cómo creció siendo un adolescente que sentía el síndrome del nido vacío. Tejero se convirtió en referente familiar, sin contar cómo habían sido sus primeros años de vida.

Fernando Tejero en un acto público. Gtres

Durante años, el actor pensó que su familia no lo quería, sobre todo porque parecía que lo habían abandonado de pequeño. "Mi madre enfermó a los 9 meses de nacer yo. Me mandaron con una tía mía y ahí estuve hasta los 14 años", confesó en dicho programa. Años más tarde, Fernando admitió que la relación con sus padres era "estupenda".

Eso sí, en ese mismo programa, el actor no pudo evitar las lágrimas, sobre todo al pasear junto a Albert Espinosa (52) por su antiguo colegio. Para él, fue volver a enfrentarse al lugar donde sufrió bullying por parte de sus compañeros.

"Antes no se llamaba bullying", aclara Tejero. Y añade: "Me hicieron sentir como un despojo humano". El actor de La que se avecina explica que en aquel momento era porque tenía "mucha pluma" y que le afectó mucho, ya que comenzó a tartamudear por aquella época.

Fernando Tejero en un acto público. Gtres

El pasado de Fernando Tejero ha sido duro, mientras que pasó toda la infancia fuera del núcleo familiar, porque cuando nació ya tenía tres hermanos mayores. "Me tiraban piedras, me llamaban maricón. Tenía todas las papeletas para ser un yonqui o alcohólico", contó, reflejando así que su infancia dejó su autoestima por los suelos.

El ganador de un Goya, a lo largo de los años, ha llegado a confesar que tras los problemas que atravesó en su juventud, llegó a refugiarse en el alcohol y que todavía seguía en terapia para procesar esa etapa y aceptar plenamente su orientación sexual.

Eso sí, estas palabras de Tejero, fechadas en 2023, dejaron sin palabras a muchos de sus seguidores. Uno de los actores más famosos de nuestro país abrió su corazón y contó cómo su infancia marcó para siempre el resto de sus días.