24 años, aficionado al fútbol, seguidor de Vox y alejado de los medios: así es Marco Morales, el discreto hijo de Ana Milán

El nombre de Ana Milán (52 años) vuelve a sonar con fuerza. Y es que la actriz, una de las más carismáticas y queridas del panorama audiovisual, acaba de lanzar su proyecto más personal.

Se trata de nuevo libro, titulado Bailando lo quitao, que ya está a la venta. Se trata de su primera novela y en ella, la protagonista, Josi, una mujer mayor, narra toda su vida a golpe de recuerdos.

En los últimos días, la intérprete e influencer está recorriendo los platós de televisión promocionando este trabajo. Uno del que se siente especialmente orgullosa. Casi tanto como de su hijo, Marco Morales, la verdadera 'obra maestra' de su vida.

La actriz Ana Milán y Paco Morales estuvieron juntos a finales de los noventa. GTRES

Su padre es Paco Morales

Marco, un verdadero desconocido para el público, es el único hijo de la actriz Ana Milán, fruto de su relación con el actor, cantante y presentador Paco Morales (64), exmiembro del grupo La Década Prodigiosa.

Milán y Morales comenzaron su relación a mediados de los años 90, cuando ambos trabajaban en el mundo de la televisión y el espectáculo. Estuvieron juntos siete años, entre 2000 y 2007, etapa en la que nació su hijo.

Nacido en 2001, Marco tiene 24 años. A diferencia de sus padres, mantiene un perfil bajo, alejado de los medios de comunicación.

De él se conoce que es un apasionado del fútbol -ha jugado como portero- y de la música electrónica. Su pasión por la música le viene por parte de su padre quien en los últimos años ha participado en producciones como Gypsy, Forever Van Gogh, y musicales como Annie, Peter Pan, Mary Poppins o Mamma Mia.

Su devoción por el deporte rey también le viene de su progenitor. Y es que Paco Morales llegó a jugar en el Atlético de Madrid antes de dedicarse a las artes escénicas.

A pesar de que sus padres se separaron cuando él era pequeño, la ruptura se produjo de manera cordial. "Paco Morales es un señor. No llegamos a casarnos, pero me sentí infinitamente unida a él y lo estaré siempre por nuestro hijo. Es un tío estupendo al que tengo mucho cariño. Cuando nos separamos, no necesitamos ningún abogado", declaró la actriz en Mujer Hoy.

Marco Morales, hijo de Ana Milán, en sus redes sociales. © marcomorales_1

Apasionado del fútbol

Tan discreto es el perfil de Marco que apenas aparece en las redes sociales de sus padres. De hecho, en una de las escasas publicaciones en las que se le puede ver junto a Ana Milán es aún un bebé.

El post data del 24 de noviembre de 2024, con motivo del 23 cumpleaños del joven. Entonces, la actriz publicó junto a su vástago acompañado de un emotivo mensaje.

"Mi querido hijo", empezaba diciendo, "hace 23 años que llegaste al mundo, un mes antes de lo esperado, a tu ritmo, como siempre. Hace 23 años que nos peleamos, queremos, reímos y nos volvemos a pelear".

"Celebro y brindo el hombre que eres, lleno de honor y nobleza. Divertido como nadie, aunque te cueste bailar. Y quiero que sepas que no hay un abrazo que me guste más que el tuyo, ni lo hubo, ni lo habrá", decía. "Feliz vida, Marco".

Polémica en 2020

Marco, que cuenta con un perfil público de Instagram con no más de 9.000 seguidores, copó los titulares de la prensa en el año 2020.

Entonces, el joven contaba con 18 años. El hecho de que siguiera al partido de Santiago Abascal en Instagram y a otras cuentas consideradas machistas lo situó en el centro de la polémica.

La actriz no dudó en salir en defensa de su hijo a través de las redes sociales. "Hay gente que me está preguntando, ¿es verdad que tu hijo es de Vox?", comenzaba diciendo en un rotundo vídeo.

"Sinceramente, Marco tiene 18 años y no ha votado nunca. Es verdad que ayer se creó una absurda polémica de alguien con ganas de hacer daño, en la que yo no voy a entrar", expresaba.

"Un tipo encantador, lleno de nobleza"

"No voy a entrar en polémicas por el simple y llano hecho de que lo único que yo pretendo es que mi hijo viva en una casa de libre pensamiento, donde todos nos podamos expresar, decir cómo somos, quiénes somos, en qué pensamos y debatir, jamás desde el insulto, la violencia o la agresividad", argumentaba.

"Es un tipo encantador, lleno de nobleza. Es cierto que sigue a Vox, también a Pedro Sánchez y a Amancio Ortega, y no es multimillonario", puntualizaba.

En otro vídeo explicó que ella había votado al actual presidente del Gobierno en las últimas elecciones, pero que es capaz de ver tanto los errores como los aciertos del Gobierno.

Marco Morales, hijo de Ana Milán, en su perfil de Instagram. Instagram

Su hijo "es un tipazo"

Aquella no fue la primera vez que Ana Milán habló públicamente de su hijo. En una entrevista a La Vanguardia explicó que es "lo más importante" de su vida y que, cuando nació, "se te quitan todas las tonterías, dejas de ser la protagonista y pasas a actriz secundaria toda tu vida".

También lo ha calificado como un joven dotado de un gran "sentido del humor" y ha insistido en que está "absolutamente orgullosa" de él.

Asimismo, ha subrayado que es un joven muy independiente, pero que ella sigue siendo su gran apoyo: "Podría pasar 20 años peleándome con él; es un tipazo".

Sobre la maternidad, Milán ha detallado que es algo "maravilloso y aterrador" a la vez. Y ha criticado que esté idealizada, ya que tener hijos hace que ellos sean la prioridad, te "acorta las alas" y también trastoca la vida de pareja.

A pesar de los "quebraderos de vida" que implica criar, Ana Milán se siente orgullosa de su hijo. Alguien que la "mantiene atada a tierra".

Según ella, su rol como madre no es ni el de un "sargento" ni el de una "colega”. Con Marco tiene un grado de amistad formidable y reivindica que no es necesario ser madre para sentirse realizada, aunque para ella haya sido una experiencia decisiva y profundamente gratificante.