Confirmado: Rodri, de 'La isla de las tentaciones', detenido por presunto maltrato a su expareja, Helena

Rodrigo López (26 años), simplemente conocido como Rodri, se ha convertido en uno de los participantes más controvertidos de la novena edición de La Isla de las Tentaciones.

Ahora, se encuentra en el ojo del huracán. Según ha confirmado el también exconcursante Diego Pérez (James Lover) a través de su perfil de Instagram, Rodri fue detenido este pasado jueves, 29 de enero de 2026, por un presunto episodio de maltrato hacia su expareja Helena Arauz, también concursante del reality de Telecinco.

El joven pasó varias horas en los calabozos antes de comparecer ante un juicio rápido, quedó en libertad provisional con medidas cautelares impuestas, incluyendo una orden de alejamiento respecto a Helena, según han aportado más tarde medios como ABC y El Televisero.

Helena y Rodri, de 'La isla de las tentaciones 9'. Mediaset

Cabe recordar Rodri y Helena, ambos de Madrid y con un año de noviazgo al entrar en el casting, viajaron a República Dominicana para poner a prueba su fidelidad ante las cámaras de Mediaset.

Allí, él cayó en la tentación con la soltera Olatz, mientras ella inició un romance con Albert Barranco, generando momentos de alta tensión, como cuando Rodri golpeó la tablet de las hogueras al descubrir la infidelidad.

En el reencuentro, grabado cuatro meses después, la pareja confesó seguir junta intentando una reconciliación que duró poco. En el debate final, sin embargo, Helena rompió definitivamente en directo exclamando: "Esto no es amor, saca lo peor de nosotros".

Además, admitió que su relación era "una mierda" llena de idas y venidas post-villa. "Yo no quiero mentir a nadie: somos una mierda de relación", confesó ella, visiblemente afectada, mientras Rodri reconocía rupturas constantes aunque negaba infidelidades recientes.

A pesar de todo, parece que mantuvieron contacto tras el programa, lo que derivó en los hechos denunciados el pasado jueves.

Helena, de hecho, no tardó en destapar lo que definió como un pacto previo entre ambos. Aseguró que Rodri y ella acordaron fingir estabilidad tanto al volver de República Dominicana como incluso antes de entrar al programa.

"Me pidió que dijéramos que estábamos bien y que quedáramos como la pareja bonita", explicó Helena, antes de admitir que aceptó un trato que hoy le pesa como una losa. "Yo no he sido yo misma en todo esto", insistió, visiblemente afectada y con la voz entrecortada.

Rodri entró después en plató y sorprendió a todos con un beso impulsivo que no hizo más que avivar la tensión latente. Reconoció sin rodeos que la relación se ha roto y recompuesto en innumerables ocasiones desde el final de la emisión, aunque negó rotundamente haberle sido infiel en este tiempo.

"Desde que empezó todo lo hemos dejado una y otra vez", admitió con gesto serio, mientras reprochaba a Helena su actitud cambiante y sus contradicciones públicas.

Ella, lejos de negar el vínculo que aún los unía, resumió su conflicto interno en una frase demoledora: "Le quiero mucho, pero también le tengo una rabia inmensa".

Helena y Rodri. Mediaset

El momento más duro llegó cuando Helena verbalizó por fin el desgaste emocional acumulado tras meses de idas y venidas. Aseguró que no tienen "ni un solo día bueno" juntos y que la toxicidad de la situación ha salpicado incluso a su familia más cercana.

No hay amor verdadero aquí, solo saca lo peor de nosotros", sentenció antes de tomar la decisión definitiva en directo ante las cámaras. "Tengo que ser valiente de una vez", añadió con lágrimas en los ojos, dando por rota la relación para siempre bajo la mirada incrédula y dolida de Rodri.