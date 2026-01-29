La sentencia por la agresión sexual a Jedet condena al acusado a 4 meses de cárcel y narra que la tocó e insultó

El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha condenado a cuatro meses de cárcel y al pago de una indemnización de casi 2.000 euros al productor de cine Javier Pérez Santana (59 años), quien agredió sexualmente a la actriz Carmen Jedet (33).

Los hechos sucedieron en 2023, tras la gala de los Premios Feroz de ese año. Este miércoles, en sus redes sociales, la intérprete anunció que, tras casi tres años de procedimiento judicial, había obtenido un fallo condenatorio.

No obstante, no hizo públicos los detalles de la sentencia. EL ESPAÑOL ha tenido acceso íntegro a la resolución, que describe que el productor realizó tocamientos indeseados a Carmen Jedet en cuatro ocasiones.

La sentencia relata que, cuando ésta se quejó repetidamente de su comportamiento, el acusado le profirió insultos en alusión a su condición de mujer transexual: "Travelo de mierda, travesti envidiosa, puta".

Por ello, además de por agresión sexual, Santana ha sido condenado por un delito leve de vejaciones.

La resolución detalla que el productor cinematográfico, cuando sucedieron los hechos, "se encontraba bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica", lo que provocó que "sus facultades físicas y psíquicas se encontraran notablemente alteradas".

De hecho, la defensa de Santana solicitó su absolución y, en todo caso, que se le aplicase una "eximente completa de intoxicación", debido a su estado de ebriedad cuando sucedieron los hechos.

No ha tenido éxito del todo en esta petición: se le ha reconocido una eximente "incompleta".

El acusado indicó en el juicio que no recordaba nada de aquella noche. De hecho, indicó que acudía a la vista con la intención de enterarse de qué había sucedido en la fiesta y de pedir perdón.

De hecho, Santana consignó en el Juzgado la cantidad de 1.918,59 euros que ha acabado recibiendo la actriz como indemnización por los daños morales sufridos.

En su sentencia, el juez Jorge Sánchez Parellada detalla que Santana agarró tanto el trasero como los pechos de la actriz a lo largo de las cuatro veces en las que interactuó con ella.

Jedet se quejó en todas las ocasiones y manifestó su malestar.

A consecuencia de estos hechos, la intérprete de la serie Veneno sufrió un cuadro de ansiedad y estuvo de baja más de un mes: entre el 30 de enero de 2023 hasta el 1 de marzo de ese mismo año.

La sentencia también condena a Santana a una pena de libertad vigilada durante dos años y a una pequeña multa.

Tampoco podrá, durante dos años, dedicarse a ningún trabajo, remunerado o no, que conlleve contacto con menores de edad. Y tendrá prohibido acercarse a Carmen Jedet a menos de 500 metros o comunicarse con ella de cualquier forma.

La Fiscalía, tras el juicio, solicitó una pena de un año de cárcel para el acusado, que, finalmente, ha quedado en cuatro meses de prisión, tras aplicársele una "eximente incompleta de intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas".

Por su parte, las abogadas de la actriz solicitaron un total de tres años entre rejas para Santana: dos, por la agresión sexual, y otros 12 meses por un delito contra la integridad moral.

Este miércoles, en sus redes sociales, Carmen Jedet animó a las mujeres víctimas de violencia sexual a denunciar. "No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes", subrayó.

Ahora bien, admitió haber sufrido un "proceso largo, duro y profundamente desgastante".

"No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes", lamentó en su perfil de Instagram.

"Empatizo profundamente con el porqué de muchas mujeres que deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio", reconoció.