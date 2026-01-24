Miguel Bosé se instalará en Andorra "antes del verano" tras dejar México: por qué 'reniega' de España y el papel de sus hijos

Corría el año 2014 cuando Miguel Bosé (69 años) abandonó España y se instaló en Panamá, junto a su entonces pareja, Nacho Palau (53), y los hijos de ambos, Diego y Tadeo, e Ivo y Telmo. La entonces familia feliz ponía distancia porque Miguel sentía mucha presión mediática.

Después de Panamá, en 2018, Miguel, Nacho y los cuatro pequeños hicieron de nuevo las maletas, pero no para regresar a casa. Se instalaron en Ciudad de México. Tiempo después, tras la sonadísima ruptura entre Miguel y Nacho, el escultor y sus dos hijos retornaron a España.

Miguel, no. El cantante no ha vuelto a residir -ni, pues, a tributar- en su país de forma oficial desde aquel 2014. Miguel sólo viaja a casa en verano y de forma muy puntual. Allí, en la tierra azteca, el intérprete de Morena Mía y sus vástagos han tenido una vida tranquila.

Miguel Bosé junto a los cuatro hermanos, este pasado verano. Gtres

Cierto es que en 2023 la familia se llevó un gran susto cuando unos ladrones los asaltaron en su domicilio. Aquel fue un pasaje traumático para Miguel, aunque entonces se negó a dejar México. Ahora, en cambio, sí: Miguel y sus hijos se mudarán en los próximos meses.

Y no, ahora tampoco regresan a España. El artista y sus hijos se instalarán en Andorra. Así lo avanzaron en Mamarrazis y lo confirma y amplía EL ESPAÑOL. Los rumores comenzaron cuando vieron a Miguel, hace dos semanas, visitando una escuela privada para inscribir a Diego y a Tadeo.

Según la información que se dio entonces, Bosé hizo la "preinscripción" de los menores. Este periódico puede confirmar que, en efecto, los hijos de Miguel ya tienen colegio asignado. Era la mayor preocupación del cantante: encontrar un centro adecuado y con las mejores prestaciones.

A través de un buen amigo andorrano, que lo está guiando y aconsejando, Miguel ha mostrado interés en la zona de Conillo para vivir, pero, al cierre de este artículo, el hijo de Lucía Bosé todavía no ha tomado una decisión, porque el pueblo está demasiado alejado del colegio de sus hijos.

Miguel Bosé en una imagen de archivo de EL ESPAÑOL Javier Carbajal

Miguel está buscando una casa para comprar. Quiere invertir en suelo andorrano porque su intención es quedarse. Detalla a EL ESPAÑOL una fuente que han sido los hijos de Miguel quienes le pidieron "vivir más cerca de la familia". Miguel también lo desea, y "los chicos están felices".

Este traslado lo hace Miguel, principalmente, por el bien de los cuatro hermanos. Nacho Palau, por supuesto, está al tanto. Con el colegio asignado, en los próximos días Bosé desea fichar su casa para estar instalado en Andorra "antes del verano".

Así, sus hijos inician ya el curso de septiembre en su nuevo centro. Quien comparte la información con este medio desliza que la seguridad está siendo una suerte de obsesión para el cantante.

El hecho de que Miguel se instale en Andorra y no en España hace que muchos se pregunten: ¿es esto un feo hacia su país? ¿Reniega Miguel de su patria? Hay que apuntar que el cantante se ha mostrado, de un tiempo a esta parte, muy crítico con el Gobierno español.

Miguel Bosé, en una fotografía tomada en España en julio de 2024. Gtres

"No es eso, Miguel no quiere vivir aquí por la prensa, no soportaría ver fotos suyas cenando o con los chicos de compras", se explica. Conviene recordar, además, que en 2019 Bosé apareció en las listas de defraudadores de Agencia Tributaria.

Le debía por aquel entonces al fisco una deuda de un millón de euros. Andorra, además, se ha convertido en la residencia fiscal de muchos youtubers. Se mudan allí porque el país ofrece una presión fiscal muy inferior a la de España sobre rentas altas.

El tipo máximo de IRPF en suelo andorrano es del 10 por ciento a partir de 40.000 euros anuales, mientras que en España los tramos altos superan con facilidad el 45-47 por ciento según la comunidad autónoma.

A esta ventaja fiscal se suma que Andorra está muy cerca de España, comparte idioma, ofrece seguridad y un nivel de vida alto, lo que facilita el traslado sin una ruptura radical con el entorno habitual.

La normativa andorrana permite obtener residencia -activa o pasiva- si se cumplen requisitos como vivir al menos 90-183 días al año allí, tener medios económicos suficientes y, en el caso de los profesionales con proyección internacional desarrollar la actividad desde el Principado.

La última reunión familiar

Si en algo importante va a influir que Miguel y sus hijos se trasladen a Andorra, es que entonces, en unos meses, los cuatro hermanos se podrán ver con más frecuencia. La última vez que se produjo una reunión familiar fue el pasado verano. En Mallorca.

Hubo material gráfico que lo atestiguó. Fue el 29 de julio de 2025. Los fotógrafos captaron al intérprete de Amante Bandido comiendo en un exclusivo restaurante de Mallorca, junto a sus hijos y de los Nacho, su hermana Paola Dominguín (64), y la hija de ésta, Alma Villalta (28).

Los cuatro hermanos en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Se trató de un material gráfico valiosísimo el que captaron las cámaras, teniendo en cuenta que la reunión entre los hermanos no estaba del todo asegurada, máxime si se valora que, tan sólo días atrás, Nacho Palau cargó las tintas de nuevo contra el artista en televisión.

Pero, afortunadamente, esa guerra entre progenitores no afecta en nada a sus respectivos hijos.

Sabido es que hubo un tiempo que todos ellos se consideraron familia, pero cuando la relación sentimental de Bosé y Palau tocó a su fin, un juez dictó sentencia: los cuatro jóvenes no pueden ser reconocidos legalmente como hijos de ambos ni como hermanos a todos los efectos.

Lo que vino después fue una guerra mediática y judicial entre Miguel y Nacho, que enconó su situación. Hoy, todo eso forma parte del pasado. Miguel y Nacho han alcanzado cierta cordialidad y a partir del verano los cuatro hermanos pasarán a estar y sentirse más cerca los unos de los otros.