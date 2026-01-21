Victoria Beckham, "hundida" tras los graves ataques de su hijo Brooklyn y "preocupada" por lo que él pueda seguir contando

Victoria Beckham, en una fotografía tomada en en París en marzo de 2025. Gtres

La familia Beckham se encuentra en el foco mediático. Después de meses de rumores sobre las razones de su distanciamiento de sus padres, David (50 años) y Victoria Beckham (51), Brooklyn (26) rompía su silencio este pasado lunes, 19 de enero, con un demoledor comunicado a través de sus redes sociales.

En el escrito, el primogénito de los Beckham confirmaba que la relación con sus padres se encuentra completamente rota. Brooklyn, entre otros aspectos, acusaba a ambos de haberle controlado durante años, llegando incluso a intentar arruinar su boda con Nicola Peltz (31).

El joven chef, además, ponía el foco en la marca 'Beckham'. Según Brooklyn, sus progenitores anteponían su prestigioso sello a su propia familia.

Brooklyn, David y Victoria Beckham, en una fotografía de archivo. Getty Images

Las palabras vertidas por Brooklyn Beckham no han pasado desapercibidas. Todo el mundo habla de ello. Por el momento, eso sí, ni David ni Victoria se han pronunciado públicamente.

Sin embargo, de acuerdo a la información publicada por The Mirror, la diseñadora está "en el suelo, hundida, completamente conmocionada por lo que su hijo ha hecho".

El medio británico, además, asegura que Victoria Beckham se encuentra "en shock" y "consternada" por el mensaje de su hijo mayor.

"Les preocupa que esto sea el fin de la marca Beckham, con las acusaciones de falsedad y relaciones fingidas. Les preocupa qué más pueda revelar", han manifestado desde The Mirror.

A pesar de la imagen que Brooklyn ha ofrecido públicamente de sus padres, según conoce The Sun, David y Victoria todavía aman a su hijo. "Él siempre será su chico y siempre habrá un lugar para él en su hogar", afirma el citado portal.

Eso sí, "parece que no hay vuelta atrás mientras siga con Nicola".

Victoria Beckham, en el estreno de su documental de Netflix, en Londres. GTRES

David Beckham tampoco se ha pronunciado directamente sobre el comunicado de su primogénito.

El exfutbolista comparecía este pasado martes, día 20, en el Foro Económico Mundial de Davos en una intervención en el programa financiero Swawk Box de la CNBC, para hablar de deporte y colaboraciones junto al presidente del Bank of America, Brian Moynihan.

Al ser preguntado por la importancia de las redes sociales, David señaló: "Siempre he hablado de las redes sociales y del poder de las redes sociales. Para bien y para mal. Lo malo es que el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso".

En un momento determinado, Beckham llevó la cuestión a su terreno y relacionó la pregunta con su propia familia.

Brooklyn junto a su mujer y sus padres en una imagen de redes sociales. Instagram

La incógnita de la marca 'Beckham'

Tal y como ha publicado The Mirror, uno de los aspectos que más preocupa a Victoria Beckham tras los ataques de Brooklyn es que la marca se vea dañada.

EL ESPAÑOL, precisamente, publicaba hace apenas unas horas un reportaje tras conversar con Aranxta Pérez, experta en imagen y directora de la agencia Influgency, analizando la marca 'Beckham'.

A ojos de la experta entrar en una batalla pública sí marcaría otro rumbo. "Eso sí podría afectar negativamente tanto a la marca Beckham como a la firma de ropa de Victoria", deslizó Pérez a este periódico.

Y añadió: "No va a haber unos dimes y diretes, por eso creo que no va a afectar demasiado a la parte Beckham. Al final lo van a dejar pasar, es la forma habitual que tienen de hacer las cosas porque hasta el propio hijo lo dice".