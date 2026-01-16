Los fantasmas del pasado de Ana Obregón reaparecen uno tras otro: de Alessandro Lecquio y Jeffrey Epstein a Julio Iglesias

Se ha convertido en el tema indiscutible de la semana. La presunta agresión sexual de Julio Iglesias (82 años) a dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe está en boca de todos.

La noticia salió a la luz el pasado martes, 13 de enero, y desde entonces, ha copado la conversación social.

El mero hecho de que el artista continúe siendo tendencia en X -anteriormente Twitter- dos días después advierte de la magnitud de la polémica.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

La presunta agresión sexual de Iglesias a dos exempleadas en 2021 es ya debate nacional.

De hecho, Más Madrid ha exigido recientemente a Isabel Díaz Ayuso (47) y a José Luis Martínez-Almeida (50) que retiren al cantante la Medalla de Oro y la condición de Hijo Predilecto.

Cabe matizar que el revuelo tiene su base en una investigación conjunta entre elDiario.es y Univision Noticias. Iglesias, por el momento, no ha sido juzgado.

Eso sí, la Fiscalía ha otorgado a las denunciantes el estatus de testigos protegidas y han sido citadas a declarar.

No son solo dirigentes políticos los únicos rostros reconocidos que han hablado abiertamente sobre esta situación.

No sé, Ana Obregón, dale una vuelta. pic.twitter.com/dux3eBS7gX — ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 (@crispmarcote) January 14, 2026

"El relato es terrible y muy duro", confesó Juan del Val (55) en El Hormiguero. Makoke (56), por otro lado, afirmó días atrás ante los micrófonos de Europa Press: "Me parece aberrante y estremecedor".

En medio de todo este auténtico revuelo, Julio Iglesias cuenta con una especie de círculo VIP que lo blinda. Entre ellos se encuentran el cantante Ramón Arcusa (89) o Ana Obregón (70). Esta última, de hecho, se ha convertido en una de las protagonistas indirectas de la polémica.

La bióloga se sentaba este pasado día 13 en un especial de ¡De Viernes! para defender a capa y espada a quien dice ser su íntimo amigo.

"Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con Julio en su casa, todo el día, durante dos años y medio. Ni en ese tiempo ni luego he visto un Julio así", verbalizó Obregón.

Las declaraciones de la actriz y presentadora no han pasado desapercibidas y han dado paso a un sinfín de críticas en redes sociales. La mayoría de los comentarios aluden a una falta de rigor por parte de Ana Obregón.

La televisiva se encuentra en el ojo del huracán a raíz de sus controvertidas palabras hacia Julio Iglesias. Sin embargo, no es la primera vez que la actriz copa el foco por una polémica que traspasa fronteras.

Ana Obregón y Julio Iglesias, en una fotografía de archivo. Getty Images

A finales del pasado mes de diciembre, The New York Times publicaba un reportaje sobre los orígenes de la fortuna de Jeffrey Epstein. Según el citado medio, diversas personas contribuyeron al crecimiento de su imperio.

Entre ellas, para sorpresa de muchos, se encontraba Ana Obregón. La familia de la actriz, cabe recordar, contrató al empresario en la década de los 80 para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra.

El artículo también ponía el foco en la relación entre Ana y Jeffrey. Un vínculo sobre el que ella habló en 2012 en Así soy yo, su primer libro, definiendo al magnate como "mi ángel de la guarda en Nueva York".

La presentadora, tras la repercusión del reportaje, aclaró en el programa Y ahora Sonsoles que se arrepentía de haber estado cerca de él, aunque recalcó que, durante el tiempo que se extendió su amistad, fue la persona "más hermosa del mundo".

Una situación que recuerda ahora a su férreo apoyo a Julio Iglesias.

Cabe recordar que Epstein perdió la vida el 10 de agosto de 2019 en una prisión de Nueva York. Permanecía allí tras diversas acusaciones de tráfico sexual y, aunque no terminó siendo condenado a causa de su deceso, su figura ha seguido dando que hablar en los últimos tiempos.

Ana Obregón y Alessandro Lequio, en una fotografía de archivo. Gtres

2025 fue el año en el que Ana Obregón festejó su 70 cumpleaños. También en el que volvió a verse envuelta en la polémica. Y es que, más allá de salir a la luz su relación con Epstein, la actriz copó el foco por su defensa a Alessandro Lequio (65) a ultranza.

El italiano, tras casi 30 años como colaborador de programas de Mediaset España, era despedido de forma fulminante el pasado mes de noviembre. ¿El motivo? El testimonio de "malos tratos" que hizo público Antonia Dell'Atte (65), su exmujer y madre de su primer hijo, Clemente.

La bióloga, que mantuvo una historia de amor con Lequio entre los años 1991 y 1994, se posicionó del lado de su expareja. De hecho, según pudo conocer EL ESPAÑOL, Ana siempre ha defendido al padre de su hijo y dará la cara por él cada vez que haga falta.

Ana Obregón, en una imagen de archivo.

Julio Iglesias, Jeffrey Epstein y Alessandro Lequio. En poco más de tres meses, Ana Obregón ha visto cómo estos hombres, de un modo u otro, han formado parte de su vida y hoy han tornado como una suerte de fantasma que ha tomado forma en el presente.

Todo ello, qué duda cabe, la ha colocado en la primera línea mediática.

Su relación con Plácido Domingo

Más de seis años atrás, en 2019, Plácido Domingo (84) fue acusado de haber acosado sexualmente a varias mujeres. A día de hoy, el artista no ha sido juzgado ni sentenciado.

Apenas unos meses después de saltar la polémica, Ana Obregón no dudó en posicionarse públicamente del lado de Plácido. "Es la persona más humilde y más cariñosa. Hay que tener mucho cuidado con las informaciones", confesó la televisiva en noviembre de 2019 en el programa Aquellos maravillosos años de Telemadrid.