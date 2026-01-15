El círculo VIP que blinda a Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: de su amigo Ramón Arcusa a Ana Obregón

Julio Iglesias (82 años) abre informativos y copa titulares desde que el pasado martes, 13 de enero, trascendió una investigación en la que se exponen acusaciones de agresión sexual en su contra.

El escándalo ha generado debate en las redes sociales, en los principales programas de televisión y hasta en actos políticos. Son muchos los que han formado su opinión acerca del cantante y los episodios por los que se le ha señalado.

Quienes se mantienen en silencio -al menos hasta el cierre de esta noticia- son sus hijos y su mujer, Miranda Rinjsburger (60).

Julio Iglesias en una imagen de archivo.

Según una investigación de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, varias extrabajadoras de Julio Iglesias aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder cuando trabajaban en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y las Bahamas.

Una serie de durísimos testimonios que ha sorprendido a propios y extraños. Bien porque creen que Julio Iglesias sería incapaz de cometer tales delitos o porque, creyendo en las extrabajadoras que han dado su versión de los hechos, condenan los actos presuntamente perpetrados por el intérprete de Me va, me va.

Así, en las últimas 48 horas se han formado dos bandos. El primero critica y sentencia al artista. El segundo, protege y blinda al cantante. En este último, destacan algunos rostros VIP.

Uno de los primeros en pronunciarse fue su amigo Ramón Arcusa, del Duo Dinámico, a través de su cuenta de X. Es íntimo amigo de Julio, le ha escrito algunos de sus mejores temas y han trabajado juntos en el estudio que posee el padre de Enrique Iglesias (50) en su casa de Bahamas.

"Tiene toda la pinta de ser un montaje. Julio siempre ha tenido un trato exquisito, de amigo, con todas las que un día fueron sus novias. Y siempre respetuoso con las damas", ha comentado el cantante.

Un día después, Arcusa ha vuelto a hablar públicamente. Esta vez, desde El programa de Ana Rosa: "Julio es besucón de nacimiento, de siempre, parece una cosa que no es. Yo creo que esto es un montaje del año 21. En cuatro años podrían haber ido a un juez a poner la denuncia, no puedes esperar tanto a decirlo".

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, en una imagen de archivo. Gtres

Según Ramón Arcusa, se trata de "una relación consentida porque no se puede tener una violación durante semanas o meses. Si te pasa, al día siguiente vas a la Policía o al hospital a que te vean".

El cantante del Dúo Dinámico también ha compartido cómo se encuentra el intérprete de Soy un truhán soy un señor, con el que ha podido comunicarse. "Está tranquilo, preocupado, más que nada molesto por la repercusión que ha tenido", ha asegurado.

"Él siempre ha sido respetuoso con las mujeres, las ha tratado bien", ha insistido.

Al margen del productor, la acérrima defensora de Julio Iglesias ha sido Ana Obregón (70), con quien ha mantenido una relación de amistad.

"Decís que tenéis pruebas, ¿me puedes decir qué pruebas son aparte de lo que ellas cuentan?", preguntaba la bióloga en Y ahora Sonsoles horas después de que estallara el caso.

Visiblemente molesta, comentaba. "¿Cuánto han cobrado estas chicas?" y añadía tratando de desmontar el argumento: "Un psicólogo no puede hablar con un periodista, es secreto profesional".

El pasado martes, horas más tarde, la actriz se volvió a sentar en el plató de ¡De Viernes!, donde volvió a defender su postura: "Estoy absolutamente en shock por conocimiento de causa. La última vez que hablé con él fue hace unos días para felicitarnos el año".

Obregón, quien ha convivido con Julio Iglesias en una de las casas del cantante, insistió: "Ni en ese tiempo ni luego he visto un Julio así. Hemos tenido contacto durante 40 años, desde que soy. Ese Julio que retratan no es. Yo he vivido cómo era con las mujeres y con la gente que trabajaba con él".

Julio Iglesias, en el año 2020, ayudado por dos trabajadoras. Mediaset

Según la bióloga, el cantante "trataba a todas las mujeres de maravilla".

En el selecto grupo de 'protectores' del artista también cabe incluir a Teresita Ávila, amiga y biógrafa del que fuera marido de Isabel Preysler (74).

"¿Que se volvió un viejo decrépito? No lo creo", ha comentado este miércoles, día 14, en una conexión con El programa de Ana Rosa.

"No está al cien por cien de su salud y no puede dar la cara para defenderse. Es un hombre alegre y simpático. Nunca forzó a una mujer. Estoy segura que Julio va a poder salir de esta", ha defendido la autora de Nuestro Julio: la historia de un amor como no hay otra igual.

Otras posturas

Cabe puntualizar que existe otro grupo de famosos que se ha pronunciado sobre el caso, hablando desde su experiencia con Julio Iglesias, pero sin invalidar los testimonios de sus extrabajadoras.

Terelu Campos (60), quien también se sentó en el plató de ¡De Viernes! el pasado martes, 13 de enero, forma parte de este círculo: "Al Julio que conozco es el cariñoso, atento, el que sí era una persona muy expresiva, pero nunca me he sentido intimidada por él. He tenido momentos de haberlo entrevistado", recordó la presentadora.

"Siempre ha sido un vacilón, he tenido una relación de muchísimo cariño y respeto con mi familia. He visto cómo ha sido con mi madre, es el Julio que yo conozco, por eso ante estos testimonios desgarradores… Si eso ha sido capaz de hacerlo Julio, yo no conozco a esa persona", confesó Terelu.

"Y si no ha ocurrido me sigue pareciendo tremendo porque estará estigmatizado de por vida. Pero si lo ha hecho, que caiga todo el peso de la ley sobre él", aseveró la televisiva.

En una línea similar se ha mantenido la periodista Marisa Martín-Blázquez (62). "El testimonio de las mujeres me parece absolutamente creíble, pero no se puede politizar", ha insistido en El programa de Ana Rosa.

No obstante, ha reiterado en varias ocasiones que debe prevalecer "el derecho de la presunción de inocencia".

Respecto a las pruebas médicas a las que Julio Iglesias sometía a sus empleadas -VIH, hepatitis y clamidia-, de acuerdo con la investigación, Martín-Blázquez ha comentado: "Es un señor hiper hipocondríaco. Estaba pasando la pandemia. No quería salir de su casa, pensaba que podía coger cosas... quería tener esas pruebas para tener tranquilidad".

Makoke (56), por su parte, se quedó en "shock" tras conocer la información. "Me parece horrible, me parece aberrante todas las declaraciones y súper desagradable. Además, cuando lo escuchas de la propia chica que lo ha dicho, la verdad que estremecedor", confesó la televisiva, quien vivió un romance con el cantante cuando ella tenía 19 años.

"Si es así, por supuesto que caiga todo el peso de la ley sobre él", pidió.

Su experiencia con el cantante, sin embargo, fue diferente: "Yo tengo que decir que conmigo siempre fue un señor y yo lo que he visto, el trato con la gente que trabajaba con él ha sido siempre impecable. No puedo decir lo contrario".

En ¡De Viernes!, Makoke reiteró: "Los que hemos estado en su casa no hemos visto a ese Julio. Lo que me enganchó a él fue su caballerosidad, me conquistó eso y conversaciones con él que me dejaban embobada".

Sobre la relación del cantante con el personal de su casa, aseguró: "No era nada vehemente hablando, muy tranquilo, con un tono muy jocoso".