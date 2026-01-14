Así es Sara Rubio, la mujer y mano derecha de Roberto Leal: de periodista de investigación a dirigir a su marido en televisión

Roberto Leal (46 años) se define en sus redes sociales "padre a tiempo completo, presentador en mis ratos libres". En su primer rol le acompaña su mujer, Sara Rubio. En el segundo, dependiendo del formato, también.

El sevillano está el frente de la pequeña pantalla de lunes a viernes. Y los miércoles y los viernes por partida doble.

El pasado 7 enero estrenó en Antena 3 Nos vamos de madre, un programa que comparte con su progenitora, Mercedes Guillén. El formato se emite cada miércoles, a las 23:00, dos horas después de que finalice Pasapalabra.

Se trata de un proyecto de Blondloyal, la productora de Roberto Leal y su esposa. Ella, CEO y directora de la empresa, es quien dirige a su marido y a su suegra en este nuevo programa. Es la primera vez que lo hace, pese a contar con una dilatada experiencia en el sector.

Sara Rubio es comunicadora audiovisual de profesión y tiene un máster de reporterismo de investigación para televisión.

Comenzó su carrera profesional como ayudante de producción de la serie de ficción Ventdelplà y más tarde, en el programa de humor HomoZapping. Por aquel entonces, también participó en la producción de rodajes de spots publicitarios.

Inició su etapa periodística en Antena 3. Primero como redactora y reportera en programas de investigación. Tras ello, en Espejo Público.

Entre 2012 y 2019 pasó por las redacciones de diferentes medios y cadenas. Y un año antes de la pandemia, junto a Roberto Leal, fundó Blondloyal, una productora audiovisual y agencia creativa.

Hoy Sara Rubio copa el foco por ser la cabeza del nuevo programa de su marido. "La idea es de ella", aseguró el presentador en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Roberto Leal y Sara Rubio en Starlite Madrid 2023. Gtres

"Pues imagínate... Con mi madre y mi mujer, que es la que ha vendido el programa", respondió el sevillano a este periódico cuando le preguntó cómo llevaba juntar la familia con el trabajo.

Roberto Leal y Sara Rubio compaginan su actividad profesional con la crianza de sus dos hijos, Lola (8) y Leo (4). La primera llegó al mundo en 2017. La segunda, cuatro años más tarde. A la familia suman dos mascotas, Pepa y Rita, quienes tienen especial protagonismo en sus redes sociales.

Fieles a su discreción, ambos evitan exponer a sus hijos en la web 2.0. Cuando comparten contenido de los pequeños, ocultan su rostro.

10 años de matrimonio

El pasado 19 de septiembre, la pareja celebró una década de matrimonio. Una fecha especial que Sara Rubio recordó en su perfil de Instagram, donde atesora 42.000 seguidores.

"Me emociona ver todo lo que hemos vivido desde entonces... Cómo han cambiado tantas cosas en nuestras vidas, y aun así seguimos siendo tú y yo, haciéndolo fácil. Porque casi desde el principio descubrimos que, además del amor, ese era el único secreto: hacerlo fácil", escribió entonces la productora, desvelando así la clave de su relación.

"Ese y sentir que la vida seguirá girando, que seguirán pasando millones de cosas (buenas y malas) pero que seguiremos siendo tú y yo, haciéndolo fácil. Hoy te miro, miro a nuestros hijos... y siento un pellizco tan bonito como el de aquel día... Eso es que lo estamos haciendo muy bien", añadió en aquel post.

Roberto Leal y Sara Rubio se dieron el 'sí, quiero' en 2015, tras una pedida sorpresa entre amigos y al ritmo de Love Me Tender, de Elvis Presley.

La profesión, sin quererlo, les unió para siempre. Se conocieron en 2012 cuando ambos formaban parte de Antena 3, la cadena en la que ahora, Roberto Leal, presenta tres programas.

"Ella trabajaba en Equipo de Investigación y yo sustituía a Susanna Griso en Espejo Público", recordó el presentador en una entrevista en El Hormiguero.

"Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevos duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de 'acentito'. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido", recordó entonces Roberto Leal.

Conquistar a Sara Rubio no fue fácil. "Me costó cinco o seis meses", confesó en el programa de Pablo Motos (60). "Estaba grabando un documental de El tiempo entre costuras. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave", bromeó. 13 años más tarde, es su mujer y su mano derecha.