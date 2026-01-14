Primeras imágenes de Sara Carbonero tras recibir el alta hospitalaria: en Madrid y junto a su pareja, José Luis Cabrera

Sara Carbonero y su pareja en Madrid, después de que ella recibiera el alta. Gtres

En la tarde de este pasado martes, 13 de enero, se conocía que Sara Carbonero (42 años) había recibido el alta tras 11 ingresada en un hospital de Lanzarote por una operación de urgencia que se produjo en el cierre de sus vacaciones navideñas.

Pocas horas después, la periodista ha aterrizado en Madrid, arropada por su pareja, José Luis Cabrera, quien no se ha separado de ella en ningún momento.

Ya en la capital, se ha visto a Jota, como le llaman en su entorno, caminando junto a la periodista, abrazándola y llevando la maleta en su recorrido por el aeropuerto de Madrid. De momento, ni él ni Carbonero se han pronunciado públicamente.

Sara Carbonero junto a su pareja tras aterrizar en Madrid. Gtres

Así, las primeras imágenes de la manchega tras recibir el alta dejan constancia de su unión y muestran a una Sara más recuperada.

Eso sí, según lo previsto, Carbonero debe continuar con su recuperación en casa, tras 11 días ingresada en el hospital José Molina Orosa de Lanzarote.

Fue el pasado 2 de enero, cuando la manchega acudió de urgencia a un centro de la isla por un fuerte dolor abdominal. Poco después, fue sometida a una operación.

Tras la intervención, que no guarda relación alguna con el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció durante una semana.

Sara Carbonero, arropada por su pareja, José Luis Cabrera. Gtres

Su evolución ha sido en todo momento favorable y Sara Carbonero, finalmente, ha podido regresar a su hogar en Madrid, para reencontrarse con sus dos hijos, Martín (12) y Lucas (9), que en todo este tiempo han estado bajo el cuidado de su padre y exmarido de la periodista, Iker Casillas (44).

El exportero ha estado y está en constante comunicación con Sara Carbonero y su entorno, que ha sido clave en la recuperación de la periodista.

En todo momento, la comunicadora ha estado arropada por su círculo más cercano. Además de su pareja, los primeros días de su ingreso estuvo acompañada por su gran amiga Isabel Jiménez (43).

Ha sido un inesperado revés, pues Sara Carbonero se encontraba disfrutando de sus vacaciones en las Canarias con total normalidad, junto a su pareja y un grupo de amigos. Entre ellos, la periodista de Informativos Telecinco.

Antes de ingresar de urgencia, la manchega compartía imágenes de su escapada con un emotivo texto en el que desvelaba sus deseos para el año nuevo.

"Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Últimamente aparezco poco por aquí, pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen", escribía la manchega.

"Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos", expresaba Sara Carbonero sin imaginar que días más tarde ingresaría en el hospital.

Por suerte, todo ha quedado en un susto y ya continúa con su recuperación en la capital.