"La casita del terror" en Punta Cana y su refugio en Bahamas: las propiedades de Julio Iglesias, marcadas por los escándalos

Solo pasó una década desde que Julio Iglesias (82 años) ganara el Festival Internacional de la Canción de Benidorm para que el artista diera un giro de timón a su vida y se instalara definitivamente en Miami.

Corría el año 1978 cuando nuestro artista más internacional compró su primer terreno en la isla de Indian Creek, considerada en la actualidad el búnker de los millonarios.

Con el devenir de los tiempos, y a medida que aumentaba su fortuna, el intérprete de Lo mejor de tu vida (1987) decidió expandir su porfolio inmobiliario en otros países, sobre todo, en lugares donde el sol nunca se pone.

Vista aérea de la casa de Julio Iglesias en República Dominicana. Gtres

En la actualidad, según los últimos datos de la revista Forbes, Julio es el único artista que figura en la lista de los 100 hombres más ricos de España. Concretamente, ocuparía el puesto número 81 con un patrimonio de 630 millones de euros, lo que supone una importante caída con respecto al año anterior ya que estaba en el puesto 59 con 750 millones de euros.

Con más de 350 millones de discos vendidos, Julio Iglesias ha ido ampliando su patrimonio inmobiliario por cuatro países: Estados Unidos, República Dominicana, Bahamas y España.

Justamente ha sido en sus residencias caribeñas de Bahamas y República Dominicana donde, según investigaciones de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, el cantante habría agredido sexualmente a dos de sus extrabajadoras.

Su propiedad más conocida -y donde pasa gran parte del año- es la de República Dominicana, ubicada en Punta Cana, al este de la isla.

Parte de su inmenso desarrollo turístico se le debe a Julio, quien hace cuatro décadas se asoció con el empresario y promotor dominicano Frank Rainieri (80), su íntimo amigo el diseñador Óscar de la Renta y el abogado y mediador laboral estadounidense Theodor W. Kheel para fundar el Grupo Punta Cana y desarrollar Punta Cana Resort & Club.

De las primeras cosas que hicieron fue el primer hotel de cinco estrellas, campos de golf y el aeropuerto, de donde el cantante ha sacado una parte destacable de su fortuna.

Julio Iglesias en una imagen de archivo.

Tanto Óscar de la Renta como Julio Iglesias terminaron por ser vecinos en la exclusiva urbanización residencial Los Corales, donde en 1997 el madrileño mandó construir una mansión de ensueño conocida como La Villa.

Poco antes del nacimiento de su primogénito Miguel (28) -uno de los cinco hijos que tiene con Miranda Rijnsburger (60)- contrató a un centenar de trabajadores y artesanos dominicanos, españoles y balineses que usaron los materiales más nobles para construir el que ha sido uno de sus refugios favoritos. Julio Iglesias quiso que confluyeran tres culturas: la española, la balinesa y la antillana.

En total se invirtieron cuatro años para que en las 450 hectáreas de terreno se pudiera configurar una idílica residencia que consta de una mansión principal con siete dormitorios, ocho baños y un estudio de grabación llamado Las Cuatro Lunas -así se llama también la finca que posee en Ojén (Málaga)- y varios bungalós rodeados de frondosa vegetación y edificados en torno a la piscina.

Por supuesto cuenta con salida a una prístina playa privada donde cada día la familia salía a pasear en el yate del autor de La carretera y posee un helipuerto. La situación de la propiedad es estratégica ya que se encuentra a unos 50 minutos en avión desde Miami.

"Aquí tenemos todo y los niños están felices. Por la mañana los mayores reciben clase en casa, tienen su tutor; por la tarde hacen deporte en la playa, pescan, hacen windsurf, montan en canoa… También salimos mucho con ellos. Los niños están siempre en contacto con la naturaleza y respiran aire puro", contó en la revista ¡HOLA!

En su momento se publicó que tras la muerte de Óscar De la Renta en 2014, Julio se sentía muy solo en Punta Cana, por lo que decidió vender el 25% de las acciones del Grupo Punta Cana que le reportaron unos 245 millones de euros. Sin embargo, conservó un 5% del aeropuerto de la zona.

Julio Iglesias, en el año 2020, ayudado por dos trabajadoras. Mediaset

Hoy, tras los testimonios de la empleada del servicio doméstico y la fisioterapeuta personal de Julio Iglesias, esta propiedad vuelve a copar el foco.

De acuerdo con la información de elDiario.es y Univisión Noticias, con la pandemia como pretexto, el cantante solo les permitía cogerse sus días libres después de tres meses de trabajo sin descanso.

Entre tanto, debían permanecer en la custodiada villa. Sus familiares solo sabían de ellas gracias a llamadas y mensajes del móvil.

Era un ambiente de "encierro", según han explicado. A la mansión le llamaban "la casita del terror".

Bahamas

En 1985, el cantante ofreció su primera entrevista exclusiva a ¡HOLA! desde su mansión en las Bahamas. "Tuve que elegir entre el psiquiatra o las Bahamas", confesó entonces.

Julio Iglesias compró una vasta parcela en Lyford Cay, una millonaria y exclusiva comunidad privada ubicada en la isla de Nueva Providencia, en Bahamas. Hasta la fecha no se ha publicado ninguna vista aérea ni frontal de la mansión que el cantante construyó en este pequeño paraíso terrestre del que llegó a confesar que jamás se mudaría de allí.

Según los últimos datos catastrales registrados, Lyford Cay tiene una superficie de algo más de 1.130 hectáreas donde existen solo 450 residencias que disfrutan de espléndidas vistas al mar. La mayoría, con embarcadero privado y jardines de ensueño.

A pesar de que Julio Iglesias ha permitido a lo largo de los años que se realicen reportajes en sus propiedades, la de Bahamas es un misterio para el lector. Salvo las contadas fotos del interior, que tampoco mostraba planos generales de las estancias, publicadas por la cabecera rosa, este refugio del artista es un misterio.

Julio Iglesias en una imagen de archivo. Gtres

Hasta donde se sabe, goza de varias terrazas con columnas alrededor de una piscina interior. La decoración es bastante simple, muy acorde al estilo de la isla, con una sala de juegos con billar y un estudio de grabación donde solía trabajar con Ramón Arcusa (89), la mitad del Dúo Dinámico que le compuso algunos de sus mejores temas.

George Damianos, uno de los agentes inmobiliarios más reputados de la zona, declaró a Mansión Global que la vida en Lyford Cay gira en torno al súper exclusivo Lyford Cay Club porque "es realmente el centro de la comunidad y mueve la vida social. Es un club muy refinado de residentes refinados y discretos; se considera de mal gusto ser llamativo".

Sin embargo, a Julio nunca se le ha visto por allí públicamente. En Bahamas es un ermitaño, no sale de casa y se relaja con el centenar de botellas de vino español que hace que le manden desde los viñedos más importantes de nuestro país.

Este refugio es, quizás, el único reducto que disfruta para sí mismo, alejado de sus hijos y de su mujer, que desde hace varias décadas viven en Indian Creek. Durante la pandemia, el hijo de Papuchi decidió establecerse en Bahamas.

Lyford Cay es el lugar ideal en el que los milmillonarios del planeta han encontrado su saber estar desde hace décadas. Con el paso del tiempo, algunos de los ilustres vecinos de Julio Iglesias han sido Sean Connery, la familia de origen catalán Bacardí, los magnates navieros griegos Stavros Niarchos y George Livanos o Henry Ford II.

Otros famosos del mundo del espectáculo se decantaron por comprar sus propias islas como Johnny Depp (62) con Little Hall's Pond Cap, Eddie Murphy (64) con Rooster Cay y Beyoncé (44) y Jay Z (56) en North Abaco.

Pese a la intimidad del espacio, la casa de Julio Iglesias en Bahamas también está en el foco. Según ha contado una de sus extrabajadoras, las exigencias del cantante con ella fue en aumento, tanto en la villa de Punta Cana como en esta propiedad de Bahamas.

A la fisioterapeuta, originaria de Venezuela y quien quedó deslumbrada con esta impresionante mansión, se le asignó una habitación con vistas al mar.