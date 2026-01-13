Julio Iglesias, acusado de agresión sexual por dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias (82 años) acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente.

Ambas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder cuando trabajaban en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y las Bahamas.

Los testimonios corresponden a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta personal de Iglesias, según una investigación publicada este martes, 13 de enero, por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

Los hechos se remontan a 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Las dos extrabajadoras señalan un entorno laboral de control estricto, humillaciones, intimidación y tocamientos no consentidos.

Una de ellas, contratada para cocinar y limpiar la vajilla, asegura que era llamada de forma recurrente a la habitación de Julio Iglesias tras finalizar su jornada laboral.

La mayoría de estos encuentros, según su relato, se producían ante otra empleada de mayor rango y en un promedio de cinco días por semana. Solo conseguía evitarlos cuando la mujer de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger (60) se encontraba en la villa.

El segundo testimonio es el de una mujer que trabajaba como fisioterapeuta personal del artista. En su caso, asegura haber sido víctima de besos forzados y tocamientos en el pecho sin su consentimiento en espacios privados y en zonas comunes de la mansión, como la piscina o la playa.

Esta denunciante también habla de comentarios despectivos, humillaciones públicas y un trato intimidatorio por parte del cantante.

Ambas coinciden en haber vivido en un entorno de miedo constante. Aseguran haber estado bajo vigilancia y amenazas de despido. Las normas eran estrictas y vivían en condiciones de aislamiento. Las salidas eran restringidas y las jornadas podían prolongarse hasta 16 horas, de acuerdo con su relato.

