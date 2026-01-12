Retrato íntimo de Delicious Martha, la nueva jueza de 'MasterChef': de su historia de amor con un deportista a su hijo

Delicious Martha y su pareja, Rubén García, en una imagen de sus redes sociales.

Martha Sanahuja (32 años), conocida popularmente como Delicious Martha, sustituirá a Samantha Vallejo-Nágera (56) en MasterChef.

La veterana cocinera, cabe apuntar, ha abandonado el programa de RTVE tras 13 años vinculada a él.

Un auténtico bombazo televisivo ha supuesto esta inesperada noticia. De ahí que buena parte del país se pregunte ahora quién es la influencer que se unirá próximamente a Pepe Rodríguez (57) y Jordi Cruz (47).

Atesora más de dos millones de seguidores en Instagram y buena parte de su contenido está centrado en su faceta culinaria. También se describe como una amante del deporte y la vida sana.

Suele decirse que la vida es mejor si se comparte. Martha, en este sentido, es una afortunada en lo personal, pues a su lado se encuentra alguien con sus mismos gustos y aficiones.

La influencer mantiene una sólida historia de amor con el deportista Rubén García desde mediados del año 2020. De hecho, se conocieron en plena pandemia de la Covid-19, tal y como la propia influencer compartió en sus redes en junio de 2024.

"Nos encontramos en mitad de una pandemia y nos hicimos compañía hablando horas y horas", escribió Delicious Martha en un post de TikTok un año y medio atrás. Al mes, según reveló, se mudaron juntos y comenzaron a vivir la vida conjuntamente.

A lo largo de estos cinco años juntos, Rubén y Martha han protagonizado acontecimientos de renombre que han sellado sobremanera su relación.

En septiembre de 2023, la pareja se dio el tan esperado 'sí, quiero' en una ceremonia digna de un cuento de hadas.

La celebración tuvo lugar en Cab Riera de la Pineda, una masía típica catalana de origen milenario, ubicada en el parque natural de El Montseny, en Gerona. Al acto, cabe apuntar, apenas acudieron 33 invitados de su entorno más cercano.

Apenas unos meses después de su boda, en julio de 2024, los influencers vivieron el que fue uno de los días más felices de su vida. Rubén García y Martha Sanahuja dieron finalmente la bienvenida a Enzo, su primer y único hijo en común.

"Bienvenido al mundo, pequeño Enzo", escribió la pareja en un post conjunto de Instagram. Unas palabras que vinieron acompañadas de unas imágenes de los papás junto al recién nacido.

Martha y Rubén, tal y como ellos mismos han contado en diversas ocasiones, se han formado en profesiones completamente distintas. Mientras que ella se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas, su marido es ingeniero biomédico.

Eso sí, no tardaron en darse cuenta de que su verdadera pasión poco o nada tiene que ver con sus estudios.

Ahora, ambos se encuentran completamente centrados en el deporte, la cocina y una vida saludable, tal y como se puede comprobar en sus respectivas redes sociales.

Una pasión que Martha Sanahuja llevará a la televisión en la decimocuarta edición de MasterChef.