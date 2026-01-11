Patricia Pérez hace saltar las alarmas sobre la salud de Luis Canut tras su paso por el hospital: "Un gran susto"

Gran susto el que se han llevado este fin de semana Patricia Pérez (51 años) y su marido, Luis Canut (61). El matrimonio ha compartido una imagen desde el hospital que ha hecho saltar todas las alarmas.

"Aquí estamos Luis y yo empezando el año con un gran susto. Hemos vuelto al hospital porque Luis se creyó el de Bricomanía por un momento", ha explicado la colaboradora y presentadora a través de sus redes sociales.

En la imagen se puede ver a la naturópata y estrella de la pequeña pantalla posando junto a su pareja, quien yace en la cama de un centro hospitalario. La consecuencia de su accidente doméstico se traduce en una fractura ósea. "Diagnóstico: Rotura de cadera", ha detallado la gallega.

"Lo ha pasado bastante mal"

A pesar del aparatoso percance, Patricia Pérez se ha mostrado positiva en el mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram: "Para lo que pudo haber sido estoy contenta. Lo ha pasado bastante mal, pero ya está mejor y en breve nos iremos a casa". Y concluye: "Os queremos".

Lo cierto es que este paso por un hospital no deja de resultar preocupante, teniendo en cuenta el historial reciente de Luis Canut. Su vida cambió por completo en marzo de 2023, cuando una meningoencefalitis criptocócica lo obligó a permanecer casi seis meses ingresado.

Dicha afección, una infección micótica, inflamó sus meninges y el cerebro, lo que llegó a provocarle varias crisis epilépticas y un fallo cerebral que le ha dejado secuelas neurológicas.

Las secuelas de Luis Canut

La consecuencia más importante es una ceguera casi total: perdió la visión de un ojo y solo conserva una escasa visión en el otro. Actualmente está afiliado a la ONCE y utiliza bastón.



"Del ojo derecho no veo y del izquierdo tengo una nitidez del 0.02. Tengo alrededor de un cinco por ciento de visión. No tengo visión ni frontal", ha recordado Luis hace un tiempo.

"Por eso, no puedo reconocer ningún rasgo de nadie ni de nada. Veo luz y algunas figuras", añadía

Canut arrastra pérdida de audición en ambos oídos, pérdida casi completa de olfato y gusto y algunos problemas de memoria y de movilidad. Todo ello se traduce en alrededor de un 80% de discapacidad reconocida y una larga rehabilitación física y cognitiva.

A pesar de su enfermedad y las graves consecuencias que esta ha tenido en su salud, Canut siempre se ha mostrado positivo.

"Luis me hace muy feliz"

"Cuando me preguntan qué es lo que más echo de menos de no ver... Yo no echo de menos nada, sinceramente. Lo único que realmente me duele un poco y que me encantaría es volver a ver a Patricia, es la verdad. Yo la recuerdo, pero me encantaría", reconoció en el programa Land Rober, de la televisión gallega, el pasado mes de noviembre.

"Nunca me voy a olvidar de su cara, es la verdad, su cara la tengo grabada, pero me encantaría que me diesen 10 minutos para volverla a ver", relataba entonces.

Patricia Pérez y Luis Canut contrajeron matrimonio en el año 2007. Se habían conocido dos años antes, en 2005. Él, hermano de Nacho Canut, de Fangoria, trabajaba como guionista y director de programas de televisión. Ella triunfaba como uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla.

"Cuando conocí a Luis mi mundo cambió. Sabía que quería estar a su lado, como fuera, como amiga, como pareja... es una persona que a mí me hace muy feliz. Me encanta, Luis", contó recientemente Patricia Pérez en la televisión gallega.

Para ella, "el secreto" del éxito de la pareja radica, simplemente, en "querer estar": "La vida a veces es bonita, menos bonita, dura, menos dura, pero cuando tú quieres estar con esa persona...".