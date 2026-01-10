Ana Obregón desvela el motivo de las portadas con su nieta Ana Sandra: "Soy consciente de mi edad y que no estaré siempre"

Ana Obregón (70 años) ha vuelto a los titulares una semana más. Un vídeo hecho con Inteligencia Artificial le ha llevado a regresar a los platós de televisión, y todo por el aluvión de críticas que ha sufrido.

Este viernes, 9 de diciembre, Obregón se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para responder a todos los aspectos de su vida en los últimos meses: el caso Epstein, su relación con Alessandro Lequio y la nueva portada que protagonizó junto a su nieta.

A la actriz le ha caído mucho hate en redes sociales y en programas de televisión por la sobreexposición de la menor; sin embargo, ahora ha aclarado el motivo por el que ha realizado hasta ocho exclusivas con la pequeña.

"Todas las influencers sacan a sus hijas, todo el mundo saca a sus hijos", ha comenzado diciendo Ana Obregón antes de confirmar la razón real de esta portada.

Ana Obregón lo explica con claridad: tras más de 40 años trabajando, quiere pasar más tiempo con su hija y dejarle un legado económico.



🪩#DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/4zB0M7mF1o — De Viernes (@deviernestv) January 10, 2026

La bióloga había asegurado que no haría más portadas con su nieta; sin embargo, esto no se ha cumplido. Pero sí es cierto que ella hablaba del año 2026: esta última no corresponde a este nuevo año.

"Me he dado cuenta. Era un exceso de compartir un poquito de felicidad. Siempre he dicho que en el año 2026 ya no hay más fotos y esta es del 2025, he cumplido", ha confesado.

De hecho, tanto es así que Ana Obregón asegura que no solo se terminaron las imágenes de su nieta en las portadas, sino también en las redes sociales. "La compartiré de espaldas, pero no quiero que se vea su cara", ha expresado.

Lo que más ha sorprendido es lo tajante que ha sido Ana Obregón cuando se le ha preguntado por qué realizó estas ocho portadas junto a su nieta.

Desde el nacimiento de Anita ha sido muy criticada y, en ocasiones, estas críticas le han afectado, tanto que se ha emocionado en televisión. Pero la pasada noche quiso dejar claro el motivo por el que accedió a estas sesiones de fotografía con la hija de Álex Lequio.

La última portada de Ana Obregón con Ana Sandra en la revista ¡HOLA!.

"¿Por qué las sesiones de fotos? Pues te voy a decir la verdad: porque es un dinero y esta niña tiene que comer, y yo no tengo a nadie; más que trabajar, y para trabajar tengo que dejar de estar con Anita. Quiero trabajar menos que lo que hice con mi hijo, que es de lo único que me arrepiento en mi vida", ha comenzado diciendo.

Hasta que ha llegado a la verdadera razón, con la que ha querido dejar claro que todo es por ella, por su futuro, para que el día que ella no esté, no tenga problemas.

"Estoy rechazando muchos trabajos porque esta niña depende de mí. Yo las cosas no las hago a lo loco. Soy consciente de la edad que tengo y de que no voy a estar ahí siempre, y yo le quiero dejar a Anita un legado económico", ha desvelado en el programa de Telecinco.

Ana Obregón asegura que lleva trabajando muchos años, pero que, tras una extensa carrera profesional, tuvo muchos gastos: guardaespaldas, el coste de la enfermedad de su hijo, viajes… Y ahora quiere dejar un legado amplio a la pequeña para que, cuando ella falte, pueda estar tranquila.

Ana Obregón en ¡De Viernes!. Telecinco

Con estas palabras, Obregón ha querido dejar claro que las portadas de Ana Sandra están justificadas: es una manera de trabajar sin dejar de estar con su nieta, algo de lo que se arrepiente de haber hecho con su hijo.

La polémica con la IA

Ana Obregón, durante esta semana, ha publicado un vídeo en sus redes sociales creado con Inteligencia Artificial.

En el vídeo se podía ver cómo la nieta de la bióloga y su hijo fallecido -padre de la pequeña- se abrazaban. Algo que realmente nunca se pudo dar, ya que Álex Lequio falleció antes del nacimiento de Ana Sandra.

Por ello, esa imagen tan personal, Obregón quería verla y vivirla en primera persona. Un vídeo de fantasía que fue creado a partir de IA. Sin embargo, un aluvión de críticas empañó este momento para Ana, que acabó eliminando el vídeo de sus redes.

Ana Obregón en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Yo no lo he retirado por las críticas", ha comenzado diciendo, mientras afirmaba que lo hacía porque le parecía muy doloroso tenerlo ahí. "Cuando lo veo me pongo a llorar mucho, porque ¿quién no ha soñado que un ser querido viene y te abraza?", añadió.

Aunque ha confesado que antes de publicarlo se lo enseñó a su sobrina Celia (33). "Se puso a llorar, y ella no ha llorado en estos años. Daría mi vida porque fuera verdad", ha confesado.

Así es como Ana Obregón ha querido aclarar la polémica, dejando claro que es algo muy personal y que no le gustaría que la gente que no ha perdido a un hijo opinara.