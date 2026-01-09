Lidia Torrent y Jaime Astrain, escapada a Bali junto a su hija: su hoja de ruta y el exclusivo hotel en el que se hospedan

"Hemos venido a Bali, a estar, sin la presión de tener algo que hacer ni cumplir con una escaleta", escribía Lidia Torrent (32 años) en una publicación de su perfil de Instagram el pasado 21 de diciembre.

La modelo, así, confesaba que pasaría las navidades en la idílica isla en compañía de su pareja, Jaime Astrain (32), y su hija, Elsa. Tres semanas más tarde, siguen instalados allí y sin visos de este regresar a España en los próximos días.

Durante estos días, Torrent y Astrain han ido compartiendo en sus respectivos perfiles sociales detalles de esta escapada, dando buena cuenta del lujo y glamour que está envolviendo su viaje a Bali.

Cierto es que no es la primera vez que la dupla acude a Bali por Navidad. Este año, sin embargo, Lidia y Jaime no se han desplazado hasta Ubud y Uluwatu, dos ciudades que no suelen fallar durante su estancia en la famosa isla de Indonesia.

Lidia Torrent y Jaime Astrain, en una imagen de sus redes sociales.

Como novedad, la pareja de modelos ha incluido en su hoja de ruta Candidasa, una localidad ubicada en el este de Bali. "Nos hemos encontrado con otro Bali más tranquilo, con negocios locales y pocos turistas", ha apuntado Lidia Torrent en un post de su perfil de Instagram.

Además de estas palabras, la hija de Elsa Anka (60) ha compartido un carrusel de imágenes en el que desvela varios detalles de su estancia en esta última ciudad de Bali.

En una de las fotografías, de hecho, se aprecia un espectacular paisaje inmortalizado desde el idílico hotel en el que se están hospedando. Un emplazamiento que no escatima en lujos.

Lidia Torrent y Jaime Astrain han escogido el hotel Neano Escape, ubicado a 16 minutos de la Playa de Bután. Dispone, tal y como ambos han mostrado, de alojamiento con piscina al aire libre, centro de fitness y un restaurante en su interior.

En cuanto a las habitaciones, cuentan con baño privado y una terraza con vistas a la espectacular montaña. El precio, a priori, podría ir ligado al glamour que envuelve el hotel de cinco estrellas.

No obstante, hospedarse tiene un coste económico que oscila entre los 50 y los 80 euros por noche. Al encontrarse en una de las zonas menos turísticas de Bali, el precio a desembolsar es menor que en otras ciudades de la prestigiosa isla.

Torrent y Astrain están aprovechando su escapada a Indonesia para descubrir nuevos lugares, compartiendo estos y otros detalles en sus perfiles de Instagram y sirviendo de inspiración a sus miles de seguidores en redes sociales.

Su hoja de ruta, como no podía ser de otra forma, ha incluido variados destinos gastronómicos. Entre ellos ha destacado 7AM Bakers Club, una prestigiosa panadería y cafetería fundada por el chef francés Maxime Chené.

"Me encanta cuando se puede ver lo que hacen en el obrador. ¿Montamos uno?", ha confesado Torrent en un story de Instagram etiquetando el perfil de la televisiva Nagore Robles (42).

Restaurantes italianos y comida tradicional de Indonesia han sido otros de los must en la escapada familiar de Lidia Torrent y Jaime Astrain a Bali.

El modelo, por su parte, también está viviendo al máximo sus días en la ciudad balinesa de Candidasa. Y es que Astrain ha tenido tiempo de practicar fútbol, deporte que desempeñaba profesionalmente años atrás.

"Último partido. A ver si me fichan y me quedo una temporada por aquí", ha escrito el modelo, en tono jocoso, en su cuenta social.

Tres semanas es el tiempo exacto que lleva la dupla en Bali. De hecho, el modelo no descarta instalarse allí, tal y como confesó en una entrevista para EL ESPAÑOL el pasado mes de diciembre. Por ahora, eso sí, no hay nada cerrado.

Lidia Torrent y Jaime Astrain, junto a su hija, Elsa, en una imagen de redes sociales. Instagram

"Creo que lo importante es que estemos los tres juntos. Da igual donde estemos. Creo que Bali es un sitio trampa porque estás en el sudeste asiático, es Indonesia y es una isla, pero parece que estás en Europa, en Estados Unidos... Todo es superinternacional, colegios espectaculares y todo muy accesible, muy seguro y muy positivo para todos", apuntó Astrain a este periódico.

El viaje de la pareja a Bali junto a su hija y sus últimas publicaciones en redes advierten que Lidia y Jaime atraviesan un dulce momento en su relación. Sin embargo, el pasado año 2025 no fue un camino de rosas en lo que concierne a su historia de amor.

Jaime Astrain y Lidia Torrent en un acto en Madrid. Gtres

Tras una situación de crisis sentimental, la pareja confesó que está acudiendo a terapia de pareja. "Hay mucha gente que ha hablado sobre la terapia personal o de pareja. Es algo que ya está más que dicho y hablado. No me da ni vergüenza ni reparo. Todo lo contrario", contestó Torrent a este medio unas semanas atrás.