Lara Álvarez y Perico Durán lo intentan por tercera vez: las imágenes exclusivas de la cita que confirma su reconciliación

Lara Álvarez y Perico Durán se han reconciliado. Montaje de EL ESPAÑOL.

Dicen que donde hubo fuego... cenizas quedan. Esa parece ser la premisa que marca la vida de Lara Álvarez (39 años). La presentadora ha empezado el recién estrenado 2026 de la mejor manera posible: dando una nueva oportunidad a su historia de amor con Perico Durán (46).

Ocho meses después de su sonada ruptura, la periodista y conductora de televisión y el piloto de aviación están de nuevo juntos. EL ESPAÑOL ha sido testigo de su reconciliación.

Tal y como muestran las imágenes en exclusiva captadas por este diario, uno de los últimos encuentros de la pareja ha tenido lugar en el domicilio que la asturiana tiene en Madrid.

Perico Durán, en las inmediaciones de la vivienda de Lara Álvarez. Raúl García.

Un encuentro íntimo

Las instantáneas hablan por sí mismas. Una de las citas más recientes de la pareja ha tenido lugar en la capital, en la vivienda de Lara, ubicada a las afueras de la capital, en la exclusiva urbanización de Los Peñascales.

Esta tranquila zona residencial, próxima al Monte de El Pardo y a poca distancia del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, pertenece a los municipios de Las Rozas y Torrelodones.

Un lugar que cuenta con otros vecinos sobradamente populares. Aquí viven otros rostros conocidos, como Mario Casas (39) o Alba Carrillo (39).

Perico Durán llega a la residencia de Lara Álvarez, a las afueras de Madrid, en unas fotografías exclusivas de EL ESPAÑOL. Raúl García.

Perico llega a la casa de Lara

Este diario ha inmortalizado el momento en el que el piloto comercial llega al hogar de Lara. Lo hace al volante de su vehículo: un Porsche al que entra en el vecindario de la que fuera estrella de Telecinco.

Tras aparcar su coche en plena calle, Perico Durán carga su maleta de viaje y se dirige a la casa de la presentadora. Ataviado con ropa informal (sudadera, pantalones de sport y deportivas), accede sin llamar apenas la atención.

Lo cierto es que, desde que han vuelto, han intentado tener un perfil bajo. Los rumores de reconciliación surgieron hace tan solo unas semanas, después de que El asador de Abad, un conocido restaurante de Madrid, compartiera en su cuenta de Instagram una imagen de ambos cenando juntos.

Aquellas imágenes, que hicieron saltar las alarmas sobre una segunda oportunidad, salieron a la luz el pasado 23 de diciembre.

Poco después, la revista Diez Minutos mostró las primeras imágenes de ambos disfrutando de un romántico paseo esta Navidad. Entonces se les veía cogidos de la mano, derrochando complicidad y confidencias.

Perico Durán, en una imagen exclusiva de EL ESPAÑOL, llega al domicilio de Lara Álvarez. Raúl García.

Un amor de idas y venidas

Ahora, EL ESPAÑOL ofrece las imágenes de su cita más íntima. Un discreto encuentro para dos en el que solo ellos fueron testigos de su renovado romance.

Un romance, por cierto, cargado de idas y venidas. Porque, desde que empezaron su affaire, han experimentado varias idas y venidas.

La relación entre Lara Álvarez y Perico Durán comenzó en 2011. Fue hace 14 años cuando se conocieron, a través de un amigo en común, en una discoteca en Madrid.

El flechazo fue inmediato. Pronto iniciaron un primer y breve romance. Uno tan discreto que casi pasó desapercibido.

Ellos mismos han revelado que en su primera toma de contacto realizaron un viaje romántico a Roma. Eran otros tiempos, cuando Lara acababa de aterrizar en Mediaset.​

Años después, el destino volvería a cruzar sus caminos. A finales de 2024 se reencontraron, y retomaron su historia de amor. Lo suyo iba viento en popa. Prodigaban su amor en las redes sociales. Y parecían ser el uno para el otro.

Pero algo se truncó entre ellos. Y en la primavera de 2025 se conoció la noticia de la ruptura. Solo habían pasado seis meses de relación en esta 'nueva' e idílica fase.​

Lara Álvarez y Perico Durán, en una imagen compartida e Instagram. Redes sociales

Dos rupturas... y mucha discreción

Fue en mayo de 2025 cuando, meses después de retomar un noviazgo del que ambos guardaban grandes recuerdos, salió a la luz que habían decidido poner punto y final a su relación.

"A veces quererse no basta", declaraba Lara. Más tarde reconocería públicamente que considera "un acto enorme de amor dejar ir" cuando te das cuenta que "no puedes aportar ni recibir de la otra persona lo que esperas".

Con el inicio de 2025, Lara y Perico han dado el paso de volver a intentarlo. Una vez más en total silencio han optado por apostar por una historia de amor sobre la que, por el momento, la asturiana prefiere no decir nada.

Siempre reservada en lo que respecta a su vida sentimental, la presentadora nunca ha querido poner etiquetas a lo que la une al piloto y comandante de aviación.

Lara Álvarez y Perico Durán, en una imagen de archivo que compartió ella en sus redes sociales. Instagram

Primeras palabras de Perico Durán

Hasta la fecha no ha hecho declaraciones sobre esta nueva toma de contacto con él. Ambos prefieren disfrutar de su felicidad lejos del foco mediático.

Cabe recordar que, las pasadas Navidades, la comunicadora se trasladó a Asturias para festejar el Año Nuevo con su familia.

Hace unos días, Durán reaccionaba algo molesto a las preguntas de la prensa. Y se mostraba reacio a entrar en detalles sobre su relación con Lara "porque no es el momento, estoy trabajando".

Sí ha confesado que quiere mucho a la comunicadora. Y, a tenor de las imágenes que ofrece EL ESPAÑOL, desea estar de nuevo a su lado. Eso sí, alejado de los focos y en la más estricta intimidad.