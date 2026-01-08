Iker Casillas rompe su silencio tras el ingreso hospitalario de Sara Carbonero: "No hay que preocuparse, por suerte"

La preocupación por el estado de salud de Sara Carbonero (41 años) ha sido máxima desde que el pasado 5 de enero se conociera que había ingresado de urgencia el día 2 en un hospital de Lanzarote por un fuerte dolor abdominal.

La periodista se encontraba de vacaciones en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y su íntima amiga Isabel Jiménez (43). Esta última, de hecho, era interceptada por la prensa este pasado miércoles, 7 de enero. "No voy a hablar", confesó ante los micrófonos de Europa Press.

24 horas más tarde, ha sido Iker Casillas (44), expareja de Sara Carbonero y padre de sus dos hijos, quien ha roto su silencio con respecto al estado de salud de la comunicadora manchega.

Iker Casillas, el 8 de enero de 2026. Europa Press

El exfutbolista del Real Madrid ha sido captado en la mañana de este día 8 a la salida de los juzgados. Casillas se ha mostrado amable y optimista, y con una sonrisa ha asegurado que su exmujer se encuentra "bien, está bien".

"No hay que preocuparse, por suerte", ha añadido aliviado, desvelando además que la razón por la que no se ha desplazado a la isla para visitarla es porque pronto regresará a Madrid tras su intervención de urgencia.

"En cuanto pueda viene. Date cuenta que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado. Ya va a venir pronto", ha explicado, apuntando en referencia a Jota Cabrera que Sara está "muy bien" acompañada en Lanzarote.

Iker Casillas y Sara Carbonero en una foto de mayo de 2019. Gtres

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su ruptura en marzo de 2021 tras más de 10 años de relación. Sin embargo, ambos han seguido teniendo buena relación, especialmente por el bien de sus dos hijos en común, Martín y Lucas.

Pese a llevar cerca de cinco años separados, varias han sido las ocasiones en las que han demostrado ser un férreo apoyo el uno para el otro. Es más, el pasado mes de febrero, Casillas no dudó en felicitar públicamente a la madre de sus dos hijos con motivo de su 41 cumpleaños.

"Sara Carbonero, happy birthday", rezaba el escueto mensaje. Unas palabras que estaban acompañadas de una foto de su exmujer.

Cierto es que Iker se ha pronunciado, aunque de forma escueta, sobre el estado de salud de Sara Carbonero, recalcando que se encuentra bien.

Iker Casillas y Sara Carbonero, en una fotografía de archivo. Gtres

Por el momento, según ha informado estos últimos días la revista ¡HOLA!, la que fuera presentadora de Informativos Telecinco permanece ingresada en la UCI por cuestiones de que esté más controlada. Pero está despierta y recuperándose.

Además, la cabecera rosa ha insistido en que fue intervenida con éxito y que este bache de salud nada tiene que ver con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en el año 2019.

Ha sido, sin lugar a dudas, un inesperado revés, pues Sara se encontraba disfrutando de sus vacaciones de Navidad con total normalidad.

De hecho, antes de ingresar en urgencias, la manchega compartía en su perfil de Instagram diversas fotografías de su escapada en la isla canaria.

"Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos", expresaba Sara Carbonero sin imaginar que días más tarde ingresaría en el hospital.