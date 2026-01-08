Quién es quién en el entorno que arropa a Sara Carbonero en su último bache de salud: de su madre a su pareja, José Luis

Sara Carbonero en una de sus últimas apariciones públicas, a finales del pasado noviembre. Gtres

"Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores", escribía Sara Carbonero (41 años) en Instagram hace unos días. Las cosas, desafortunadamente, no tardaron en torcerse.

Pasada la media tarde del día 5 de enero, se conocía que la periodista había sido ingresada de urgencia en un hospital en Lanzarote mientras disfrutaba de unos días de descanso junto a varias personas de su círculo más cercano.

Al parecer, Carbonero acudió al centro sanitario tras sufrir un fuerte dolor abdominal que nada tiene que ver con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2019.

Una vez en el hospital, la comunicadora fue operada con éxito y, tal y como ha desvelado ahora la revista ¡HOLA!, se encuentra recuperándose favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos.

A lo largo de estos días, buena parte del país se ha mostrado pendiente de las novedades con respecto al estado de salud de Carbonero. De hecho, numerosos rostros conocidos se han volcado públicamente con la periodista.

Sara Carbonero no está sola en este delicado momento de salud. Junto a ella se encuentra parte de su entorno más cercano, desde su pareja, José Luis Cabrera, conocido como Jota, hasta su íntima amiga Isabel Jiménez (43).

Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Gtres

Tanto Cabrera como Jiménez permanecen junto a Sara en Lanzarote. Todos ellos estaban disfrutando de sus vacaciones de Navidad en la isla canaria, tal y como la propia Carbonero ha compartido en su perfil de Instagram, cuando sucedió el percance de salud.

Isabel Jiménez es una de las más cercanas amigas de la exmujer de Iker Casillas (44). Es más, la propia Sara se refiere a la comunicadora como su comadre.

Ambas se conocieron cuando comenzaron su andadura profesional en los platós de Telecinco y desde entonces sus caminos han seguido juntos en lo personal.

También así en lo profesional. Y es que Jiménez y Carbonero comparten desde el año 2015 la firma de moda Slowlove, dedicada a la creación de prendas con una estética bohemia y versátil.

José Luis Cabrera, actual pareja de Sara, es otro de sus grandes apoyos actualmente. Ambos comenzaron una historia de amor desde hace poco más de un año y la discreción ha sido llevada en todo momento en la relación.

Sara Carbonero y José Luis Cabrera, en una fotografía tomada en Madrid en marzo de 2025. Gtres

Celosa de su vida privada, Carbonero apenas ha hablado públicamente durante este tiempo sobre su romance con el empresario.

El pasado mes de marzo, ambos fueron captados por las calles de Madrid disfrutando de un grato paseo. Una vez más, Sara fue fiel a su hermetismo y no ofreció declaración alguna al respecto.

Pese a los escasos detalles que se conocen sobre su relación, y tal EL ESPAÑOL ha ido publicando paulatinamente, José Luis se encuentra muy adaptado en el círculo familiar de Sara y se ha convertido en uno de los principales apoyos de la comunicadora, algo que ha vuelto a demostrar en el reciente ingreso de Carbonero.

Además de Isabel Jiménez y Jota, no es secreto para nadie que la que fuera periodista de Informativos Telecinco está constantemente arropada por su madre, Goyi Arévalo, y su hermana, Irene.

Aunque se desconoce si se han desplazado a Lanzarote mientras Carbonero permanece ingresada en un hospital de Lanzarote, lo cierto es que ambas han sido un pilar fundamental para ella en las etapas más difíciles de su vida.

Sara, por su parte, se mantiene muy pendiente del estado de salud de su progenitora. Según conoce este periódico, Goyi está "estable" y vive a caballo entre los domicilios de sus dos hijas, en Madrid.

Por el momento, nadie del entorno de la periodista se ha pronunciado públicamente sobre la salud de Sara. Una discreta línea que, presumiblemente, continuará igual una vez pase este último bache.

Sobre la salud ha hablado en pocas ocasiones la manchega. Eso sí, en octubre de 2024, se abrió en canal durante la IV edición de ELLE x Hope, la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Sara Carbonero en unos premios celebrados en Madrid el pasado octubre. Gtres

"Cáncer, una palabra de la que he huido durante años. (...) Y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad", comenzó Sara su discurso. Carbonero confesó que le ha costado "tiempo aceptar, comprender que esto es una carrera de fondo". "He aprendido a convivir con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla", añadió.