Última hora sobre la salud de Sara Carbonero, ingresada en la UCI: su evolución y la reaparición de Isabel Jiménez

Sara Carbonero (41 años) se encontraba disfrutando de la última etapa de sus vacaciones navideñas en Canarias cuando comenzó a encontrarse mal. Estaba acompañada de su pareja, José Luis Cabrera, y de un grupo de amigas. Entre ellas, Isabel Jiménez (43).

La periodista siempre ha sido su apoyo incondicional y ha permanecido a su lado cada vez que lo ha necesitado. En este último revés no ha sido la excepción. Isabel Jiménez ha estado junto Sara Carbonero hasta ahora, cuando ha tenido que regresar a Madrid por compromisos profesionales.

Este miércoles, 7 de enero, Isabel Jiménez ha presentado el Informativo de la tarde en Telecinco con total normalidad. Entretanto circulaban nuevas informaciones sobre la salud de Sara Carbonero. La de Almería, no obstante, se ha mantenido discreta respecto a esta noticia.

Isabel Jiménez en Madrid tras el ingreso de su amiga Sara Carbonero. Europa Press

"No voy a hablar, de verdad, os lo agradezco mucho", ha expresado rotunda ante los micrófonos de Europa Press después de presentar el Informativo.

La última hora de la salud de Sara Carbonero la ha dado la revista ¡HOLA!, explicando que la operación de urgencia a la que se sometió la manchega no tiene nada que ver con la enfermedad que le diagnosticaron en 2019 -cáncer de ovarios-, sino con un "fuerte dolor abdominal".

Carbonero "se está recuperando". "No está grave, todo está tranquilo, ya es cuestión que se recupere de la pequeña intervención", ha afirmado el entorno de la comunicadora a la revista.

La periodista "sigue en la UCI por cuestiones de que esté más controlada. Pero está despierta y recuperándose", ha insistido la cabecera rosa.

Sara Carbonero en una imagen de archivo. Gtres

De momento, se mantiene bajo observación en Lanzarote. Si todo transcurre como lo previsto, no existe urgencia de trasladarla a otro hospital y este próximo jueves, 8 de enero, podría salir de la UCI.

Fue el pasado viernes, día 2, cuando Sara Carbonero ingresó de urgencia en un hospital Lanzarote, como publicó Semana. Horas después, según informó ¡HOLA!, fue intervenida con éxito.

Ha sido un inesperado revés, pues Sara Carbonero se encontraba disfrutando de sus vacaciones en las Canarias con total normalidad.

Antes de ingresar de urgencia, la manchega compartía imágenes de su escapada junto a un emotivo texto en el que desvelaba sus deseos para el año nuevo.

"Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Últimamente aparezco poco por aquí, pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen", escribía la manchega.

"Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos", expresaba Sara Carbonero sin imaginar que días más tarde ingresaría en el hospital.