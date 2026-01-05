Los espléndidos 50 años de Paz Vega: del sólido amor de su marido, Orson Salazar, a sus tres hijos y el vínculo con su madre

Al igual que la mayoría de sus compañeros, cuando Paz Vega se mudó de Sevilla a Madrid para convertirse en actriz tuvo que servir muchas mesas en los bares.

Así lo recordaba en Magas, la revista de EL ESPAÑOL: "Yo vine con una mano delante y otra detrás. Buscaba trabajo de camarera por las noches para poder pagarme el alquiler, iba a castings durante el día…".

Y agregaba: "Y, cuando no me llegaba, siempre había alguien que me echaba una mano y me dejaba quedarme en su casa". La suerte le sonrió más o menos temprano ya que se hizo muy popular en nuestro país gracias a tres series.

Paz Vega en una fotografía de archivo. Gtres

Estas son Menudo es mi padre (1997), Más que amigos (1997), Compañeros (1998) y, sobre todo, 7 vidas (1999-2006).

Con esta última serie le pagaron tan bien que pudo comprarse su primer apartamento en el centro de Madrid, donde en alguna ocasión llegó a presentarse la Policía porque organizaba juergas hasta altas horas de la madrugada.

Así lo recordó ella en El Hormiguero hace varios años: "Para hacer una fiesta de inauguración empecé a llamar a gente. Todo el mundo me decía que sí. Y de repente están en casa Santiago Segura (60), El Gran Wyoming (70)...".

"No te voy a decir más nombres (…) Nos tuvimos que ir al final. O sea que fatal. Tuvimos que cerrar, se tuvo que ir todo el mundo... fatal”.

Paz Vega su esposo, Orson, en un acto público en 2024. Gtres

El pasado 2 de enero la actriz ha alcanzado los 50. Qué lejos y, a la vez, qué cerca quedaba aquella infancia en el barrio sevillano de Triana donde sus padres la obligaban a ella y a su hermana Sara a dormir temprano.

Pero Paz se las ingeniaba para dejar la puerta entreabierta y ver las películas clásicas de Bogart, Taylor o Hepburn que sus padres veían por las noches.

Esa fue una de las grandes influencias para que un buen día decidiera dejar la carrera de periodismo para dedicarse a la actuación.

Pero antes de que todo esto ocurriera, la pequeña Paz estaba enfrascada en sus estudios y en la natación, ya que durante ocho años estuvo en el Club Mercantil de Sevilla.

En pleno rodaje de 7 vidas, Julio Medem irrumpió en su vida para ofrecerle el protagónico de Lucía y el sexo (2001), de la que se van a cumplir 25 años, y que le abrió las mejores puertas de los mejores productores.

Por ese papel ganó el Goya a la mejor actriz revelación. Tras alzarse con uno de los mejores galardones de la cinematografía española, tardó muy poquito en llevarse el premio gordo a casa.

Paz Vega en una fotografía captada en 2002. Gtres

A través de unos amigos en común, la actriz sevillana conoció a un atractivo venezolano llamado Orson Salazar.

Para quien diga que el amor a primera vista no existe que se lo pregunten a Paz; en aquella velada saltaron las chispas, pero solo por parte de Paz. "Fue él quien se hizo de rogar. Yo me quedé prendada", ha confesado Paz.

Sin embargo, el empresario y actual representante de la intérprete no tardaría en reaccionar porque a los tres meses de conocerse se casaron en Caracas. Aquel enlace íntimo se celebró el 18 de marzo de 2002.

Con esa hambre que otorga la juventud, el joven matrimonio se estableció en Los Ángeles. Paz quería abrir más horizontes.

Su primer filme en la industria fue Spanglish (2004), junto a Adam Sandler (59) y Téa Leoni (59).

Durante los quince años que estuvo residiendo en la meca del cine intervino en otras producciones con relevantes nombres como Grace de Mónaco junto a Nicole Kidman (58) o Rambo: Last Blood (2019) con Sylvester Stallone (79).

Paz Vega junto a su marido, Orson Salazar, y dos de sus hijos, Orson Jr. y Ava, en gala de los Premios Vanitatis 2025. Gtres

A toro pasado, de aquella experiencia le explicó a Magas que fue "una etapa muy intensa. Al principio sin hijos, conociendo la ciudad, yendo a castings… Aquella época fue dura".

"Los Ángeles no es una ciudad fácil: es pasivo-agresiva, hostil, no amable como Madrid. Todo el mundo va buscando un sueño y ves a tanta gente que no lo logra, que se queda errante, perdida… Eso me daba tristeza".

Entre todo ese trajín saboreó la maternidad en tres ocasiones con Orson, nacido en 2007, Ava, en 2009 y Lenon, en 2010.

Tal y como le comentó a su amiga Cayetana Guillén Cuervo (56) en el reality Cena con mamá "sin la ayuda de mi madre no hubiera podido tener mis tres hijos. Yo recién parida me fui a Los Ángeles y mi madre se vino conmigo".

Su progenitora ha sido y sigue siendo su faro.

Tras su aventura hollywoodiense, la sevillana confesó que había tenido que esquivar a Harvey Weinstein, el ex productor y depredador sexual que se había coronado a sí mismo como el rey de la industria.

Tal y como declaró a Vanitatis "sobreviví a más de uno (encuentro). Era un secreto a voces cómo operaba este señor. Lo importante es que, a partir del testimonio de algunas de sus víctimas, ha habido una revolución feminista".

"Y se han visibilizado los abusos que sufren las mujeres en cualquier ámbito laboral. Me siento afortunada de vivir en la era #MeToo".

En todo momento, su marido ha estado expectante, vigilante y protegiéndola. Forman una pareja que es la envidia en el panorama artístico español.

¿Cuál es su secreto? "Cuando amas a alguien y te ves de viejecito y te proyectas en los años con esa persona es porque es para siempre", le comentó a Europa Press durante un evento promocional.

Paz Vega en una fotografía en octubre de 2024, en Madrid. Gtres

Orson evita casi siempre las fotografías y cuando una cámara intenta retratarle junto a su esposa, suele alejarse.

Constantemente está al teléfono porque, al fin y al cabo, es el responsable de que a Paz le lleguen cosas bonitas en cine, televisión y eventos varios.

Siempre que pisa una alfombra roja, o del color que sea, causa sensación.

Inolvidables son sus posados en el Festival de Cine de Cannes donde nada tiene que envidiar a esas estrellas que ganan más de 20 millones de dólares por película.

Allí, en la Costa Azul, suele ser la embajadora ideal para recaudar fondos para la investigación contra el sida que organiza AmfAR, fundada por Elizabeth Taylor en 1985.

De sus tres hijos, de momento, Ava es la que ha seguido sus pasos. Ha aparecido en un capítulo de Paquita Salas (2016), Campamento Newton (2016) y La casa del caracol (2021).

Su madre desveló recientemente que está escribiendo un libro de aventuras. Ava es la más famosa. Ha hecho sus primeros pinitos como actriz: sale en La casa caracol (2021).

También en el último capítulo de la segunda temporada de Paquita Salas. También ha posado en la portada de una revista con Paz Vega, fue en septiembre de 2020.

A lo largo de más de media vida, Paz ha demostrado que es una trabajadora nata y, por encima de todo, madre y esposa amantísima.

Sin embargo, tiene una mancha en su currículum. Como cada año, la Agencia Tributaria publica los nombres de algunos de los morosos más importantes de nuestro país y, en este capítulo, aparece ella.

En el 2025 la deuda era de 2,3 millones de euros. Sin embargo, Paz ha argumentado que se trata de una serie de desacuerdos con los criterios de Hacienda.

En 2024, tras nueve años pensando en el proyecto, se envalentonó para debutar en la dirección con Rita. Hacer la ronda de financiación fue muy difícil, pero lo consiguió.

Le cogió tal gusanillo por ponerse tras las cámaras que ya está pensando en rodar otro filme. ¿Lo hará recién estrenado el 2026?