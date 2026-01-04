María Pombo y Pablo Castellano, padres por tercera vez de una niña llamada Mariana: "Un parto soñado"

Marta Pombo y Pablo Castellano, en una imagen de sus redes sociales. @mariapombo

María Pombo (31 años) y su marido, Pablo Castellano (38) han comenzado el nuevo año 2026 de la mejor manera posible: acaban de dar la bienvenida a su tercer hijo en común.

Una vez más, la influencer y el empresario se han convertido en padres con la llegada de su hija Mariana. Una noticia que han compartido con enorme emoción a través de sus redes sociales.

La pareja ha anunciado el nacimiento de la pequeña con varias imágenes en las que se puede ver a la bebé, así como al orgulloso padre mirando embelesado a su recién nacida en el hospital.

Pablo Castellano da la bienvenida a su tercera hija en común con María Pombo, una niña llamada Mariana. @mariapombo

"Parir, sobrevivir"

La primera noticia sobre el alumbramiento ha llegado a través de una sencilla nota. "Metas de 2026: parir, sobrevivir. Metas de 2026 cumplidas", se podía leer.

Poco después, la creadora de contenido ha querido dedicar unas palabras muy especiales para describir cómo ha sido este momento tan esperado: "Ha sido un parto soñado".

No cabe duda de que la pareja está viviendo uno de los momentos más dulces de su historia personal. Mariana llega para completar una familia que ahora se convierte en numerosa.

La pequeña se suma a Martín (4) y Vega (2), los otros dos hijos del matrimonio, que recibirán a su nueva hermana en casa una vez que den el alta a su madre.

María Pombo ha compartido una imagen de su recién nacida hija, Mariana, en las redes sociales. @mariapombo

"Prometo contaros todo"

Durante el embarazo, María Pombo ha mantenido informados a sus seguidores sobre su evolución, siempre con un tono cercano y sincero.

A pesar de los inevitables nervios de los últimos días, la influencer se mostraba serena y agradecida, una actitud que parece haber marcado también el nacimiento de Mariana.

El resultado, tal y como ella misma ha definido, ha sido una experiencia increíblemente positiva. El parto no ha podido salir mejor. Así, en cuanto se recupere y regrese a su hogar ofrecerá nuevos detalles sobre el alumbramiento y su estado.

"Prometo contaros todo cuando lleguemos a casa. Os quiero mucho", ha adelantado en sus redes sociales.

María Pombo y Pablo Castellano, en una imagen reciente. Gtres

Mariana, "la amada de Dios"

Fue el pasado 14 de julio cuando trascendió que María Pombo y Pablo Castellano estaban esperando su tercer hijo. Los rumores en torno al tercer embarazo de la instagrammer habían empezado a sonar con fuerza unos días antes.

La empresaria acudió al bautizo de sus sobrinas María y Candela, hijas de su hermana Marta Pombo (33). Allí acudió enfundada en un vestido de flores algo ceñido. Su figura hizo saltar las alarmas.

Poco después se confirmó la evidencia. En cuanto supieron que iban a ser padres por tercera vez, María y Pablo empezaron a barajar los posibles nombres para su bebé. Incluso confeccionaron una lista.

En el caso de ser niño tenían claro lo llamarían Felipe. Si, por el contrario, era una niña, las opciones eran Victoria y Mariana. Finalmente se decantaron por este último gracias a la charla con una amiga: "Me buscó los significados y cuando lo leí no tuve ningún tipo de duda".

Y es que, tal y como ha explicado la propia María en sus redes sociales, el nombre de su tercera hija está cargado de un profundo significado.

"Mariana es una variante de María que significa la amada de Dios, y Ana, que significa llena de gracia. Es un nombre que evoca profundidad, como el mar que nunca se acaba", ha destacado.

María Pombo y su marido, Pablo Castellano, en la comunión de sus sobrinas. GTRES

No tendrá más hijos: "Me planto"

"Representa a una mujer serena, fuerte y luminosa. Es el equilibrio entre dulzura y determinación, entre calma y misterio. Quien lleva este nombre parece guardar en su interior un universo de emociones auténticas y una capacidad inmensa para amar sin medidas", ha apuntado en su perfil social.

Curiosamente, en este embarazo María Pombo ha estado algo despistada con sus intuiciones. Inicialmente creyó que estaba embarazada de un niño.

Ella misma ha confesado que, en los primeros meses, le 'falló' la intuición: "Después de tener a Martín juraba que iba a ser madre de niños, que tenía alma de ser madre de dragones. Vega me descolocó, pero este... Me descolocó total. Sentía que tenía un niño dentro al que me imaginaba como un mini Pablo. Si hubiese sido niño, feliz. Pero es una niña, la mejor compañera y amiga de vida para Vega, como he tenido yo con mis hermanas".

En lo relativo a tener más descendencia, también se ha pronunciado. Tiene claro que la llegada de Mariana es más que suficiente para completar su familia: "Siempre he dicho que quería tener cuatro, pero en cada embarazo me florece un nuevo miedo. Tres es un número soñado, así que me planto".