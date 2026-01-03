Sergio Rico y Alba Silva anuncian en las redes que serán padres de su segundo hijo: "Tu familia te espera impaciente"

Alba Silva y Sergio Rico en una imagen de su perfil de Instagram.

Sergio Rico (32 años) y Alba Silva están de enhorabuena. Amplían la familia. La influencer ha anunciado en Instagram que está embarazada de su segundo hijo con el futbolista sevillano.

La noticia se produce apenas unos meses después de convertirse en padres de su primera niña, Carla. La noticia llega en uno de los momentos más serenos para la pareja, tras el largo proceso de recuperación del futbolista después del grave accidente que sufrió en El Rocío en 2023.

En la imagen que ha compartido Alba se ve a su hija, aún una bebé, sobre una manta gris, con las manos apoyadas junto a una ecografía en blanco y negro, una forma original y simbólica de presentarla como futura hermana mayor.

Alba Silva y Sergio Rico han anunciado en las redes sociales que esperan su segundo hijo en común. @albasilvat

Embarazada de 13 semanas

Junto a la foto, la sevillana escribe: "Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas, bebé... tu familia te espera impaciente, gracias por elegirnos. Ya te amamos".

El mensaje viene acompañado de corazones rojos y el hashtag "Familia de cuatro".

La modelo y creadora de contenido también incluye la etiqueta #13weekspregnant, lo que confirma que se encuentra en torno a las 13 semanas de gestación. O lo que es lo mismo: ya está próxima a los tres meses de embarazo, ya en la recta final del primer trimestre.

Con estas fechas, el nacimiento del bebé estaría previsto para comienzos de otoño, siguiendo un calendario similar al de Carla, que vino al mundo el 24 de septiembre de 2024.

Alba Silva y Sergio Rico @albasilvat

Carla, la primogénita del matrimonio, fue presentada entonces por sus padres como "la luz de nuestras vidas", un mensaje cargado de simbolismo tras todo lo vivido con el accidente del guardameta, que actualmente defiende la portería del Al-Gharafa catarí.

Ahora, esa luz se multiplica con la llegada de un segundo bebé, que convertirá a la pequeña en hermana mayor antes de cumplir su segundo cumpleaños y consolida el proyecto familiar de la pareja.

Atrás han quedado los días más difíciles para el matrimonio, sucedidos tras el gravísimo accidente que sufrió el deportista hace ya dos años, y que hizo temer por su vida.

El 28 de mayo de 2023, durante la romería de El Rocío, el portero sevillano (entonces jugador del PSG) sufrió un accidente cuando un caballo descontrolado lo golpeó en la cabeza, tras caerse o quedar en el suelo en medio del tumulto provocado por la estampida de un mulo y varios equinos.

El impacto le causó un traumatismo craneoencefálico severo. Y, según los servicios de emergencia y testigos, llegó a recibir varias patadas en la cabeza, por lo que fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en estado crítico.

Rico pasó unas cinco semanas en la UCI, 26 días en coma inducido y un total de 83 días hospitalizado. Entonces, su evolución fue muy lenta, pero favorable.

Durante el tiempo que estuvo hospitalizado mantuvo en vilo al mundo del fútbol, hasta que finalmente recibió el alta en agosto de 2023. Así, comenzó una larga rehabilitación, y convirtió su recuperación en un símbolo de resistencia y de optimismo frente a la adversidad.