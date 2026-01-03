Carlos Baute, Fabiola Martínez, Virginia Troconis y otros famosos venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro

Carlos Baute, Fabiola Martínez y Virginia Troconis, entre otros famosos, han reaccionado a la captura de Nicolás Maduro Montaje de EL ESPAÑOL.

Para una amplia mayoría de venezolanos, el sábado 3 de enero es un día clave en su historia. Nicolás Maduro (63 años) y su esposa, Cilia Flores (69), han sido capturados y trasladados fuera del país.

Tras una operación militar que comenzó en la madrugada del pasado viernes, 2 de enero, con una batería de bombardeos contra bases militares e instalaciones estratégicas y simbólicas del chavismo, el hasta ahora Presidente de Venezuela y su mujer fueron detenidos en una residencia situada en el país.

El presidente Donald Trump (79) ha asegurado este sábado, 3 de enero, que "los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder". Este, junto con su pareja, se encuentran en el buque militar USS Iwo Jima, que les llevará rumbo a Nueva York, tal y como ha deslizado a Fox News.

Nada más conocerse la noticia, numerosos rostros conocidos de Venezuela han reaccionado en las redes sociales. Artistas, intérpretes, políticos, intelectuales... Caras tan famosas como el cantante Carlos Baute (51 ), Fabiola Martínez (52), Virginia Troconis (45) o Ivonne Reyes (58) han celebrado la detención del líder chavista y su compañera.

Carlos Baute

El cantante y compositor ha sido uno de los primeros en hablar públicamente sobre la detención de Maduro. "¡Los venezolanos sin dormir, señores! ¡Al fin! El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro", ha comenzado diciendo en su cuenta de Instagram.

"Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes.Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Los amo. Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad", añadía, en un vídeo en el que no oculta su satisfacción por los hechos.

De manera paralela, ha compartido una reflexión sobre el destino de su país: "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma".

"A todos los que están adentro (familia, amigos, nuestra gente), estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible", ha destacado.

"Dios no abandona a la gente buena y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad, les amo", ha concluido.

Fabiola Martínez. Diego Radamés

Fabiola Martínez

La exesposa de Bertín Osborne (53) ha compartido algunos titulares de la prensa relativos a la captura de Nicolás Maduro. Junto a ellos, ha posteado una reflexión.

"Una vida atrapados, incluso los que ya no vivimos en Venezuela", ha escrito en sus redes sociales. "Hemos tenido que ver cómo se separaban familias para sobrevivir, cómo la situación les iba arrancando la dignidad, la salud física y mental".

"Ahora hay esperanza", termina diciendo, junto a un emoticono de corazón y el hashtag #venezuelalibre.

Virginia Troconis celebra la detención de Nicolás Maduro en las redes sociales. @virtroconis

Virginia Troconis

La mujer deManuel Díaz 'El Cordobés' (57) no ha dudado en mostrar públicamente su parecer tras los acontecimientos que sacuden Venezuela.

"Con Dios y la Virgen, Venezuela en mis oraciones", ha escrito a través de Stories sobre un fondo negro. Asimismo, ha destacado el siguiente mensaje: "re-sol-ver, volver a ver el sol".

También ha compartido de manera íntegra la carta que ha publicado este 3 de enero María Corina Machado (58), líder de la oposición. Una misiva que comienza diciendo lo siguiente: "Venezolanos. Llegó la hora de la libertad".

"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", destaca la Premio Nobel de la Paz.

"Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar, está pasando", destaca. "Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios, hasta el final".

Rosanna Zanetti, en sus redes sociales, comparte la carta de María Corina Machado tras la detención de Maduro. @rosannazanetti

Rosanna Zanetti

Al igual que Virginia Troconis, la mujer de David Bisbal (46) ha compartido la carta de María Corina Machado, quien recuerda que ha llegado la hora de instaurar la democracia en el país: "Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio".

"Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de los venezolanos, quien desde ayer de inmediato se mantuvo contactando y suponemos se reunirá con el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional para todos los oficiales y soldados que han honrado su juramento". destaca la política y líder de la oposición en su comunicado.

Asimismo, pone en valor la importancia de "avanzar rápido" para poner en marcha una "transición democrática".

También se dirige "a los venezolanos que están dentro de nuestro país", a quienes les adelanta que "esta historia no para en marcha lo que ya hemos avanzado y permanecerá a través de nuestros canales oficiales".

Por su parte, "a los venezolanos que están en el exterior", los insta a ser parte activa del cambio: "Los necesitaremos movilizados, activando a los gobiernos, Parlamentos y organizaciones de sus comunidades, gobiernos locales, estatales y nacionales. En esta etapa su papel será determinante".

Ivonne Reyes reacciona tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump. @ivonnereyest

Ivonne Reyes

La venezolana cita el salmo 91 de la Biblia para celebrar la captura del Presidente de Venezuela: "El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo de Jehová: Refugio mío y fortaleza mía; mi Dios, en quien confiaré.

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores

El futuro de Venezuela

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi (60), ha asegurado que Nicolás Maduro y su esposa han sido imputados ​​​​en Nueva York.

El mandatario está acusado de "conspiración narcoterrorista, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos".

"Pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", ha añadido Bondi, sin especificar de qué se acusa a Cilia Flores. Maduro será juzgado en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los citados delitos.

Donald Trump, por su parte, ha señalado que "su casa tenía puertas de acero y una habitación segura con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo hicimos tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con enormes antorchas para cortar a través del acero, pero no las necesitamos".

En la rueda de prensa ofrecida este sábado a las 17:00 horas (hora peninsular), Trump ha recalcado que no permitirá que siga el chavismo en Venezuela. Por su parte, María Corina Machado ha expresado que la oposición está preparada "para tomar el poder".