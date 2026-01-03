20 años sin Rocío Jurado y Rocío Dúrcal: dos voces prodigiosas que murieron con tres meses de diferencia

Rocío Jurado junto a Rocío Dúrcal en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Getty Images

2006 fue el -funesto- año en el que el mundo de la música quedó huérfano por partida doble. Dos voces poderosas y prodigiosas, sin duda de las más importantes en el siglo XX y XXI, perdieron la vida, con pocos meses de diferencia y a causa del cáncer: Rocío Jurado y Rocío Dúrcal.

Primero falleció Dúrcal un 25 de marzo, víctima de un cáncer de útero. Meses después, el 1 de junio, se apagó para siempre la bautizada como la voz del milenio, Rocío Jurado, a causa de un cáncer de páncreas. Dos mujeres talentosísimas y aguerridas que hicieron historia.

Dos féminas con un don en la garganta que supieron aprovechar, dos mujeres y dos madres que, al tiempo que triunfaban en España y allende los mares, luchaban por su felicidad y crearon una familia. Hoy, 20 años después, las Rocíos están más presentes que nunca. Ellas y su música.

Rocío Dúrcal en una fotografía de archivo. Getty Images

La familia de ambas -con sus hijas a la cabeza- vela y cuida su legado. Y procuran que su historia y todo lo logrado no se olvide. La primera en fallecer fue Rocío Dúrcal. La voz de Marieta, como llamaban cariñosamente sus allegados a Rocío Dúrcal, se apagaba para siempre.

La cantante perdía la vida a los 61 años, dejando rota y desarbolada a toda la familia, desde su marido, Antonio Morales Junior, hasta sus tres hijos, Carmen (55), Shaila (46) y Antonio Morales de las Heras (51).

Nada volvió a ser igual para ningún miembro de esa familia, sus vidas se zarandearon y su discurrir viró para no volver nunca a su punto de origen. Antonio Morales Junior, su marido, falleció en 2014. Quienes lo conocían dicen de él que la muerte de Rocío nunca la superó.

En la actualidad, la relación entre los hijos de Rocío es "maravillosa". Cabe recordar que vivieron una etapa marcada por el enfrentamiento judicial a causa del reparto de su herencia. Pero el paso del tiempo hizo posible que acercaran posturas y volvieran a estar unidos.

Roces familiares que acabaron disolviéndose. "Malentendidos que se mezclaron con la rabia por la pérdida", razonó alguien muy cercano a los hermanos hace un tiempo. Pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada. Y así continúan, de la mano en lo sentimental y también en lo profesional.

Este 2026 será un año especialmente emotivo para su familia, ya que están previstos diferentes homenajes en clave cultural para recordar su legado. La 'reina de las rancheras', como muchos la llamaron, será recordada de distintas maneras a lo largo del próximo año.

Rocío y su marido, Junior. Getty Images

El pasado 13 de diciembre se dio el primero de los pistoletazos de salida a estos homenajes a Rocío Dúrcal. Durante la 31ª edición de los Premios Forqué, su hija pequeña, Shaila Dúrcal, actuó en la gala interpretando un emotivo dúo junto a su madre sobre el escenario.

En esta edición, los premios quisieron contar con la voz de Shaila para rendir tributo a Rocío Dúrcal. "Que unos premios tan importantes le hagan este pequeño homenaje significa mucho para mí, para mi familia", declaró a este periódico antes de subirse al escenario.

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial y la interpretación de la cantante, madre e hija cantaron juntas Más bonita que ninguna, una de las canciones más emblemáticas de la artista madrileña. Este ha sido sólo el primero de los múltiples homenajes previstos para 2026.

Serán tributos en distintos formatos y en diferentes momentos del año. "Se va a hacer un largometraje, se va a hacer un documental y se va a hacer una serie", ha explicado Carmen en sus declaraciones.

"Estamos trabajando en un proyecto maravilloso que no solamente es documental, sino que también habrá un biopic que vamos a realizar con Sony Vision, la división audiovisual de Sony Music", ha confesado Shaila.

Todo apunta a que serán tres los tributos audiovisuales que la familia llevará a cabo para recordar a Rocío Dúrcal. Más allá del plano profesional, la vida personal de los hijos de Rocío y Junior han experimentado cambios en estos 20 años.

El más importante lo ha experimentado Carmen Morales, pues en 2022 se divorció de su marido, el empresario Luis Guerra. Desde entonces, no se la conoce relación sentimental y EL ESPAÑOL ha podido conocer que está "solterísima" y feliz.

Carmen Morales y Shaila Dúrcal, en una fotografía reciente. Gtres

La hija de Rocío Dúrcal y el empresario contrajeron matrimonio el 30 de abril de 2011 en el ayuntamiento de Sant Joan, Ibiza. En el enlace sólo estuvieron acompañados de sus testigos, pero un día después lo celebraron con una ceremonia al aire libre junto a toda su familia y amigos.

Así, Carmen y Luis sellaron su amor tras un intenso noviazgo que comenzó en 2004, pero tuvo una pausa de tres años -entre 2007 y 2010-. Desde entonces mantuvieron una relación discreta de la que se conocían muy pocos detalles.

Aunque la hija de Rocío Dúrcal suele ser activa en sus redes sociales, fueron pocas las veces en las que se la vio posar junto a Guerra.

Con Luis Guerra, Carmen Morales no tiene hijos. Sin embargo, tal y como comentó ella misma en una conversación con ¡HOLA! si tuvieron intenciones de convertirse en padres. "Lo intentamos, pero perdí al bebé".

Imagen del último adiós a la artista. Getty Images

"Fue durísimo, lo pasé muy mal, en apenas unas semanas perdí a mi padre y al bebé que venía en camino. Imagínate el drama. Era un hijo muy deseado", expresó en alguna ocasión.

No obstante, la actriz es madre de un joven de 27 años, Christian Lozano, fruto de su relación con el empresario Óscar Lozano en la década de los 90. El joven vive en la actualidad en Estados Unidos.

Shaila, por su parte, está felizmente casada con Dorio Ferreira. Shaila Dúrcal no tiene hijos biológicos. Vive la maternidad con Aitana, la hija que su marido Dorio Ferreira tuvo en una relación anterior, a la que la cantante considera y llama siempre "mi hija".

Antonio, por su parte, el único hijo varón que tuvo el matrimonio Dúrcal-Morales, está centrado en gestionar la herencia de sus padres. Él, como Shaila, hizo sus pinitos en la música de joven, pero pronto se dio cuenta de que su gran pericia estaba en el mundo de los negocios.

Según pudo confirmar este medio, regenta una cadena de restaurantes en Madrid dedicada a la comida americana, y, además, ha invertido en el mundo de los concesionarios de coches.

Los cambios en la familia Jurado

Rocío Jurado cantando. Getty Images

El 1 de junio de 2006 la familia Mohedano Jurado cambió para siempre. Se apagó la vida de la matriarca, Rocío Jurado, quien ejercía del pilar más sólido y esencial que mantenía unido el clan en todas las circunstancias. Con su adiós llegaron el caos y los enfrentamientos internos.

La muerte de La más grande a causa del cáncer de páncreas que padecía dejó devastados a cada uno de los miembros de la familia.

Esa tristeza se unió a las consecuencias del reparto de la herencia y a las intenciones de unos y otros, y trajo grandes cambios que les dividieron hasta hoy. La estampa familiar que dejó Rocío Jurado en vida nada tiene que ver con la que se presenta en la actualidad.

Rocío dejó una familia unida y hoy hay dos bandos claramente diferenciados: por un lado, está su hija mayor, Rocío Carrasco (48) y el marido de ésta, Fidel Albiac (52); por otro, el resto de la familia. No hay relación alguna entre las partes. Y Carrasco sigue alejada de sus hijos.

En estos 20 años han pasado muchas cosas y EL ESPAÑOL trata de hacer un repaso por todas ellas.

1. Nacimiento del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón

Ortega Cano y Ana María, a la salida de la Clínica Ruber. Gtres

El 9 de febrero de 2013, Ana María dio a luz a su único hijo en común con el torero, el pequeño José María. Tres días más tarde, los orgullosos padres posaron ante la prensa con su bebé a la salida de la clínica Ruber Internacional de Madrid.

El pequeño nació mediante cesárea, pesó 3,6 kilogramos y no se despegaba de los brazos de su madre.

2. La separación de Rosa Benito y Amador Mohedano

En el año 2013, Amador Mohedano (72) y Rosa Benito (69) se divorciaron tras 35 años y cuatro hijos -Rosario, Fernando, Salvador y Amador-.

Estuvieron durante meses envueltos en la polémica, ya que mientras él señalaba la participación de Rosa en Supervivientes como el momento en el que se hundió su matrimonio, la colaboradora acusaba a su exmarido de ser el culpable de los problemas económicos que tenía que afrontar la familia. Actualmente mantienen una relación cordial.

3. El paso por la cárcel de José Fernando

Gloria Camila y su hermano, a la salida de la cárcel. Gtres

El joven ingresó en la cárcel acusado de robar y agredir a un joven en el mes de noviembre de 2013 en las inmediaciones de un club de alterne de Castilleja de la Cuesta.

Y cuatro años más tarde, José Fernando (32) volvió a prisión e ingresó en el Centro Penitenciario de Puerto II, Cádiz, por reincidencia y acumulación de delitos. Y es que además se saltó la orden de alejamiento que pidió su pareja y madre de su hija, Michu, y que tenía impuesta por el juez.

4. El ingreso en prisión de José Ortega Cano

Ortega Cano (72) ingresó en la prisión de Zuera, Zaragoza, el 23 de abril de 2014 para cumplir la condena de dos años y dos meses de cárcel por el accidente de tráfico que costó la vida a Carlos Parra. Además, el torero también tuvo que hacer frente al pago de una multa de 181.000 euros a la viuda.

Tras 13 meses privado de libertad, el 5 de junio de 2015 obtuvo el tercer grado y abandonó la cárcel. A la salida le esperaba su entonces pareja, Ana María Aldón (48).

5. Los juicios de Rocío Carrasco y Antonio David

Rocío Carrasco, acudiendo a los juzgados en marzo de 2017 junto a su abogado. Gtres

Todos los miembros de la familia aseguran que si Rocío Jurado aún viviera, nada sería igual y permanecerían unidos y sin polémicas.

Desgraciadamente, La más grande se fue y comenzaron los problemas, y al menos, la cantante no ha tenido que ver cómo su hija, Rocío, ha acudido durante años a los juzgados para demandar a su exmarido y proteger a sus dos hijos, tal y como ella ha confesado en pleno 2021.

6. La boda de Rocío Carrasco con Fidel Albiac

El 7 de septiembre de 2016, la hija de La más grande dio el 'Sí, quiero' al abogado. Después de 16 años de noviazgo, la pareja celebró la boda de sus sueños en Toledo, que duró tres días. Entre los invitados, muchos amigos, familia y recuerdos constantes a Rocío Jurado. Pero las ausencias fueron las más sonadas; no fueron los Mohedano ni los hijos de Carrasco. Lo que dio pie, de nuevo, a una gran polémica.

7. El nacimiento de su nieta y la muerte de Michu

José Fernando, Michu y María del Rocío. RRSS

El 4 de mayo de 2017 nació María del Rocío, hija de José Fernando y Michu. La joven dio a luz en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y allí tuvo que permanecer ingresada antes y después del alumbramiento debido a que era un embarazo de alto riesgo.

Finalmente, la pareja de José Fernando recibió el alta, pero el bebé tuvo que quedarse en la unidad de neonatos durante varias semanas, pues nació prematuramente. Actualmente la menor se encuentra perfecta y es la debilidad de sus padres.

Michu murió este año 2025 a los 33 años tras ser hallada sin vida en su domicilio de Cádiz. Un deceso que llegó después de años conviviendo con una grave cardiopatía congénita que ya la había llevado varias veces al quirófano.

8. El ingreso psiquiátrico de su hijo

A principios de junio de 2017, José Fernando ingresó en el hospital psiquiátrico de San Juan de Dios de Ciempozuelos. El joven tenía entonces una situación judicial y anímica muy complicada, y aislarle en un centro especializado fue la última opción que le quedaba a la familia.

9. La boda (y separación) de Ortega y Ana María

José Ortega Cano y Ana María Aldón. Gtres

El 30 de septiembre de 2017 la pareja celebró su gran boda. Congregado a más de 170 invitados en la finca El Maestre de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, para festejar con ellos uno de los momentos más especiales de su vida.

Aunque el pretexto es 'su boda', lo cierto es que el matrimonio ya estaba casado. Tal y como confirmó el propio Ortega Cano días antes, se casaron legalmente y ante notario el 27 de septiembre en Zaragoza.

Formalizaron su divorcio en 2023, después de haber anunciado su separación en otoño de 2022 y de firmar ese año el acuerdo que regulaba la custodia de su hijo y los aspectos económicos.

10. La apertura de su museo

La apertura del museo de Rocío Jurado en Chipiona, en julio de 2022, culminó años de proyectos frustrados, desencuentros familiares y trámites administrativos, y no habría sido posible sin la implicación directa de su hija mayor, Rocío Carrasco.

Tras varios intentos fallidos desde la muerte de La más grande en 2006, fue Rocío Carrasco quien retomó el proyecto, negoció con el Ayuntamiento la cesión y organización del legado y se ocupó de seleccionar y catalogar los trajes, premios, fotografías y objetos personales que hoy se exhiben.

11. El silencio roto de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco, durante la emisión de su docuserie.

El 21 de marzo de 2021 cambió la vida de Rocío Carrasco para siempre. Aquella noche se emitió el primer episodio -o mejor dicho, el episodio cero- de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Después llegaron doce emisiones más en las que la protagonista, vestida con su inconfundible traje fucsia, desvelaba la realidad de su vida y de sus 20 años de silencio.

Desde el maltrato sufrió por parte de Antonio David Flores hasta el porqué de la actual no relación con varios miembros de su familia y del distanciamiento con sus hijos, Rocío y David (22). España entera sigue en shock desde la primera noche que la hija de Rocío Jurado estalló.