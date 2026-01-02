El gran año de Amaia Romero: 200.000 euros en ingresos anuales y un suculento contrato publicitario como 'it girl'

Amaia Romero, en el Festival de Cine de San Sebastián, en 2023. GTRES

Si hay una artista del panorama nacional que ha vivido un año apoteósico, esa es Amaia Romero. A pesar de sus altos y sus bajos, sobre todo en materia sentimental, la cantante ha cosechado un buen número de éxitos en 2025.

Nacida en Pamplona el 3 de enero de 1999, la artista se encuentra estos días de celebración en celebración. No solo ha festejado las Navidades por todo lo alto. También está a punto de soplar las velas de su tarta: cumple 27 años este sábado.

Lo ha hecho rodeada de sus seres queridos e inmersa en una intensa agenda de trabajo.

Y es que, lejos de tomarse unos días de descanso por Navidades, Amaia está volcada en su gira por España: la Gira Arenas 2026.

Amaia Romero, en los Premios GQ España, en 2024. GTRES

Un tour que la hará recorrer distintos escenarios de la geografía española durante los próximos meses.

El próximo sábado, 3 de enero, cantará en su ciudad natal, en el Navarra Arena.​ Unos días más tarde, el 31 de enero, se la espera en el Coliseum de A Coruña.

El 6 de febrero, por su parte, dará un recital en el Cartuja Center CITE de Sevilla.

Ya entrada la primavera de 2026, el Bizkaia Arena (BEC!) de Bilbao la recibirá en el show que tiene programado para el 3 de mayo.

Visitará también dos destacadas ciudades: Valencia, donde tiene agendado un concierto el 31 de mayo en el Roig Arena; y Barcelona, en la que cerrará su periplo por la península en el Palau Sant Jordi el día 20 de diciembre.

La cantante y compositora, que se dio a conocer en la novena temporada del programa de televisión Operación Triunfo, del que resultó ganadora, ha logrado forjar una carrera musical sólida, sin grandes aspavientos.

En esa manera sosegada y discreta de trabajar han tenido mucho que ver sus padres, Ángel y Javiera. Quizás pocos lo recuerden, pero Amaia pertenece a una familia de músicos.

Su tío Joaquín fue gerente del Orfeón Pamplonés desde 2008 hasta 2016, y de la Orquesta Pablo Sarasate durante dos años.

Por parte de su familia materna, es sobrina de Carmen Arbizu, catedrática de Canto del Conservatorio Superior de Música de Navarra desde 1990.

Su entorno ha ayudado, pues, a que Amaia entendiera desde bien pequeña que dedicarse a la música es una carrera de fondo.

Ya al terminar el grado profesional de estudios de piano sabía que lo de subirse a las tablas y ponerse delante del público era mucho más que obtener fama y dinero.

Hablando de dinero, a Amaia no le han ido mal las cosas. Ella misma ha confesado que, en lo relativo a sus ganancias como cantante, ha sido un año de bonanza.

Generosos ingresos

En una entrevista en La Resistencia en 2024, Amaia Romero contó a David Broncano (41) que en una declaración de la renta reciente tuvo que pagar alrededor de 70.000 euros a Hacienda.

No hace falta tener la agilidad mental de Pitágoras para calcular que quien paga una cifra como la que ella ha citado deduce unos ingresos de al menos 150.000 y hasta 250.000 euros brutos al año.

Basta con basarse en las cantidades que confesó abonar a la Agencia Tributaria para saber que sus ingresos anuales en aquel ejercicio estaban próximas a las conocidas como rentas altas... esas que están por encima de los 150.000 al año.

No cabe duda de que su situación financiera es cómoda, gracias a giras, ventas y a las escuchas en streaming de su música.

Pero su labor profesional no se ha quedado ahí. Más allá de sus dotes vocales, Amaia Romero ha sacado rédito económico a otras facetas.

Ha realizado trabajos puntuales como actriz. E incluso ha firmado un contrato como nueva embajadora global de la firma de joyas TOUS. Quién no ha visto ya su imagen luciendo las piezas de la firma como parte de Celebrate Joy. Everyone’s invited.

Una campaña que la firma ha promocionado a bombo y platillo en carteles publicitarios de gran formato, redes sociales y medios de comunicación estas Navidades. Y en la que Amaia aparece, radiante, portando las joyas más regaladas de las presentes fiestas navideñas.

Imagen de Tous

Sí, Amaia se ha convertido este 2025 en la it girl de la marca patria. Dentro de su contrato con Tous ha participado en actos como el 40º aniversario de la firma, donde actuó en directo.

La empresa de joyas y accesorios no solo la ha incorporado como embajadora. Además, ha vinculado su imagen a los valores de creatividad, delicadeza y autoexpresión de la empresa.

Todo ello explica que se haya convertido en el rostro principal de la campaña global. En ella aparece en el spot luciendo la colección Hold y cantando su tema C’est la vie en una fiesta rodada para el anuncio.​

Otros contratos y colaboraciones publicitarias que han sumado euros a la cuenta bancaria de Amaia Romero no tienen nada que ver con la industria musical ni la moda.

Es el caso de la campaña de la DGT, Saberlo es empezar a evitarlo, con anuncios en televisión e internet sobre seguridad vial. En ellos aparece como figura central junto al actor Eduard Fernández (61).​​ Aquel spot lo protagonizó en 2022, pero sigue grabado con fuerza en la memoria colectiva.

Ruptura con Daniel Dalfó

Dicen quienes la conocen que Amaia Romero es selectiva. Se piensa bien las cosas antes de dar un 'sí'. Ella, que ya con 11 años participó en el talent show infantil Cántame una canción (2010) de Telecinco, donde cantó junto a David Civera y Sergio Rivero, prefiere ir sobre seguro.

La que representara a España en Eurovisión 2018 junto a Alfred García (28) ha aprendido que es mejor saborear los triunfos poco a poco. A bocados pequeños.

La misma fórmula parece llevarla a cabo en lo que concierne a su vida privada. A finales del pasado mes de agosto trascendió su ruptura con el cantante Daniel Dalfó (31) -conocido artísticamente como Daniel 2000- tras tres años juntos.

Ambos pusieron fin a su historia de amor de mutuo acuerdo. A diferencia de lo que, en ocasiones, sucede a otros famosos, no hubo terceras personas. Ni escándalos. Ni reproches soslayados en las plataformas digitales.

La ruptura fue tan cordial que aún se siguen en las redes sociales. Incluso han decidido seguir trabajando juntos estos últimos meses. La relación profesional perdura y Daniel continuará siendo el director creativo de Amaia.

Amaia Romero y Daniel Dalfó, en una fotografía de redes sociales. Instagram

Mujer del año

Amaia, la artista anti-masas, ha sabido cosechar éxitos a su manera. Confiando en un selecto círculo de allegados. Entre ellos, su expareja y su hermano, que es su representante musical.

Gracias a este afán por cuidar su intimidad ha logrado que su último álbum de estudio, Si abro los ojos no es real, se haya convertido en un disco singular y aclamado por su legión de fans. Que se cuentan por miles.

A día de hoy la siguen 887.000 seguidores en Instagram. Una verdadera familia para ella. Cuando le preguntan por el éxito, responde con una normalidad aplastante: "Haber cumplido con las expectativas que tenía de mí misma a los 15 años".

"Muchas veces voy por la calle y pienso en mi versión del pasado y en cómo me vería ahora mismo con la vida que tengo: viviendo en Barcelona, teniendo un grupo de amigos, dedicándome a la música… Es un triunfo enorme porque al final estoy donde quiero estar”. Todo esto lo dijo en una entrevista reciente, publicada el pasado mes de noviembre en la revista GQ, que la nombró Mujer del año en los premios GQ Men of the Year 2025.



No hay duda. Este ha sido el gran año de Amaia Romero. Con mal de amores, sí, pero con serenidad y paso firme. Y encantada de seguir siendo fiel a sí misma.