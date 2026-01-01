Las redes sociales estallan ante el vestido de Cristina Pedroche de las Campanadas 2025-2026: "Peor que mi cama sin hacer"

Cristina Pedroche, con el vestido que ha lucido para presentar las Campanadas 2025-2026 en Atresmedia, @cristipedroche

Un Fin de Año más, Cristina Pedroche (37 años) ha generado un aluvión de comentarios en las redes sociales con el vestido que ha elegido para presentar las Campanadas de Atresmedia.

Como viene siendo tradición, la madrileña ha apostado por la excentricidad para dar la bienvenida al 2026. En esta ocasión ha lucido un diseño confeccionado con retales de los 12 vestidos que ha llevado hasta ahora en los 12 años que lleva al frente de la gala más especial del año.

El suyo ha sido un outfit tan llamativo como estrambótico. Con él ha jugado al 'me lo pongo todo'. Con su look compuesto por capa, vestido, tiara, mangas y sandalias hechas a medida, ha despertado todo tipo de reacciones: desde quienes aplauden su decisión de reciclar sus vestidos anteriores, así como su mensaje solidario, a los que critican su modelito y lo consideran, entre otros calificativos, "ridículo", "falto de gusto", "horroroso" o un "desastre".

"Un despropósito"

Como suele pasar cada año, hay quien no comprende el estilo de Pedroche. Algunos de sus seguidores han tirado de sentido del humor para calificar su singular atuendo.

"¡Parece la silla de mi hijo a final de semana, cuando va acumulando ropa!", sostiene una usuaria.

"Yo después de hacer el cambio de armario para invierno y colocar toda la ropa sobre el edredón" o "Yo le hubiese puesto algo más... lo veo sencillito" son otros comentarios que pueden leerse en Instagram.

"Peor que mi cama sin hacer", añade otro internauta. Hay quien va más allá y ve en su vestido algo parecido a un disfraz. "Uno de los Pokemon captados por gran parte de España", destaca uno de sus followers. "¿Carnaval de las palmas?", apunta otro.

Las voces más críticas llegan a comparar su vestido con el de Chenoa (50), quien optó por un diseño nupcial de Alejandro de Miguel para presentar las Campanadas de TVE: "Fíjate en ella, elegancia y saber estar por encima de todo".

Hay, incluso, quien tilda su puesta en escena como un "despropósito": "Hay que saber cuándo parar... ya roza lo denigrante. Te quedaste sin ideas, se acabó el circo de Pedroche".

Cristina Pedroche

Un mensaje "emocionante"

Cabe recordar que este año, Cristina Pedroche se ha unido a la Asociación Española Contra el Cáncer para lanzar un mensaje en torno a la importancia del apoyo y el acompañamiento.

Coincidiendo con su duodécimo aniversario despidiendo el año ante las cámaras, su confección escondía un doble mensaje. Por un lado, el agradecimiento a la fidelidad y la confianza de los espectadores que le han permitido entrar en sus casas en una noche tan especial.

Por otro lado, ha querido reconocer la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer realiza para apoyar y acompañar a las personas que padecen cáncer y sus familias y sus acciones para impulsar la investigación contra esta enfermedad.

"Quiero dedicar este vestido a toda la gente que me ha apoyado y acompañado desde que me ofrecieron la primera oportunidad de despedir el año y que ha convertido las Campanadas en la experiencia más transformadora de mi vida", ha explicado la presentadora.

"De todas las metamorfosis a las que me he sometido en los últimos 12 años, ésta ha sido la más dura de todas. Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande", ha destacado.

Cristina Pedroche enseñó su vestido de transparencias a las 23:58 de la noche.

Por suerte, no todo han sido críticas. Muchos de sus simpatizantes han celebrado su mensaje solidario con palabras de cariño: "En mi familia hemos sufrido el cáncer y gracias a Dios ya pasó todo y es cierto lo que dices en tu mensaje. Ha sido emocionante y precioso. Estabas espectacular".

Otros le han mostrado su apoyo incondicional: "Los que tanto os gusta criticar, no habéis entendido nada de verdad. Precioso mensaje Pedroche". Son muchos también los comentarios de apoyo: "Muchas gracias Cristina por el mensaje que has dado".

Este año, Cristina Pedroche ha cumplido 12 años al frente de las Campanadas. Se trata de una cifra especialmente significativa, pues han sido 12 campanadas, 12 uvas y 12 vestidos.

Fiel a sí misma, la de Vallecas ha vuelto a dar que hablar con una prenda que ha corrido a cargo, -como viene siendo habitual desde hace 11 años-, de su estilista de cabecera y su mano derecha, Josie (45).