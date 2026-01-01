Joaquín Prat espera su primer hijo en común con Alexia Pla a los 50 años: quién es el otro vástago del presentador

Joaquín Prat y su pareja, Alexia Pla, en una imagen de las redes sociales. @joaquinprat

El año 2026 no ha podido empezar con mejor pie para Joaquín Prat (50 años). El presentador acaba de anunciar que el próximo año se convertirá en padre de nuevo.

A pocas horas de cerrar el 2025, el conductor de Mediaset ha sorprendido a todos con una noticia tan inesperada como alegre: repite la experiencia de la paternidad. A través de sus redes sociales, y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, ha comunicado que está esperando un hijo junto a su prometida, Alexia Pla (38).

Este retoño será el primer bebé en común de la pareja; el primero para la enfermera y el segundo para el periodista. Sin duda, es una noticia muy especial que han decidido hacer pública de una manera de lo más original.

Un original anuncio

Joaquín Prat y Alexia Pla han compartido el anuncio a través de una imagen publicada en sus respectivas cuentas públicas. En la fotografía, ambos posan abrazados dentro de una piscina infinity, con un paisaje de mar azul intenso al fondo.

Hasta ahí, la estampa parece normal. Pero hay dos detalles que llaman poderosamente la atención. Más allá del idílico escenario con el océano de fondo, se pueden leer dos destacadas palabras en las gorras -casi idénticas- que ambos lucen.

En la del presentador se lee la palabra DAD (papá), mientras que en la de su pareja aparece MOM (mamá). Su post viene acompañado del siguiente mensaje. “Todo en un latido".

Un gesto sencillo, simbólico y cargado de significado con el que han querido confirmar la feliz noticia. En cuestión de minutos, su instantánea ha recibido un aluvión de mensajes de felicitación.

Rostros tan conocidos como Jesús Vázquez (60), Mar Flores (56), Alejandra Rubio (25), Canales Rivera (51) o Elsa Anka (60) se han sumado a las muestras de cariño y a las enhorabuenas a la pareja.

Tres años de noviazgo

La relación de Joaquín Prat y Alexia Pla comenzó en el verano de 2022, cuando se conocieron en Ibiza. Su romance se hizo público unos meses más tarde, en noviembre de 2022.

Desde entonces, son inseparables. Y el conductor de televisión ha proclamado su amor a los cuatro vientos por su actual compañera sentimental.

"Feliz vuelta al sol mi amor, mi mejor compañera de vida. Te quiero", recordó en su cuenta de Instagram hace tres meses, por el cumpleaños de Alexia.

Alexia Pla es enfermera especializada en medicina estética. También es empresaria del sector de la belleza y los tratamientos faciales y corporales.

En la actualidad dirige una clínica de medicina estética en Ibiza, abierta en 2019 junto a una socia. El centro ofrece tratamientos faciales, corporales y antiaging. Posteriormente han abierto una segunda clínica en Castellón, consolidando su proyecto como emprendedora.

El hijo mayor de Joaquín Prat

El bebé que espera Joaquín Prat es el primero para su novia. Pero no es el primer hijo para él. Joaquín Prat es padre de Joaquín Prat Bravo, nacido en 2015.

El pequeño, de 10 años, es fruto de su relación con Yolanda Bravo, con la que el presentador mantuvo una relación de unos 12 años y de la que se separó en 2021.

"Cuando estoy con el peque vamos a hablar. O cuando empieza a nevar vamos a esquiar", declaró hace dos años al hablar de su hijo. "Es un niño feliz, guapísimo, estupendo".

En una entrevista a la revista ¡HOLA! confesó que le da igual si su hijo se dedica también a la comunicación, siguiendo la estela familiar marcada por su padre, el desaparecido Joaquín Prat.

"Que haga lo que le haga feliz. Es bueno en matemáticas y el futuro pasa por las matemáticas, así que debería explotar. Ni periodista ni leches en vinagre. Pero que sea lo que quiera ser", decía.

Planes de boda

Tal y como ha podido saber este diario, Joaquín Prat desea formalizar su relación con Alexia Pla el próximo año. Al año 2026 le pide salud, trabajo y, en el terreno sentimental, poder sellar su compromiso ante los ojos de Dios.

Tanto él como su pareja son creyentes, por lo que desean darse el 'sí, quiero' ante el altar. "Nos queremos casar por la iglesia", ha reconocido el comunicador recientemente.

Fue durante la fiesta de Navidad que organizó recientemente la productora en la que trabaja, Unicorn, explicó que no le faltan ganas de convertirse en un hombre casado: "No tengo fecha, tengo intención. La intención es lo único que tenemos, los dos".

A pesar de que Joaquín Prat es muy discreto con su vida privada, cuando se le preguntó si se planteaba tener descendencia con Alexia, su respuesta adelantaba la noticia que ahora se acaba de conocer: "Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella... Esto lo saben todos nuestros amigos".