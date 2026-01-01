Eva González deslumbra con un vestido joya en la gala de las Campanadas 2025: diseño con sello español y miles de cristales

Un año más, Eva González (44 años) y Roberto Leal (46) han sido los encargados de despedir el año en Antena 3 para conducir su tradicional gala de Nochevieja.

La pareja de sevillanos ha guiado a los espectadores de la cadena en la gala, cargada de actuaciones musicales, previa a las campanadas en directo, conducida por Cristina Pedroche (37) y Alberto Chicote (56).

Para esta cita tan especial, que ha tenido lugar en el Palacio de Fernán Núñez en Madrid, la conductora ha apostado por la moda española.

Radiante, ha lucido un impresionante vestido joya de corte recto con escote palabra de honor y bordado con miles de cristales de efecto metalizado.

Eva González y Roberto Leal, en la Gala de las Campanadas 2025. Antena 3

El vestido de Eva González está firmado por Rubén Hernández, un diseñador de alta costura especializado en vestidos de novia y de fiesta.

Fiel a las firmas de sello patrio, la modelo y presentadora se ha enfundado un ceñido traje confeccionado de forma artesanal en el atelier que posee el diseñador en Alicante.

Cabe recordar que este es un año muy especial para Hernández, ya que celebra su 25 aniversario en el mundo de la moda, consolidado como uno de los creadores de referencia en las alfombras rojas más importantes y uno de los favoritos de las celebrities.

Eva González y Roberto Leal han sido los maestros de ceremonias de la gala de las Campanadas de Antena 3. Antena 3

El diseñador ha creado un traje a medida para la andaluza que le sentaba como un guante. Nada que envidiar, pues, a los modelos que ha llevado en años anteriores.

En 2023 se decantó por un outfit rojo y con drapeados de Ze García. El pasado año, en 2024, optó por el blanco -también en clave joya- con un traje de Alejandro de Miguel.

Eva González y Roberto Leal, en la gala de las Campanadas 2025. Antena 3

Así, ya son tres años consecutivos confiando plenamente en el sello español para cautivar a la audiencia de Atresmedia. Eva González ha brillado con luz propia en el palacio donde se ha desarrollado la gala.

Un edificio ubicado en la madrileña calle de Santa Isabel que, desde 1985, alberga la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Otros detalles que han llamado la atención del atuendo de González son sus complementos: zapatos de firma made in Spain, de Magrit, una de las marcas preferidas de la reina Letizia (53). La monarca ha lucido decenas de modelos de este sello en actos oficiales y galas.

En lo que respecta a las piezas de joyería: unos pendientes largos, dos preciosos anillos de diamantes y un brazalete labrado artesanalmente.