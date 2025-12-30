Así fue la gran fiesta de Navidad de Antonio Carmona y toda su familia: cena mexicana, flamenco e invitados sorpresa

Antonio Carmona y Mariola Orellana en una gala en Madrid en abril de 2024. Gtres

Si algo le gusta a la familia Carmona Orellana, es una buena fiesta; reunirse en familia, bailar y festejar. Celebrar la vida y derrochar arte. Esta Navidad no ha sido ninguna excepción.

Todo lo contrario: Antonio Carmona (60 años) y su mujer, Mariola Orellana (62), han ejercido de perfectos anfitriones de una velada única, que nunca olvidarán, por divertida y genuina.

Mariola Orellana ha dado pistas en sus redes sociales, en las últimas horas, a través de un carrusel con cuatro vídeos. La última gran fiesta que ha reunido a toda la familia tuvo lugar la noche del pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena. Las imágenes advierten que, como es habitual en las celebraciones de la familia, no faltó el flamenco.

Imágenes de la fiesta de Antonio Carmona y su familia en Nochebuena. Instagram

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Antonio, su mujer y sus dos hijas, Marina (32) y Lucía (29), celebraron la Nochebuena en el restaurante Frida Kahlo Gastro-Galería, un templo gastronómico ubicado en la calle Pintor Rosales de Madrid.

La familia al completo cenó el pasado 24 de diciembre en este local de cocina mexicana, que ofrece una variada carta a base de tostadas, aguachiles, ceviches y enchiladas.

Un espacio que rinde homenaje a la mítica Frida Kahlo, su arte y su legado. "Una experiencia culinaria que celebra la pasión, la cultura y la vida de una de las artistas más icónicas del mundo", como explican desde el restaurante.

Tras la cena, los Carmona continuaron la celebración con una gran fiesta que, según la información que maneja este periódico, se extendió hasta la madrugada del jueves, día 25 de diciembre.

A la celebración también se unieron otros rostros conocidos de nuestro país. Entre ellos, Juan Carmona, sobrino de Antonio, acompañado de su mujer, Sara Verdasco, hermana del tenista Fernando Verdasco (42).

Para la pareja, cabe recordar, este 2025 ha sido un año muy especial. El pasado junio se convirtieron en familia numerosa con la llegada de su tercera hija, Sara.

En la fiesta también estuvo presente Eugenia Martínez de Irujo (57). Después de cenar en el Palacio de Liria, a tan solo 1,5 kilómetros de Frida Kahlo Gastro-Galería, la duquesa de Montoro se unió a la fiesta de Antonio Carmona y Mariola Orellana.

A la lista de invitados se sumó la actriz Hiba Abouk (39), quien vive muy cerca de este restaurante.

Además de la buena gastronomía, los Carmona y sus invitados disfrutaron de la música flamenca, un infalible en sus celebraciones.

Cabe puntualizar que el citado restaurante forma parte del grupo Live Art House, el mismo que gestiona Flamenco Sensorial Goya, un show que une teatro, música, arte visual y flamenco en un espacio íntimo y exclusivo.

Mariola Orellana, de hecho, ha puesto el foco en estos instantes de música y bailes en su álbum recopilatorio, publicado este pasado lunes, 29 de diciembre. "Comparto algunos momentos de esta Navidad para los aficionados que lo apreciáis", ha escrito la mujer de Antonio Carmona en la descripción de su post.

Antonio Carmona, Mariola Orellana y sus dos hijas durante unos premios en Madrid en 2023. Gtres

En una de las imágenes a las que ha tenido acceso este medio, también se ve al cantante, visiblemente contento, bailando con sus hijas al ritmo de los acordes de la guitarra.

Celebración de Nochevieja

La despedida de 2025 será algo distinta a la celebración de Nochebuena. Pero como siempre, la música será protagonista.

Este próximo miércoles, 31 de diciembre, Antonio Carmona actuará junto a Rosario Flores (62) y Josemi Carmona (54) en la gala especial de Nochevieja de La 1.

Este próximo 2026, la cadena pública celebrará su 70 aniversario. Por ello, su gala especial de Nochevieja, La Casa de la Música, contará con presentaciones excepcionales desde lo más alto de Torrespaña, el icónico Pirulí.

Junto con Rosario Flores estará su hijo, Pedro Antonio Lazaga, quien también dará el toque musical a los últimos minutos de 2025.

Antonio Carmona en un concierto en Madrid en 2022. Gtres

En colaboración con Cellnex y coincidiendo con la despedida del año en el que se ha conmemorado el 30º aniversario del fallecimiento de Lola y Antonio Flores, los artistas subirán a la céntrica torre de telecomunicaciones madrileña.