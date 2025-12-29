'Yo, confieso': el año que Juan Carlos I hizo historia al publicar sus memorias y siguió la estela de Isabel Preysler y Mar Flores

Isabel Preysler, el emérito Juan Carlos y Mar Flores, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

El 3 de diciembre de 2025, miércoles, no fue un día cualquiera en España. Esa mañana, histórica, en los medios de comunicación y en la mayoría de las librerías del país, hubo un claro protagonista: el rey emérito Juan Carlos (87 años).

El que fue monarca del territorio patrio durante 39 años publicaba en su país sus memorias, tituladas Reconciliación, escritas por una buena amiga y confidente, la escritora Laurence Debray. La obra había llegado el 5 de noviembre al país vecino, Francia.

Ese hecho, que un rey se confiese y escriba, negro sobre blanco, en un libro, su vida y obra, es ya de por sí algo trascendental. Un extremo que pasará a la Historia. Ya se lo dijo al Emérito su padre, Juan de Borbón: un rey nunca se confiesa, ni da explicaciones. Ni se justifica por aquello que hace.

Los libros de Juan Carlos I e Isabel Preysler, juntos en el expositor. Gtres

A sus 87 años, el padre de Felipe VI (57) ha decidido contar en este año 2025 su historia, su realidad, porque, según sus propias palabras, ha tenido, en estas décadas pasadas al servicio de España, la sensación de que le han robado su vida y los pasajes que la conforman.

Juan Carlos I es el único royal que ha visto su vida convertida en libro este año que está tocando a su fin, pero lo cierto es que al ejemplo del Emérito se suman otros muchos rostros conocidos que han hecho realidad su sueño de ajustar cuentas consigo mismos y con los demás.

Ahí, las memorias que han publicado Isabel Preysler (74), Mar Flores (56) o Bárbara Rey (75). En el plano internacional, otras personalidades también se han animado a dar el paso, como Romina Power (74), Anthony Hopkins (87) o Priscilla Presley (80).

EL ESPAÑOL hace un repaso por estas biografías, que tantas horas de televisión y titulares han copado en medios nacionales y allende los mares.

1. Juan Carlos I

Reconciliación, el libro de memorias de Juan Carlos I, es toda una declaración de intenciones: el Emérito sólo busca con él, pese a todo lo dicho y comentado, la concordia y la paz; tender puentes con su país y con los españoles. Que éstos sepan todo lo que hizo y por qué.

Por eso, de la mano de su amiga Debray, el marido de la reina emérita Sofía (87) ha ordenado su ayer y hoy. En la obra, más allá de la vertiente institucional, se destaca la parte más familiar y humana de Juan Carlos I.

El libro de memorias del emérito Juan Carlos.

Sostiene el Emérito que extraña su país, desde que se instaló en Abu Dabi en el verano de 2020. No es ningún secreto que el padre de la infanta Cristina (69) sueña con retornar a su casa, a su patria.

Tal y como rezan sus memorias, para Juan Carlos la familia es capital, lo único que ahora, en el ecuador de su existencia, le da sentido a la misma. De hecho, le dedica la obra a sus familiares.

En concreto, dice así el epígrafe con el que comienza el volumen, compuesto de 512 páginas: "A mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a todos los que me acompañaron en la transición democrática".

El Emérito da prioridad en su obra a la familia, a la que, por otro lado, dedica estas memorias. Amén de a sus hijos, Juan Carlos admite echar de menos a sus nietos.

En concreto, teniendo en cuenta que el resto de sus nietos han viajado a Emiratos Árabes Unidos en distintas ocasiones en estos cinco años, y que Felipe Juan Froilán (27) reside en el Golfo Pérsico, Juan Carlos hace referencia a la heredera al trono, Leonor (20), y a la infanta Sofía (19).

"Me hubiera encantado entablar una relación especial con ellas. Aunque sigo siendo un lobo solitario, siempre cumplí de corazón con mi papel de cabeza de familia: reunía a mis hijos con su abuela para la comida del domingo, a mis hermanas y sus familias para Navidad".

El emérito Juan Carlos, en una fotografía reciente, tras la publicación de su libro. Gtres

También hay nombres, en el terreno sentimental, que son los grandes olvidados en el libro de Juan Carlos. El exmonarca decide no ponerle nombre a Corinna Larsen, la empresaria alemana y comisionista que se convirtió primero en buena amiga y luego en presunta amante.

De hecho, el entonces Rey estaba tan enamorado de ella que llegó a plantearles a sus hijos el divorcio de Sofía. Ni rastro tampoco de Bárbara Rey, la vedette que también tuvo un affaire -revelado públicamente en reiteradas ocasiones- con el padre de Felipe VI.

En paralelo, llama poderosamente la atención el manto de silencio que se extiende sobre otro nombre propio: Marta Gayá. Gayá, empresaria mallorquina y mayor confidente de Juan Carlos durante más de cuatro décadas, no aparece mencionada en ninguna página.

2. Bárbara Rey

Y por coherencia temática, toca hablar de las memorias de Bárbara Rey. La vedette, y examante del rey Juan Carlos, publicó sus memorias en España el 12 de junio de 2025, con el libro titulado Yo, Bárbara.

El libro recoge su intensísima trayectoria, marcada -al menos de manera mediática- por su tormentoso matrimonio con Ángel Cristo, con el que tuvo dos hijos (Sofía y Ángel Cristo Jr.) y su relación amorosa con el rey Juan Carlos I.

Bárbara Rey, en la presentación de su libro. Gtres

Además de su infancia e inicios en el espectáculo, Bárbara relata los pasajes más tormentosos de su relación con el Emérito. "Nos sentábamos, hablábamos, hacíamos el amor, luego seguíamos hablando un poco más", escribe Bárbara en su libro.

También rememora Bárbara su encuentro a solas con Adolfo Suárez y su primer cara a cara con la reina Sofía. Por otro lado, Rey le dedica gran parte de su libro al sufrimiento que vivió junto a Ángel Cristo, su marido, quien la maltrató.

"Se mostraba irascible la mayor parte del tiempo". Incluso se apartaba y la "rechazaba" en la cama. Poco tardó en mostrar su verdadera personalidad, marcada por su carácter violento, sus infidelidades o su adicción a las drogas y el alcohol.

Uno de los primeros episodios de violencia física se produjo después de que Rey le contara a Ángel Cristo que Bárbara tuvo un encuentro casual con Paquirri en el aeropuerto: "Se puso como un loco y empezó a insultarme, llamándome 'golfa' y 'puta".

En pleno ataque de ira, le asestó una bofetada "con la mano abierta". Y cayó al suelo. "Fue la primera vez que me pegó", recuerda. También plasma en el libro la de Totana que sufrió "violaciones" y "agresiones" por parte del padre de sus hijos.

3. Mar Flores

Las memorias de Mar Flores, tituladas Mar en calma, llegaron a las librerías españolas el 10 de septiembre de 2025, editadas por La Esfera de los Libros.

El volumen, de unas 250 páginas, se presentó como un relato en primera persona con el que la exmodelo y empresaria rompe décadas de silencio sobre los episodios más controvertidos de su vida mediática.

Mar Flores, posando con su libro de memorias, 'Mar en calma'. Gtres

Flores aborda con valentía y con sinceridad cómo se sintió a raíz de aquellas fotografías de 1999, publicadas en una revista, ya extinta, en las que compartía espacio con Alessandro Lequio (65), y que zarandearon los cimientos de la prensa del corazón de entonces.

También se sincera sobre sus relaciones amorosas, como la que vivió -turbulenta- con Carlo Costanzia o la que protagonizó con Cayetano Martínez de Irujo (62), Fernando Fernández Tapias o Javier Merino (69).

Especial mención merece la relación de la exmodelo con su hijo mayor, Carlo (32), al que le dedica el capítulo 33, titulado Rebelde con causa. Cuenta Mar en su obra que su vástago pasó por un duro proceso, marcado por problemas legales, adicciones y una severa depresión.

Todo eso hizo que madre e hijo se alejaran. La estafa en la que Carlo se vio envuelto por culpa de un amigo en torno a un negocio de coches de importación no ayudó y éste acabó en prisión. No fui a verle ni un sólo día, me alejé". El tiempo ha vuelto a unir a ambos.

Hoy, Mar está feliz en su papel como abuela. "Le pido a la vida que nos vuelva a unir y que mi nieto sirva de cordón umbilical para conectarnos como cuando llevaba dentro de mí", reflexiona en Mar en calma.

4. Isabel Preysler

Isabel Preysler, en su encuentro con la prensa, durante la presentación de 'Mi verdadera historia'. Gtres

Decíamos unas líneas arriba que Juan Carlos I ha hecho historia por ser el primer rey en confesarse, pero, guardando las distancias, y en el plano de la crónica social, el hecho de que Isabel Preysler se atreviera a ordenar su existencia también es un hito sin precedentes.

Isabel, el adalid de la elegancia, de los buenos modales, del silencio y el buen gusto, se hizo humana con Mi verdadera historia. Uno de los aspectos más destacados en prensa fue la publicación de las cartas que se enviaron la socialité y su último ex, el literato Mario Vargas Llosa.

Desmentidos y cartas de amor. Así titula la reina de corazones el capítulo 16 de su autobiografía. Precisamente, las misivas que le escribió en su día Mario Vargas Llosa es lo que destaca del final del libro.

Una auténtica sorpresa, pues la madre de Tamara Falcó (42) desnuda su intimidad y hace públicas, de forma íntegra, las cartas que el Nobel le envió. Ella sostiene que las publica para hacer ver que, en contra de lo publicado, el escritor fue feliz a su lado. Por otro lado, Isabel repasa su vida.

Aborda su infancia y su primer amor, un playboy llamado Junie Kalaw. Cómo no, también pone el acento en los grandes hombres de su vida, como Julio Iglesias (82), Carlos Falcó y Miguel Boyer. Arguye que todos han sido celosos a su lado.

Emotivo es el capítulo en el que Preysler habla del ictus que vivió Boyer y que le cambió la vida a todos. En otro renglón, la reina de corazones trae al presente la difícil relación de Julio Iglesias y su hijo Enrique (50) y la adicción de su hermano Carlos y la muerte de otro, Enrique.

De Romina a Presley

En el plano internacional, también ha habido famosos que se han confesado. En concreto, cuatro son los más destacados: Romina Power, Anthony Hopkins, Priscilla Presley y Lionel Richie.

La cantante italoamericana Romina Power presentó en noviembre de 2025 su libro Pensieri profundamente semplici. L’abbecedario della mia vita, unas memorias en las que aborda los episodios más dolorosos de su biografía.

En ellas revive la desaparición de su hija Ylenia Carrisi en 1994, un misterio que nunca ha aceptado como cerrado, y lanza reproches a su exmarido Al Bano (82).

El texto mezcla reflexiones personales con recuerdos de su carrera artística y su vida familiar, convirtiéndose en un testimonio de resiliencia y de búsqueda de verdad frente a la versión oficial de los hechos.

Por su parte, el actor galés Anthony Hopkins publicó el 4 de noviembre de 2025 su esperada autobiografía We Did OK, Kid.

En este libro, el ganador del Oscar repasa su infancia en Gales, su formación teatral y su ascenso en Hollywood, pero también se detiene en sus demonios personales: la batalla contra el alcoholismo y la compleja relación con su familia.

Hopkins, que cumplirá 88 años este diciembre, ofrece un relato honesto y sin filtros, en el que reconoce que su sobriedad le salvó la vida y le permitió alcanzar la plenitud artística.

La viuda de Elvis, Priscilla Presley, ha regresado al género autobiográfico con Softly, As I Leave You: Life After Elvis, publicado en septiembre de 2025. Este volumen continúa la senda iniciada con Elvis and Me (1985), pero se centra en su vida tras la separación del Rey del rock and roll.

Priscilla relata la crianza de su hija Lisa Marie, su relación con Michael Jackson y, sobre todo, el dolor de haber perdido a su hija en 2023.

El libro combina recuerdos íntimos con reflexiones sobre la fama, la maternidad y la resiliencia, mostrando a una mujer que pasó de ser la compañera de un mito a convertirse en guardiana de un legado cultural.

Finalmente, el cantante y compositor Lionel Richie lanzó en 2025 sus memorias Truly, que se publicarán en español en 2026. En ellas, el artista repasa su trayectoria desde sus inicios en Tuskegee hasta convertirse en una estrella mundial con éxitos como Hello o All Night Long.

Richie se muestra abierto y sincero, narrando episodios divertidos y angustiosos, y ofreciendo lecciones de vida sobre la perseverancia y la importancia de creer en los propios sueños.