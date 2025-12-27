Los hijos de Blanca Fernández Ochoa recuerdan cómo vivieron su desaparición: "No nos hizo partícipes de sus problemas"

El pasado 24 de agosto se cumplieron seis años de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa. La deportista, cabe recordar, fue encontrada sin vida en el pico de La Peñota, en Cercedilla, a los 11 días.

Más de un lustro después, su legado ha seguido vivo. Especialmente gracias a sus hijos, David y Olivia.

La pareja de hermanos se ha sentado este pasado viernes, 26 de diciembre, en el plató de ¡De Viernes! para recordar cómo vivieron ellos aquel fatídico episodio que mantuvo conmocionado durante días a todo el país.

Los hijos de Blanca Fernández Ochoa recuerdan los 11 días que tardaron en encontrar a su madre: "Un indicativo fue que dejó a los perros en casa" #DeViernes https://t.co/BN4HESlbaa — De Viernes (@deviernestv) December 27, 2025

David, el benjamín de la familia, ha confesado que su madre era una asidua de los viajes a la montaña. Sin embargo, hubo un detalle que le hizo sospechar que algo no iba bien.

"Uno de los indicativos fue que dejó a Choco y a Trufa, los perros, en casa", ha asegurado el joven en el formato de Telecinco. "Eran un pack de tres, a donde iba mi madre, iban ellos", ha añadido.

Olivia, por su parte, ha apuntado: "Los veranos nos íbamos fuera y había como tres días que no me respondía. Y ya pasaron cuatro y dije '¿dónde estás?'".

Así, el hecho de que Blanca no contestara a las llamadas de su primogénita incentivó la teoría de que algo raro estaba ocurriendo.

"Es verdad que mi madre se iba a sus dos días. Pero desconectar de tus hijos, yo creo que eso ya me sonaba, no sé, como raro. Nunca lo había hecho", ha comentado Olivia.

Blanca Fernández Ochoa, en una imagen de 2016. GTRES

Las pistas que apuntaban a que algo estaba yendo mal eran abundantes. Sin embargo, los hijos de la malograda deportista querían pensar en positivo.

Desafortunadamente, los peores presagios acabaron haciéndose realidad y Blanca Fernández Ochoa fue encontrada sin vida más de una semana después de desaparecer.

Sobre aquellos días, David puede rememorar todo. Olivia, sin embargo, tiene ciertos recuerdos bloqueados.

"Yo estaba como en shock de decir esto no está pasando. Y de hecho, yo estaba concentrada con la selección española de rugby", ha verbalizado la hija de Blanca.

Horas antes de que se le perdiera la pista, la pareja de hermanos pasó los que serían los últimos minutos junto a su madre. Sobre ello se han sincerado ambos en el programa de Santi Acosta (59) y Bea Archidona (41).

Blanca Fernández Ochoa, con su hija Olivia Fresneda. Instagram

"El último día fue un día espectacular. O sea, es que la vi mejor que nunca. Nos fuimos a comer, nos fuimos a dar un paseo y estaba contenta, estaba bien, la vi bien", ha recordado Olivia.

David ha dado un paso al frente y ha aprovechado su entrevista en ¡De Viernes! para sincerarse con todos los espectadores sobre el estado de salud de su madre.

"Es que era muy buena actriz, hubiese sido muy buena actriz. Entonces simplemente te veía, te recibía con una sonrisa, aunque lo mismo después se iba a llorar. Pero nunca nos hizo partícipes de sus problemas", ha apuntado.

Olivia, por otro lado, ha añadido que su madre "se guardaba todo para dentro".

Blanca Fernández Ochoa junto a sus hijos, Olivia y David, en una imagen de sus redes sociales.

David y Olivia, además, han hecho un llamamiento sobre la salud mental. "Creo que todo esto de verdad hay que normalizarlo muchísimo más porque es muy sencillo", ha comentado el joven.

La muerte de su madre marcó hace seis años el rumbo de sus vidas. Sin embargo, la pareja de hermanos ha demostrado saber reponerse de aquel trágico suceso, manteniendo vivo el recuerdo de Blanca.

En la actualidad, David Fresneda trabaja como entrenador de rugby y se dedica a la formación y acompañamiento en actividades deportivas y de salud mental para jóvenes.

Olivia, por su parte, es jugadora profesional de rugby. Olivia ha sido internacional con la selección femenina española de rugby y actualmente juega en el equipo Industriales Rugby Las Rozas. También ha sido parte del equipo femenino del CR Complutense Cisneros de Madrid.

Además de a sus hijos, Blanca Fernández Ochoa también dejó desolada, entre otros, a su sobrina Paula. EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con ella hace unos meses.

Blanca Fernández Ochoa, en una imagen de archivo. GTRES

Mi tía estaba medicada. "Tenía épocas mejores y épocas peores, pero no se podía hablar de esto porque no iba a ayudar o no se iba a entender o no iba a ser fácil", confesó la joven a este periódico el pasado mes de agosto.

Al igual que David, su primo, Paula también quiere romper con el estigma de la bipolaridad en homenaje a su tía Blanca Fernández Ochoa.