La trágica historia que esconde la predicción de Rappel en la Lotería de Navidad: anticipó la lluvia de millones en El Escorial

Un tercer, un cuarto y dos quintos premios: este pasado lunes, día 22, ha habido un municipio en Madrid en el que ha caído, con especial intensidad, una lluvia de millones en la Lotería de Navidad: San Lorenzo de El Escorial. Y el responsable no es otro que el vidente Rappel (80 años).

El adivino más famoso de España predijo y anticipó, días antes, esta buenísima suerte en forma de millones. Pronosticó que allí tocarían "muchos millones". Lo cierto es que el mencionado municipio está estrechamente ligado con Rappel.

Detrás de esa conexión entre él y San Lorenzo de El Escorial hay una historia personal y familiar, trágica y durísima. Así lo cuenta el futurólogo cuando EL ESPAÑOL lo contacta.

"Yo tenía una casa allí", ha comenzado relatando. Hace muchos años, el vidente se trasladó obligado a San Lorenzo de El Escorial, ya que uno de sus hijos sufrió "un problema cerebral importante" y un médico le recomendó vivir fuera de la gran ciudad.

Alejado del bullicio de la capital, Rappel alquiló un piso en el municipio, lo que cambió por completo su día a día. Tras un año viviendo allí, la salud de su hijo empeoró: sufrió varios derrames y acabó falleciendo. Esta trágica noticia marcó un antes y un después en su vida.

"Durante ese año estuve yendo y viniendo a El Escorial, mi casa estaba allí y mi hijo estaba bien allí. Muchos médicos me habían recomendado esa zona porque es un pueblo que tiene de todo", ha recordado.

Fue durante esa estancia cuando hizo amistad con los dueños de los establecimientos cercanos a su casa. "Hice amistad con el lotero y desde entonces todos los años compro allí", confiesa.

El vidente visita con frecuencia San Lorenzo del Escorial porque vive cerca, pero este año tuvo un presentimiento especial. "El lotero, a quien conozco desde hace años, me preguntó en mi última visita cómo le veía este año, y yo le respondí que lo veía con muchos millones, repartiendo muchos premios", ha comentado.

De hecho, Rappel no solo compartió su predicción con el dueño de la administración, sino también con un hombre que esperaba en la cola para comprar su décimo. "A un hombre que estaba allí ese día le dije que lo veía afortunado, y me han dicho que ha salido en la televisión diciendo que le había tocado uno de los premios. Me siento muy contento porque es una alegría", añade.

Quién iba a decirle a Rappel que, detrás de una historia personal tan dura, en la que perdió a uno de sus hijos, terminaría repartiendo tanta suerte a los ciudadanos de un municipio al que siempre ha guardado un cariño especial.

Las veces que acertó

Han sido varias las ocasiones en las que Rappel se ha convertido en protagonista del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, ya sea por sus aciertos o por sus fallos. Sin embargo, 2025 no ha sido el único año en el que acertó.

El propio vidente ha contado a EL ESPAÑOL algunas de estas ocasiones, que recuerda con especial cariño. La primera de ellas fue en directo en un programa con Jesús Hermida.

Muchos medios describieron como una "encerrona" la pregunta de Hermida a Rappel. Sin embargo, durante esa intervención, el vidente predijo que el Gordo de la Lotería acabaría en 96 o 69, y al día siguiente salió con la terminación 96. Había adivinado el Gordo.

Esta predicción se convirtió en una de las noticias más virales del momento y catapultó al madrileño a una popularidad aún mayor.

Otra de las veces en que acertó fue cuando una dependienta de Galerías Preciados -lo que hoy es El Corte Inglés- del centro de Madrid, visitó su consulta esotérica.

"Vino una chica a que le echara las cartas. Ella era dependienta de lo que ahora es El Corte Inglés de Preciados. Le había tocado a ella comprar la Lotería para todas las compañeras de su planta. Me preguntó por el número ganador, le di tres cifras y compró para todas. Me acuerdo que fue en una administración de Tirso de Molina", explicó Rappel.

Y añade: "Días más tarde me enteré de que le había tocado a ella y a todas sus compañeras". Estas palabras cierran otra historia que llevó al vidente a las portadas de los periódicos del país. Titulares como 'Rappel derrama millones en Galerías Preciados' fueron protagonistas aquel 22 de diciembre de los años 80.

Este es un claro ejemplo de que Rappel no es la primera vez que acierta el lugar, el número o la terminación del número premiado en este sorteo que reparte tantos millones.

La predicción para 'El Niño'

Muchos se preguntan a día de hoy qué pensará Rappel acerca del próximo sorteo extraordinario que se celebra en España, el llamado 'El Niño'.

Las terminaciones más repetidas del primer premio del Sorteo del Niño

El próximo 6 de enero tendrá lugar este nuevo sorteo anual, y EL ESPAÑOL le ha preguntado al vidente sobre los nuevos décimos.

"No quiero aventurarme, pero sí te puedo decir que a mí me encanta Valencia y hay una administración de loterías en la Plaza de la Virgen que me da buenas energías, y yo siempre compro allí", ha manifestado.

Este podría ser el nuevo lugar privilegiado que se haga con uno de los premios del sorteo extraordinario del Día de Reyes.

Sin embargo, Rappel ha querido recordar a todos que la magia está en nosotros mismos y, además, ha desvelado el número que suele comprar él: "Yo siempre compro terminaciones acabadas en 2 por mi numerología", ha confesado.

Y añade: "Ojalá sea un año feliz para todos, con mucha suerte y donde prime el sentido común", concluyendo así la charla con este periódico, horas después de conocerse las cifras ganadoras del sorteo de la Lotería de Navidad.