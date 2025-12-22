Almudena Cid comparte una emotiva carta desde el hospital tras ser operada de la cadera: "Ahora puedo volver a bailar"

"Al año 2026 le pido salud y, sobre todo, la recuperación de mi cadera". Así hablaba Almudena Cid (45 años) en una entrevista con EL ESPAÑOL el pasado mes de noviembre, confesando públicamente el problema de salud que atraviesa desde hace un tiempo.

Este pasado domingo, 21 de diciembre, la exdeportista ha desvelado que finalmente ha sido operada de la cadera.

La exatleta así lo ha confesado en una emotiva carta que ha compartido en su perfil de Instagram desde el hospital.

"A finales de 2023 terminaba la gira de Ladies Football Club. En un momento de la función debíamos sostener e impulsar el cuerpo de una compañera, un gesto de equipo que atravesaba toda la obra. Fue entonces cuando me recorrió un sudor frío que jamás había sentido. El resto de la función lo hice por inercia y mecánica", comienza el escrito publicado por Almudena.

Acto seguido, la exmujer de Christian Gálvez (45) se ha abierto en canal sobre su vida tras aquel percance: "Ese día mi cadera dijo basta. Necesitaba una operación".

Ahora, dos años después de aquel trágico incidente, Almudena Cid ha sido operada. "El doctor Fiz me ha colocado una prótesis, un paso hacia una nueva etapa", ha confesado la exdeportsta en su conmovedor escrito de Instagram.

Durante estos más de 700 días, la vasca ha vivido con numerosos dolores. El balance que hace, eso sí, es positivo.

Almudena Cid, junto a la periodista Paloma del Río en un 'story' de Instagram.

"Seguí adelante, presentando en televisión en tacones y viajando. Siento que ha merecido la pena, porque trabajar este tiempo me ha acercado a uno de mis grandes sueños: construir mi casa cerca de mi familia", ha confirmado Cid.

Y ha añadido que, finalmente, ha podido sumar otro sueño igual de profundo: "Ahora puedo volver a bailar".

Almudena ha aprovechado su altavoz en redes sociales para denunciar públicamente la situación que atraviesan numerosos deportistas. "Esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva. El abandono que vive el deportista tras la retirada también aparece en momentos como el que estoy atravesando ahora", ha verbalizado.

En la misma línea, ha apuntado: "El movimiento que inicié hace dos años no lo hacía por mí, sino por mis compañeras. Tras la cirugía siento que esta lucha también es por la dignidad de aquella niña que un día emocionó tanto".

Las enternecedoras palabras de Almudena han venido acompañadas de un carrusel de fotografías que desvela varios momentos de su estancia en el hospital. También así aquellas personas que le han acompañado en el proceso.

"Gracias familia, amigos y Gerardo Berodia, os toca cuidarme un poco", ha escrito Cid, haciendo especial alusión a su pareja sentimental.

La historia de amor entre Almudena y Gerardo se remonta varios años atrás. Eso sí, no fue hasta finales de 2023 cuando la exatleta se sinceró sobre su relación.

La discreción ha sido llevada por bandera en lo que respecta a su romance. No obstante, en alguna que otra ocasión, Cid se ha sincerado públicamente sobre sus sentimientos.

"Estoy redescubriendo lo que es el amor", confesó Almudena Cid en una entrevista para Joaquín Sánchez (44) varios años atrás.

No es su relación sentimental lo único que hace sonreír a la exdeportista en este momento de su vida.

Hace unos meses, Almudena logró cumplir uno de los sueños de su vida al construir su propia casa en su País Vasco natal. Una dulce realidad que trató en una entrevista con este periódico el pasado noviembre.

"Merezco un espacio y he luchado y trabajado para ello. Todos mis dolores de pie y mis lesiones crónicas están en esa casa", apostilló entonces Cid.