La gran historia tras Eduardo Casanova: hijo único, un padre del que nada se sabe y el papel clave de su madre, Teresa

El actor y director Eduardo Casanova en una fotografía tomada en mayo de 2019. Gtres

Eduardo Casanova (34 años) ha hecho pública esta semana -en concreto, el pasado jueves, día 18- una revelación que bien se puede entender como sin precedentes en España: ha confesado que vive con VIH. El actor lo ha compartido en el marco del lanzamiento de un proyecto muy especial.

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por Casanova, que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter, y producido por Jordi Évole (51), Casanova hace la revelación más íntima de su vida.

"Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo", ha manifesado Casanova en una suerte de comunicado.

Eduardo Casanova en una fotografía tomada en 2022, en Madrid. Gtres

"Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente", agregó. En otro renglón, Eduardo puede jactarse de disponer de una potentísima red de afecto a su alrededor. Cuenta con grandes amigos y, sobre todo, una familia encabezada por su madre, timón y guía: Teresa Valdehita.

Eduardo, hijo único, tiene en su progenitora el hombro en el que apoyarse; la raíz y el enclaje al que siempre volver. Ella es la responsable última del Casanova actual: de su crecimiento personal y profesional. "Somos la misma persona", ha llegado a aseverar él.

Teresa, incluso, ha tomado parte en una de las películas del querido actor, y ha aparecido en algún programa de televisión junto a su vurtuoso vástago. Para Casanova, su madre, además, es inspiración.

"Cuando paso poco tiempo contigo es porque estoy escribiendo, y estoy escribiendo contigo en la cabeza. Tú estás en mi cabeza cuando trabajo, mamá", le decía Eduardo a Teresa en el programa Cena con mamá, presentado por Cayetana Guillén Cuervo (56).

Eduardo y su madre, Teresa, en una fotografía tomada en el programa 'Cena con mamá'.

En ese espacio, Eduardo se sinceró sobre lo importante que es su madre en su proceso creativo. Teresa recuerda que su hijo fue un auténtico terremoto de niño, pero al mismo tiempo un "niño muy bueno" y una "buena persona".

"Mi madre me aguanta muchísimo, me acompaña en todos los procesos de mi vida, en los creativos, en los personales, en todos, y yo reconozco que no soy una persona fácil", admite el director de Pieles.

La adolescencia del actor distó mucho de la de un chico de instituto al uso, y la familia Casanova ha afrontado esa diferencia de forma muy cohesionada. Cerrando filas, abrazando y dispensando amor.

Ser famoso tan joven no resulta sencillo para nadie. Tampoco para Eduardo: sesiones de fotos, firmas de autógrafos, eventos y, sobre todo, críticas.

Crecer en la televisión como Fidel -incónico personaje de la serie Aída- fue, según ha explicado Eduardo, una experiencia tan divertida y enriquecedora como difícil por la continua exposición pública.

El actor en un acto público en Madrid, en 2022. Gtres

En otra ocasión, el actor se desahogó con Toñi Moreno (52) en una conversación improvisada en televisión. En esa suerte de interviú, Eduardo manifestó que llegó a denunciar mensajes de odio y amenazas recibidas a través de redes sociales.

Esos mensajes se decancadenaron a raíz de su aparición en los Premios Goya con un estilismo muy comentado.

"Cuando yo fui a la comisaría a denunciar acompañado de mi madre y tuve que poner los audios que me habían enviado… Cuando vi la cara de mi madre escuchando esos audios, de repente me sentía culpable", relató, mostrando hasta qué punto le afecta lo que ella sufre por él.

Durante su carrera como director, Teresa también ha tenido un papel destacado más allá del ámbito íntimo.

En su película La Piedad, protagonizada por Ángela Molina (70), Casanova mandó hacer un molde del cuerpo de su madre para una escena en la que la actriz aparece desnuda dando a luz.

"La Piedad es un proyecto muy personal. Habla sobre cómo concibo las relaciones. Sobre todo, de pareja y maternofiliales. En concreto, la mía. La relación con mi madre es una relación muy precisa", ha asegurado Eduardo.

"No es ni buena ni mala. Hablo en él de mi infancia, de haber sido hijo único y de nuestras estructuras emocionales". Casanova ha lidiado siempre con la dependencia, confesado por él mismo: "La dependencia es algo que, por circunstancias de mi vida, me ha acompañado".

El director de 'Pieles', en el photocall de GQ Men of Year Award 2021. Gtres

Para el guionista tampoco han sido fácil las separaciones: "En la película también hablo de lo complicado que ha sido para mí, y que es para mucha gente, separarse. Es una acción imprescindible, pero muy difícil de realizar. Todos, todas y todes vivimos ese tormento".

"Siempre estamos intentando separarnos de algo, porque separarse supone una evolución. Cuando te separas, te sientes libre pero también deprimido. Es una tragedia griega", concluyó. Mención aparte se merece el hecho de que apenas si hay datos del padre del actor.

Casanova no ha hecho, durante sus años de proyección pública, apenas mención a la figura de su padre. Sólo se recoge en algunos medios la idea de que su progenitor no entendía su deseo de ser actor y le decía cosas negativas al respecto.

Según confirma EL ESPAÑOL, el progenitor del actor es una persona anónima que así quiere continuar: instalado en un discreto segundo plano.

Discreta vida privada

Casanova en una fotografía de archivo. Gtres

Casanova ha hecho de la discreción una seña de identidad en su vida sentimental, a pesar de que no tiene reparos en hablar abiertamente de su sexualidad o de sus obsesiones creativas.

En sus entrevistas insiste en que su verdadera "pareja" constante es el trabajo y admite que tiene "una adicción al trabajo un poco peligrosa", hasta el punto de plantearse cómo afecta a su vida personal.

El director de Silencio reconoce que tener pareja exige "mucha energía y mucho trabajo" y que eso choca con sus rodajes, hasta el extremo de que "cada vez que ruedo no tengo pareja, pero a veces aparecen cuando termino".

Se sabe que mantuvo una relación con el maquillador Kley Kafe en torno a 2011, y posteriormente otra con el también maquillador David Ocando, que se habría roto en 2019 tras dos años juntos.

Casanova y la amistad

Casanova ha contado en numerosas ocasiones que la amistad es uno de los pilares de su vida, hasta el punto de considerar a su círculo cercano casi una familia escogida.

En su entorno figuran intérpretes y creadores con los que ha crecido profesionalmente y que se han convertido en apoyos constantes.

Personas con las que comparte proyectos, vacaciones y confidencias, y que suelen acompañarle en estrenos y momentos delicados, reforzando esa idea de grupo compacto y leal.

Entre esos amigos destaca de forma muy especial Ana Polvorosa (37), a la que conoció en su adolescencia cuando ambos coincidieron en Aída y con la que mantiene una relación muy estrecha desde entonces.

Han trabajado juntos en varios proyectos, se dedican palabras de admiración pública y comparten una complicidad vasta: "Para mí es como una hermana".

Es de justicia, además, en el plano mediático, subrayar el fuerte vínculo que tiene Eduardo con María León (41), la hermana del también actor y director Paco León (51).