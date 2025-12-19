Vanesa Martín inicia una nueva etapa en México: "Estoy como cuando llegué a Madrid, con menos pudor y más descaro"

Malagueña, cantante y una de las artistas mejor valoradas de nuestro país: así es Vanesa Martín (45 años).

La intérprete, que realizó su última presentación en España este pasado lunes, 15 de diciembre, en el festival Starlite Christmas Madrid, se ha sentado a hablar con EL ESPAÑOL para hacer balance de un año especialmente significativo.

Martín atraviesa uno de los momentos más decisivos de su vida, en el que la artista está desarrollando una nueva faceta tanto laboral como personal lejos de su país.

El destino elegido ha sido México, un lugar que marca un punto de inflexión en su trayectoria y en su manera de entender esta nueva etapa vital.

Para la cantante de Polvo de mariposas, la vida en nuestro país siempre ha sido positiva, aunque en contadas ocasiones ha hablado abiertamente de su esfera más íntima.

Sus palabras, sus canciones y sus letras se han convertido, con el paso del tiempo, en su mejor confesión, incluso para ella misma.

EL ESPAÑOL, en una conversación informal con la cantante, ha hablado sobre su nueva etapa en México y sobre cómo la está viviendo, así como sobre si realmente está teniendo dificultades para relacionarse y encontrar su lugar dentro de la sociedad mexicana.

Además, adelanta cuáles son sus deseos para el año 2026 y cómo pasará la Navidad antes de regresar al país latino, donde asegura estar descubriendo a una nueva Vanesa Martín.

¿Se ha ido a México a vivir un tiempo, no?

Estoy pasando temporadas. Empecé a pasar temporadas y me está encantando la experiencia, porque siempre voy con una agenda, ya sabéis cómo es la promoción y/o la gira, y no tienes tiempo de nada realmente.

Entonces, ahora estoy empezando a pasar temporadas, me estoy empapando y nutriéndome de toda la multiculturalidad tan maravillosa y mágica que tiene México y, bueno, ahí estoy a caballo.

Pero, ¿qué es lo que más le gusta de allí?

La multiculturalidad. O sea, que hay de todo, todo el rato, muy diverso, muy diferente, y conviven diferentes culturas. En cuanto a la música, es la creatividad que me aporta. Me siento como que me nutre mucho.

Y después, todo pasa ahí. O sea, en el tiempo que he estado allí, he visto más artistas que si pasara un año entero aquí en Madrid.

Y allí, ¿puede ir sin que nadie le reconozca por la calle, no?

Sí, aunque la verdad es que alguna vez ya me paran, pero mucho menos que aquí, claro.

Pero, Vanesa, ¿se ha comprado una casa? ¿Está alquilada o cómo?

Bueno, bueno... (risas). El alquiler en Madrid está fatal. En la zona donde estoy en México estamos como en Madrid, más o menos. Os lo prometo.

¿Pero tiene intención?

Bueno, no sé. Vuelvo ahora. En febrero estoy allí. Otra temporadita.

¿Pero lo de asentarse allí es para poder estar más tranquila cuando esté aquí, en lugar de viajar todo el rato?

No, ahora mismo es pura bohemia. Ahora mismo es pura necesidad de enriquecerme. Estoy teniendo cada vez más amigos allí, artistas del medio. Entonces, estoy componiendo para otra gente.

Estoy con diferentes productores viendo qué línea le damos al disco nuevo. O sea, estoy como viviendo la Ciudad de México desde la calma, sin pensar…

O sea, ¿podemos decir que a nivel musical también le ha inspirado?

No, pero me imagino que también es algo muy inspirador. Me gusta mucho la energía, me gusta mucho la gente, la gastronomía, la cultura… no sé, la riqueza de México, en general.

Está descubriendo una nueva Vanesa en usted.

Pues capaz que sí, ¿eh? No lo había pensado, pero estoy como cuando me vine a vivir a Madrid, pero con menos pudor.

¿Con menos pudor por qué?

Porque yo era más tímida antes. Ahora voy con las ideas más claras, con otra experiencia y con más descaro.

¿Cómo lleva el tema de las relaciones? Las sentimentales y las interpersonales.

A mí se me está dando fácil allí. Conecto muy bien con la energía de allí, con la manera de entender la música, la manera de entender la vida, las filosofías. No sé, conecto mucho con esa amabilidad.

¿Con la gente que está fuera de la industria también le pasa? Porque entiendo que con la industria es más fácil.

Sí, también con la gente que está fuera de la industria. De hecho, eso enriquece muchísimo.

¿Qué es mejor? ¿Disfrutar de ir por la calle libremente sin que nadie le reconozca, o en cierto modo echa de menos sentir ese cariño de que la gente le reconozca y le pare?

A mí es que me da igual. Estoy bien donde me suelten y que me vaya bien, que llene los conciertos, que la gente quiera mi música y empatice conmigo.

Y si me conocen, fenomenal, porque la gente es muy educada, por norma general, en todos los lugares; y si no me conocen, pues también fenomenal.

¿Algún deseo para 2026?

Hacer un gran disco. La verdad, estoy en búsqueda de encontrar algo de mí que todavía no conozco. Me está gustando mucho la experiencia.

Por eso te decía que tengo como menos pudor que cuando me vine a vivir a Madrid. Ahora, se me hace más fácil pedir un teléfono, una dirección, un correo electrónico y, de repente, ya crear un vínculo, no sé.

Está descubriendo una Vanesa más desvergonzada.

Pues sí, estoy súper desvergonzada.

¿Y cómo tiene el corazón, Vanesa?

El corazón lo tengo muy contento y lleno de alegría.

Es que México da para mucho, ¿no?

El mundo da para mucho.