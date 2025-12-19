Paz Padilla: "La vida es duelo. No es solo al despedir a un ser querido, sino, por ejemplo, que mi hija se case también lo es"

Paz Padilla en el photocall de Starlite Christmas Madrid en la noche de los Billboard Nº1. Gtres

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Paz Padilla (56 años) se prepara para una de las épocas más especiales del año. La humorista se ha convertido en uno de los reclamos de muchas marcas para las fiestas, especialmente tras mostrar la ilusión con la que decora su casa el día de Reyes.

Este lunes, 15 de diciembre, la gaditana ha aparecido por sorpresa en el evento Billboard Nº1, que se ha celebrado en el festival Starlite Christmas Madrid.

Un encuentro que ha reunido a diferentes artistas de la industria musical sobre un mismo escenario, en un evento que pretende unir a España con la industria estadounidense, creando así una alianza cultural perfecta.

Artistas como Vanesa Martín (45), Pablo Alborán (36) o Ana Mena (28) han brillado sobre el escenario en una noche única.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de Paz Padilla, quien, recién llegada de Canarias, ha presentado la actuación de Omar Montes (37).

Con su original toque humorístico y un marcado acento andaluz, la presentadora ha destacado en la noche de los Billboard. Padilla ha presentado a Montes y, tras hacerlo, se ha lanzado del escenario hacia el público presente.

Minutos antes de su intervención en el festival navideño, la gaditana se ha sentado con EL ESPAÑOL para comentar cómo ve su futuro como abuela y la boda de su hija, Anna Padilla (28).

Además, tuvo palabras de cariño para su yerno, Mario Cristóbal, y se ha acordado de su madre, ahora que llegan las fechas más especiales del año. "Vengo corriendo de Tenerife", ha comenzado diciendo.

¿Cómo está usted? ¿Qué estaba haciendo en Tenerife?

Estoy dando una conferencia, se llama Reinventarse, no es gerundio. Ahí hablo del duelo, del acompañamiento y de la aceptación.

Algo que en esta sociedad escondemos, que no queremos verlo y que a la gente le cuesta mucho y se queda anclada en el duelo.

La vida es duelo, o sea, no solo el de despedir a un ser querido, sino,por ejemplo, que mi hija se case es un duelo.

El síndrome del nido vacío es un duelo, la vejez, el divorcio… todo, y todo se vive con la misma fase y, si aprendes a transitar por las situaciones difíciles, la vida es más fácil.

Pero que su hija se case no es un duelo, ¿no?

Bueno, el síndrome del nido vacío sí. Mi hija ya se fue, pero ahora va a crear su familia y quieras tú o no es como… ya no es mi niña pequeña.

Pero le va a dar nietos, seguro, así tendrá un motivo para rellenar el nido.

Sí, sí, pero ay, Dios mío, se hace mayor y es como que tú ya te haces vieja. Soy una abuela. Mi hermana pequeña dice: 'A mí que no me llame abuela, a mí que me llame Paz'. No, yo soy la abuela, la yaya, y quiero que me llamen así.

Cuando su hija hizo público el vídeo, ¿se quedó un poco en shock al principio?

Hombre, es que no me lo esperaba. Porque yo estaba haciendo un TikTok, porque soy la reina del TikTok.

Lo que no esperaba es que me fuera a decir que se iba a casar en medio de un TikTok. Entonces, claro, cuando me saca el anillo más así, yo me quedo como: '¿Qué mierda de TikTok es este?'.

Y, ¿cómo es usted como suegra?

Ay, yo creo… a ver, habría que escuchar a Mario, pero yo soy una tía muy tolerante, yo respeto muchísimo a la gente y los acepto como son. Además, Mario es muy buen tío.

Lo primordial es que ama a mi hija, y quien quiere a mi hija me quiere a mí y quien quiere a mi hija lo quiero yo. Y a partir de ahí ya no cuestiono. Si él la trata bien, si él la trata como una reina, una madre no puede desear algo más.

Pero está hablando muy bien de él. Algo malo tiene que tener, ¿no, Paz?

Bueno, yo no me acuesto con él. Pregúnteselo a Ana, que tendrá sus cositas.

¿Nunca le ha regalado unos calcetines o algo así por Navidad?

No, es muy serio, es muy formal, es un 'niño viejo'. Además, me cuida muy bien. Es un gentleman. Tan alto, tan guapo, yo nada más que pienso: los nietos van a ser preciosos.

¿Cómo se presentan las navidades en su casa a pesar del año agridulce?

A pesar de que todos tenemos siempre ausencias que duelen, tú las celebras por todo. Yo creo que las navidades son un momento y una excusa perfecta para recordarnos que estamos aquí y que estamos unidos, que nos queremos y que gracias por estar en mi vida.

Hay gente que ve la parte negativa y yo procuro ver la parte positiva.

Recordarnos que es fin de año, es un momento para celebrar, para bailar, para cantar y para regalar y para decirnos 'te quiero'. Y, por supuesto, que existe la parte triste, pero esa parte triste existe todos los días del año.

El año pasado hacía un mes que había fallecido mi hermano.

Entonces el resto de los hermanos dijimos: '¿Qué hacemos?' Y yo pensaba: vamos a ver, si hiciéramos una videoconferencia con Luis, mi madre, mi padre y con mi Antonio y les preguntáramos qué hacíamos, seguramente nos iban a decir: '¿Qué va a ser? ¡Fiesta!', porque a ellos siempre les ha gustado una fiesta. Entonces no lo dudamos.

Evidentemente fue un año en el que lloramos, reímos y bailamos. Y este año seguirá siendo igual, porque las ausencias siempre están.

Hace unos días hablaba de que pasó demasiado tiempo fuera de su casa y alejada de su madre. ¿Se arrepiente de haber estado tanto tiempo fuera?

¿Sabes qué pasa? Que en la vida la culpa es una de las cosas que más nos anclan. Y yo actué como tenía que actuar en ese momento, porque nos autoengañamos.

Nos dicen que tenemos que trabajar, que esta profesión se acaba, que un día dejamos de ser artistas y, de forma inconsciente, empiezas a no tener tiempo para ti ni para los tuyos.

Algo que yo he aprendido con 56 años es que quiero tener tiempo para mí y para estar con mi gente, y esa es una de las cosas que me di cuenta cuando perdí a mi madre.

Parece que el ser humano lo sabe, pero hasta que no nos suceden las cosas a nosotros mismos no aprendemos. Nadie aprende con las batallas de los demás.

Yo aprendí que mi hija se había hecho adulta y yo prácticamente había pasado muy poco tiempo con ella y además, que me hubiera gustado estar más tiempo con mi madre. Y es que, claro, las tonterías que hacemos el ser humano… pero ese error lo cometo yo y muchísima gente.

Ahora diría usted que, como ha dicho, con 56 años decide mejor sus pasos profesionales. ¿Selecciona más fácilmente?

Claro, porque yo ya sé dónde quiero estar y dónde no quiero estar y lo que me compensa y lo que no me compensa. Mira, a nivel popularidad, yo ya soy bastante popular, no quiero más popularidad, yo tengo el cariño del público, no necesito más.

Y, después, el dinero, pues la verdad que tengo una vida muy estable, yo creo que ya… a veces queremos más de lo que necesitamos.

¿Qué espera usted para el 2026?

Pues mira, que sea un año de calma, que yo creo que eso es la felicidad para mí ahora mismo, la calma. Me he dado cuenta de que la felicidad no es ni tener fama, ni dinero, ni nada de eso. Conozco a mucha gente con mucho dinero que no duerme de los problemas que tienen y de lo infelices que son. Para mí la felicidad es calma.