La sorpresa de Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche 14 días antes de las Campanadas: "¿Te quieres casar conmigo?"

Quedan 14 días para la duodécima retransmisión de las Campanadas de Cristina Pedroche (37 años). Así, un año más, la presentadora ha visitado el plató de Pablo Motos (60) para hacer balance de su 2025 y dejar alguna de las pistas más esperadas de su ya mítico vestido de Fin de Año.

Pedroche ha llegado con la intención de sorprender a los espectadores. Sin embargo, la sorprendida ha sido ella.

Dabiz Muñoz (45) ha interrumpido la intervención de su mujer para promocionar los nuevos roscones que ha creado para esta Navidad.

Mientras los cortaban y repartían para todo el equipo, Cristina Pedroche le ha dicho a su marido que quiere casarse otra vez. Dabiz, sorprendido, le ha contestado: "¿Cuántas veces quieres que nos casemos?".

Pedroche, exaltada, ha sonreído de forma nerviosa al ver cómo su marido se arrodillaba ante ella. "Si lo sé, te hubiera traído anillo", ha exclamado el chef.

Sin embargo, ha rescatado el regalo que lleva en su interior el roscón y no ha dudado en arrodillarse para ponérselo a modo de pedida. Un momento divertido que ha dejado al público enganchado a la pantalla.

La pareja televisiva ya está casada. El primer 'sí quiero' fue por lo civil y tuvo lugar en 2015 en su casa, ante notario, en chándal y zapatillas, y sus padres como únicos invitados.

La anécdota de este miércoles, día 17 ha comenzado después de que Cristina, con una gran sonrisa tras probar el dulce, aplaudiera al chef: "¡Marido, está exquisito!"

Y ha añadido: "Porque ya estoy casada contigo, que si no me casaría otra vez". A lo que el Dabiz Muñoz ha respondido: "Pedroche, ¿te quieres casar conmigo?" con el 'anillo' en la mano.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero. El Hormiguero

Tras arrodillarse y simular una nueva pedida de mano, se han intercambiado un beso frente a las cámaras.

Después del gesto, Pedroche ha dejado claro que Muñoz es el amor de su vida. "Es mi persona. Amo lo más grande a mis hijos -Laia (2) e Isai (que nació el pasado julio)-, pero mi persona es él. Cuando mis hijos se vayan y hagan su vida, quien quiero que esté a mi lado toda la vida es Dabiz, mi marido. Le amo por encima de todo", ha confesado.

Las pistas de su vestido

Tras esta petición de mano, Cristina Pedroche ha dejado algunas pinceladas del que promete convertirse en su looks más sorprendente en las Campanadas.

No lo tiene fácil después de haberse vestido de paloma de la paz, insecto futurista, ninfa acuática, edredón humano o con gotas de su propia leche materna.

Este año es como si se "cerrase un círculo" al ser el 12º año que despide el año en Atresmedia. "12 vestidos, 12 uvas, 12 campanadas".

Cristina Pedroche y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

"Es el año que más me ha costado. Josie tenía claro qué tenía que hacer este año y me lo empezó a decir desde febrero", ha comenzado diciendo.

"Yo le dije que no me veía preparada para esto, estaba embarazada, no tenía sentido... Me dejó que diera a luz y en agosto empezó la guerra", ha revelado, admitiendo que el estilista la convenció diciéndole "nunca se sabe si vas a volver a dar las Campanadas o no, puede que sea de las últimas".

Y aunque no quiere hacer "spoilers", sí ha asegurado que su look "rompe con todo lo pasado, y lo que voy a construir es una cosa distinta. La gente va a decir: "¡Guau! ¡Cómo se ha atrevido! Voy a romper con todo porque se rompe el ciclo".

Jugando al misterio ha seguido revelando algunos detalles en clave misteriosa y ha confesado que se trata de un diseño sexy, que no lleva pilas ni energía, y que no aguanta un año en el armario, dejando en el aire si es porque es biodegradable o por cerrar precisamente ese círculo que comenzó en 2014.

Por último, ha admitido que mientras lo lleve puesto lo mejor será no ir al baño: "Es como si fuera mi mascletá. Por si es mi último año quiero poder decir que lo he dado todo hasta el final".