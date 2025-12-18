El gran año de Sandra Barneda: Campanadas, televisión, un posible premio y la nueva casa con su pareja, Pascalle Paerel

A menos de dos semanas de acabar el 2025, son muchas las personas que aprovechan estos últimos días para hacer balance de este año.

Aunque Sandra Barneda (50 años) aún no ha compartido públicamente su resumen, lo cierto es que un simple vistazo a estos 365 días bastan para aseverar que la comunicadora ha vivido un gran año.

Este pasado martes, 16 de diciembre, los Rose d'Or Latinos anunciaron los nominados de su tercera edición, cuya gala se celebrará el próximo 20 de enero.

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Entre los escogidos se encontraba la actual entrega de La isla de las tentaciones.

Un importante reconocimiento que Barneda compartía horas más tarde en su perfil de Instagram. "Estamos nominados. ¡Gracias!", escribió en un story la periodista.

No es esta la única alegría que el formato de Telecinco le ha dado este 2025 a Sandra.

A comienzos de año, la cadena principal de Mediaset estrenó la séptima edición de La isla de las tentaciones. Una temporada que arrasó en audiencias y traspasó fronteras.

De hecho, rostros reconocidos al otro lado del charco, como Whoopie Goldberg (70) llegaron a pronunciarse sobre el espacio de Cuarzo. "Ojalá me llame para ir a su programa", confesó Sandra a EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo.

Barneda, además, ha estado este 2025 al frente de Supervivientes: Conexión Honduras.

Xuso Jones y Sandra Barneda, en la estación de esquí de Formigal-Panticosa, en Huesca.

Esta serie de triunfos en la pequeña pantalla han llevado a la periodista a ser elegida para dar las Campanadas de Mediaset junto a Xuso Jones (36).

Así, el próximo 31 de diciembre, Sandra Barneda dará la bienvenida al 2026 desde la estación de Formigal-Panticosa, en Huesca.

La ganadora del Premio Planeta 2020 no solo ha vivido un gran año en lo profesional. Barneda, de hecho, tiene varios motivos para sonreír en lo que respecta a su faceta privada.

El pasado mes de octubre, la comunicadora cumplió 50 años de vida. Una dulce efemérides que celebró por todo lo alto con una fiesta en la que reunió a familiares y amigos.

La propia Sandra compartió los detalles de la reunión a través de un vídeo en su perfil de Instagram. En el clip, cabe apuntar, tenía especial protagonismo su pareja, Pascalle Paerel.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel, en una fotografía tomada en abril de 2023. Gtres

Barneda y Paerel se conocieron en 2022, aunque no fue hasta octubre de aquel año cuando aparecieron las primeras imágenes de la pareja paseando por el Parque del Retiro de Madrid.

Si bien su relación ha sido llevada con mucha discreción, lo cierto es que la presentadora ha presumido de su razón de amor en alguna que otra ocasión a través de sus redes sociales.

De hecho, el pasado mes de julio, Sandra Barneda sacó a relucir una foto en su Instagram que llamó la atención de propios y extraños.

La periodista compartió una imagen en la que aparecía firmando un documento junto a la bailarina holandesa. Sin embargo, no desvelaba el motivo de su rúbrica.

Sandra Barneda y su pareja, Pascalle Paerel, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Tal y como pudo confirmar entonces EL ESPAÑOL, la comunicadora y su pareja se habían comprado una vivienda en Ámsterdam, la ciudad natal de Pascalle.

Así, Sandra ampliaba su patrimonio inmobiliario. Además, cuenta con un impresionante apartamento en el centro de Madrid que ella misma reformó varios años atrás.

No es asunto baladí mencionar que este periódico ha sido testigo todo este 2025 del gran año que ha vivido Barneda.

El pasado 8 de marzo, fue seleccionada como una de las mujeres más mediáticas de los últimos tiempos. En la misma línea, en el mes de junio fue incluida en la lista de las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes que este portal elabora cada año.

La muerte de su sobrino

Todos los hechos expuestos llevan a afirmar con contundencia que Sandra Barneda ha vivido un gran 2025. Sin embargo, a principios de año, la comunicadora se sinceró sobre uno de los episodios más dolorosos de toda su vida.

En 2024, Barneda perdió a una persona muy especial para ella: uno de sus sobrinos. Una trágica pérdida sobre la que se sinceró en Universo Calleja: destino Nepal, un especial del programa de Jesús Calleja (60) en Telecinco.

"Nunca hubiera pensado visitar Nepal en la circunstancia que fui: creo que con el dolor más grande de mi vida. Llegué prácticamente de milagro y bendecida por toda mi familia", verbalizó una emocionada Sandra Barneda ante uno de los presentadores estrella de la televisión española.