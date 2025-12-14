Qué fue de Betty Missiego, la cantante hispanoperuana que representó a España en Eurovisión en 1979 en Israel

Qué fue de Betty Missiego, la cantante peruana que representó a España en Eurovisión en Israel en 1979 Montaje de EL ESPAÑOL.

Llegó a España en 1968. Entonces tenía 30 años y una intensa trayectoria artística a sus espaldas. En su Perú natal hizo sus pinitos como bailarina, aunque tuvo que abandonar la danza tras sufrir una lesión.

También triunfó como presentadora de televisión. Incluso fue embajadora de su tierra en el I Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro, celebrado en 1966, y en el que quedó en octava posición.

Quién le iba a decir que, 11 años después de aterrizar en nuestro país, iba a representar al territorio nacional en el 24º Festival de Eurovisión, celebrado en Jerusalén en 1979.

Retirada de los escenarios desde hace décadas, Betty Missiego (87 años) sigue siendo una de las artistas más icónicas que ha simbolizado el talento patrio en el Festival de la Canción.

Betty Missiego interpretando 'Su canción en el Festival de Eurovisión de 1979. UER

Experta en concursos

El sencillo Su canción, que interpretó en Israel, logró quedar en segunda posición. Es lo más cerca que se pudo estar en el puesto ganador tras las únicas dos victorias de España en el certamen. Dos hitos que, curiosamente se alcanzaron de forma consecutiva.

La primera, en 1968, con la canción La, la, la de Massiel (la primera victoria del país, superando por un solo punto al gran favorito, Cliff Richard, del Reino Unido). La segunda, en 1969, cuando Salomé entonó en el Teatro Real de Madrid el single Vivo cantando.

La victoria de la catalana fue compartida con otros tres países (Francia, Países Bajos y Reino Unido) en un insólito cuádruple empate, pues entonces no existían reglas de desempate.

Betty Missiego representó a España en Eurovisión en 1979. GTRES

Betty Missiego, con un largo historial como participante en diversos concursos, no solo puso el listón bien alto como representante española en Eurovisión. A lo largo de su carrera ha pisado los escenarios de un sinfín de certámenes.

Participó en el concurso musical de TVE Canción'71, donde se clasificó tercera. Ese mismo año se llevó el primer premio del Festival de la canción de la paz de Valladolid 1971 con Himno a la paz.

En 1972, el mismo año que consiguió la nacionalidad española (nunca renunció a la peruana) compitió en el Festival de Benidorm con la canción Juana Aguasclaras, compuesta por Alfonso Paso y Manuela Rodríguez. No ganó, pero quedó clasificada en cuarto lugar.

Retiro en Benalmádena

Ese año también representó al Perú en el primer Festival de la OTI, considerado el Eurovisión de América Latina. Se subió al Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid con Recuerdos de un adiós, una canción que ella misma compuso.

En 1977 fue la voz de España en el 8º Festival Yamaha Music, celebrado en Japón. Allí interpretó Me Siento Triste, con la que no logró la clasificación para la final.

Con un bagaje tan extenso, Betty Missiego no olvida sus comienzos en la canción folklórica, y posteriormente en el pop latino. En una entrevista con La Otra Crónica de El Mundo en 2022, manifestó de manera clara cómo ve el panorama artístico actual. "Las cosas son diferentes. Hoy se escuchan más los mensajes que mandan en las canciones y la voz ya no importa tanto", confesaba.

Incluso lamentaba que "ahora, todas las niñas están cantando igual". Para ella, las voces de figuras como Paloma San Basilio, María Dolores Pradera o Rosa López (44) son "voces con personalidad que perduran en el tiempo".

Nacida en Lima (Perú) el 16 de enero de 1938, Teresa Beatriz Missiego Campos (es su nombre completo) se retiró de los escenarios hace ya una década. Su adiós tuvo lugar el 2 de diciembre de 2015 con un concierto en el Teatro Cervantes de Málaga.

Afincada desde hace tiempo en la localidad malagueña de Benalmádena, -donde tiene una rotonda con su nombre- apenas ofrece declaraciones a los medios.

Su hijo Fernando murió tragicamente

En alguna ocasión puntual ha realizado apariciones esporádicas en televisión. Ha participado en alguna actuación solidaria, en los conciertos del Orgullo de Madrid de 2018 y en el Eurovisión Pre-Party 2019.

El año anterior a la pandemia de la Covid-19 participó en Betty Missiego, Eleni Foureira y María Villar planean que Miki gane Eurovisión, un sketch de humor creado por Netflix España para promocionar la candidatura de España en Eurovisión 2019.

Más allá de lo estrictamente profesional, la vida privada de Betty Missiego no ha sido tan fácil como pudiera parecer. En febrero de 2012 tuvo que hacer frente al dolor más profundo: la muerte de su hijo menor, Fernando, fallecido en un accidente de tráfico.

Betty Missiego nació en Lima (Perú) y se trasladó a España en 1968. GTRES

Fernando, que era bailarín y director de un centro de artes escénicas en Valencia, viajaba en moto cuando colisionó contra otro vehículo. Tenía 41 años.

El suceso supuso un golpe devastador para la artista, quien confesó que tras la muerte de su hijo sufrió una depresión que la mantuvo un año entero alejada de los escenarios.

Logró salir adelante gracias al apoyo de su familia. En especial de su marido, el compositor sevillano Fernando Moreno Medina, y sus hijos: Claudio, Carlos y Joaquín. Este último ha seguido sus pasos y se ha dedicado a la música. En los años 90 se dio a conocer como intérprete de éxitos de verano, como Cachete, pechito y ombligo o Mueve tu Cu Cu.