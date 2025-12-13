Quién es Nerea Pérez de las Heras, la influencer que ha revolucionado los Premios Ídolo con su discurso

"Estoy aquí ahora mismo con los influencers más seguidos de España y me gustaría, ahora que estáis encerradas y no podéis salir, influenciaros yo a vosotros".

Con estas palabras ha comenzado su discurso en los Premios Ídolo, Nerea Pérez de las Heras (43 años), tras hacerse con el galardón a Conciencia Social.

La activista ha dado un 'buen repaso' a los creadores allí presentes y ha impactado por sus palabras. La propia Nerea ha usado su poder de reivindicación para actuar desde dentro, en el corazón de la influencia.

La publicidad, la imagen y lo que se ve en redes, en muchas ocasiones, puede ser perjudicial para las personas que lo consumen, y Nerea no ha querido quedarse callada.

Niños, niñas, adolescentes y personas de colectivos vulnerables consumen el contenido de infinidad de influencers en redes sociales. En muchas ocasiones, los receptores de estos mensajes no entienden lo que hay detrás de estas marcas.

Nerea Pérez de las Heras se dedica a la concienciación social y estos parámetros son muchos de los que ella aprecia día a día. La ganadora quiso dejar claro en su discurso que hay que pensar antes de hacer publicidad sin saber lo que hay detrás: quién lo lleva o hacia dónde va ese dinero.

La influencer, que usa su presencia pública en redes sociales para generar debate y responsabilidad social, ha sido muy clara en sus palabras.

"Estos premios se llaman Ídolo; la palabra 'Ídolo' es una palabra muy fuerte. Vosotras sois los ídolos de mucha gente, de millones. Algunas os escuchan a vosotras más que a sus padres o a cualquier institución", ha comenzado diciendo en su discurso.

Y añade: "Yo solo os pido que penséis en esto, y mucho: en que sois importantes, en que tenéis una responsabilidad grande". Dejando sin palabras a los creadores y arrancando un aplauso por cada palabra que pronunciaba.

Nerea Pérez se hizo conocida en España por usar el humor, el periodismo y el teatro como herramientas políticas para defender el feminismo, los derechos LGTBI y la justicia social, aunque ella misma prefiere definirse como creadora y militante más que como "activista profesional".

Es autora del monólogo teatral Feminismo para torpes (estrenado en 2016), que dio lugar a una serie de vídeos en El País y, más tarde, a un libro del mismo nombre publicado por la editorial Martínez Roca (Grupo Planeta).

Presenta y co-crea el podcast Lo normal, sobre realidad LGTBI, emitido en la Cadena SER junto al periodista Antonio Nuño. Desde 2024 participa también en el pódcast Está el horno para bollos, producido por Amazon Music junto a Judith Tiral, donde mezclan humor, historia y análisis cultural desde una perspectiva feminista y lésbica/bisexual.

Recibió en junio de 2022 el Reconocimiento Arcoíris del Ministerio de Igualdad por su labor visibilizando el feminismo lésbico y transinclusivo en el ámbito de la comedia.

Es una figura de referencia en el humor feminista en España, con frecuentes apariciones en festivales, galas y espacios de debate sobre igualdad de género y derechos LGTBI.

En julio de 2023 sufrió un grave accidente marítimo en Menorca que derivó en la amputación de parte de su pierna derecha; ella misma ha contado públicamente el proceso de recuperación y cómo ha continuado trabajando y actuando.

En 2025 se casó con la doctora en Estudios Hispánicos Ana Garriga, en una boda celebrada en Almería que diversos medios recogieron como símbolo de visibilidad lésbica.

El discurso de Nerea

Este jueves, 11 de diciembre, se han celebrado en Madrid los premios más importantes de la creación de contenido organizados por Dulceida (36): los Premios Ídolo 2025.

Infinidad de influencers y creadores se han dado cita en el pabellón 3 de IFEMA, donde se ha acogido la tercera edición de estos premios que, coloquialmente, se conocen como los Goya de los influencers.

Sin embargo, como ocurre en los famosos premios de cine, estos galardones también sirven para reivindicar y concienciar sobre diferentes aspectos de la vida.

Menos de 2 minutos le han bastado a Nerea Pérez de las Heras para hundir al 80% del gremio influencer de este país #PremiosÍdolo

Nerea Pérez de las Heras ha querido dejarlo claro con sus palabras: ellos están ahí por algo y, sin querer, se convierten en referentes de los más jóvenes. La activista ha aprovechado este momento y altavoz para influir a todas aquellas personas allí presentes.

"Sé que sois personas listas y así os voy a tratar. Pensad un poco más antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima; antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina, que pagan las bombas con las que se mata a niños", ha reivindicado durante su discurso mientras era aplaudida por los asistentes.

Además, ha continuado con palabras para aquellas personas que roban a los desfavorecidos y para quienes se van de España: "Antes de colaborar con asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la DANA, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis. Y antes de iros a Andorra a evadir impuestos. Pensadlo, por favor", ha concluido.