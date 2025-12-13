Juan Ortega, ilusionado de nuevo siete meses después de romper con Isabel Lozano: todos los detalles y una decisión

El diestro sevillano Juan Ortega (35 años) se hizo a sí mismo una suerte de promesa hace unos meses. En concreto, cuando el pasado mes de mayo se publicó su ruptura sentimental de su última pareja, la publicista Isabel Lozano: procurar vivir su vida amorosa lejos del foco mediático.

Lo cierto es que, siempre de forma involuntaria, su nombre ha ocupado titulares en la prensa desde que casi plantó en el altar a Carmen Otte, la que estaba llamada a ser su esposa. Aquel fue un escandalazo que zarandeó los cimientos de la crónica social, y los de su propia vida.

Tuvo que salir a dar explicaciones en una entrevista con Carlos Herrera (68), y desde entonces su figura ha despertado gran interés para un sector de la sociedad nada aficionado al mundo taurino. Más tarde, probó suerte en el amor de la mano de una publicista llamada Isabel Lozano.

Isabel junto a su padre, Fernando Lozano, en una fotografía publicada en la red social X.

Hubo fotografías en revistas del corazón de la entonces dupla dando un paseo por Sevilla. Aquel romance prometía, pero se hizo añicos un año más tarde. La ruptura cogió a Lozano por sorpresa y cuentan las crónicas que se enteró por la prensa. No se lo podía creer.

Es decir, Juan habría tomado la decisión de forma unilateral. Este adiós fue confirmado por EL ESPAÑOL en mayo de 2025. Desde entonces, Ortega vive su soltería de forma intensa, pero sin descuidar un ápice su vertiente profesional. Para él, lo más importante es su profesión.

En eso coinciden las dos fuentes consultadas por este periódico. El toro y los ruedos están por encima de muchas cosas para Juan. El pasado mes de octubre, el diestro cumplió 35 años y entiende que está en lo mejor de su carrera, que no puede "despistarse" en otras cuestiones.

Este extremo, unido a que el sevillano siente alergia a verse en el papel couché, y saberse centro de atención o perseguido por un paparazzi, ha provocado que Juan quiera vivir como, en realidad, siempre lo ha hecho hasta que no se quiso casar: con su vida privada bien protegida.

Pese a esta postura, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que Juan no se cierra al amor, que le gusta conocer personas; que, siempre que puede, le gusta divertirse. Hay una mujer, de acuerdo a los datos que controla este periódico, que lo tiene "encaprichado".

Juan Ortega en Aranjuez en junio de 2024. Gtres

No existe entre ellos nada serio y tienen claro, uno y otra, que así quieren seguir. Sin formalidades. Pero no es erróneo asegurar que hay una ilusión en la vida del diestro sevillano.

Se trata de una joven anónima a la que no le interesa la fama en absoluto. Ambos se conocieron después del verano. Han quedado unas cuantas veces y se cuidan de dejarse ver en público.

El dolor de Isabel

Volviendo al quiebre sentimental entre Juan e Isabel, aquella decisión, inesperada, fue meditada y no producto de un arrebato.

¿Las razones? A EL ESPAÑOL se apuntaron dos: la incompatibilidad de sus agendas profesionales -él pasó tiempo fuera por su calendario taurino- y también se deslizó que existía un "desgaste".

Al menos, por la parte de Ortega. Algo no marchaba todo lo bien que debiera: los sentimientos, antes tan sólidos, cambiaron.

La periodista Isabel González informó que la hoy exnovia de Juan Ortega se enteró de la ruptura por la prensa, que fue la primera sorprendida.

A la luz de esta información, todo hace indicar que Juan Ortega no habría compartido a las claras su decisión de tomar caminos separados.

La relación actual entre Isabel y Juan sería inexistente: todo necesita asentarse y sus sentimientos deben acoplarse a esta nueva etapa.

Para quien no lo sepa, Isabel Lozano es publicista. Además de por su bagaje profesional, Isabel es conocida por su familia.

Juan Ortega, durante una corrida de toros el pasado mes de julio. Gtres

No en vano, es hija del reconocido torero Fernando Lozano y nieta del torero, empresario y ganadero Pablo Lozano. Isabel es graduada en Publicidad y ha trabajado en distintos medios de comunicación, como esRadio, Movistar+ o Forbes España.

Después de su labor como responsable de comunicación en la Fundación Civismo, y gestionar la web Leer por leer, el pasado mes de febrero se enroló en la consultora Estudio de Comunicación.