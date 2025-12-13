Ernesto Alterio coincide con su ex, Juana Acosta, horas antes de la muerte de su padre Héctor

Ernesto Alterio, con su compañera, Ella Jazz, su expareja, Juana Acosta, y el novio de esta, Pablo García-Andrade, en una imagen de las redes sociales. @juana_acosta

La historia de amor entre Juana Acosta (49 años) y Ernesto Alterio (55) se rompió hace ya siete años. Fue en julio de 2018 cuando los actores anunciaron su ruptura tras 15 años juntos.

"Ha sido una decisión muy meditada y tomada por los dos", aclaraba entonces la colombiana. Ambos tuvieron una hija, Lola Alterio Acosta, (19), que actualmente estudia arte dramático. Por el bien de la joven decidieron tener una relación lo más cordial posible. Y así lo han hecho. Dicho y hecho. Ambos han cumplido su palabra.

Prueba de la excelente relación que mantienen desde que tomaron caminos separados es que aún se llevan de maravilla. El pasado viernes, 12 de diciembre, la expareja coincidió en la fiesta de Forbes House Madrid.

Casualidades de la vida, el reencuentro entre ellos se produjo poco antes de que se conociera la muerte del padre del intérprete, Héctor Alterio, a los 96 años.

Juana Acosta, con el padre de su hija Lola, el actor Ernesto Alterio, en una imagen de sus redes sociales. @juana_acosta

La noticia de la muerte del veterano actor argentino, exiliado en España a principios de los 70 tras recibir amenazas del grupo terrorista Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina), ha salido a la luz este sábado, 13 de diciembre.

El anuncio de su fallecimiento lo ha adelantado Pentación Espectáculos, la productora de su último espectáculo, Una pequeña historia, a través de un breve comunicado.

"Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", reza el escrito.

Quién iba a decirle a Ernesto Alterio que, apenas unas horas antes de su cara a cara con su expareja iba a perder a su progenitor, al que ha tomado como ejemplo en la vida y en su profesión. Al igual que él, ha seguido sus pasos en las artes escénicas.

Juana Acosta y Ella Jazz, actual pareja de Ernesto Alterio. @juana_acosta

Juana Acosta y la novia de Alterio, juntas

El destino, a veces caprichoso, ha querido que Ernesto Alterio y su actual pareja, Ella Jazz, se hayan visto las caras con quien fue uno de los grandes amores en la vida del artista. En el evento, Acosta iba acompañada del periodista Miguel Carrizo.

Todos ellos asistieron como invitados de una velada muy especial: la Black Tie Anniversary de Forbes House Madrid junto a socios "y a las personalidades más selectas", tal y como han destacado desde el club.

Alterio y Ella Jazz comenzaron a salir en 2019, un año después de la separación del hispanoargentino con la madre de su hija. La actriz, que desarrolla su actividad profesional como artista plástica y regenta una tienda en la que vende sus creaciones y collages, ha aportado mucha estabilidad al actor.

La relación de ambos con Juana Acosta es estupenda. Tan cordial es el vínculo que las dos han compartido en sus respectivas redes sociales una fotografía de su cita. "Retrato familiar", ha destacado la de Cali (Colombia) a través de Stories.

En las imágenes que ambas han publicado en sus cuentas de Instagram se las ve posando juntas. Risueñas. Y encantadas con este desenfadado y alegre encuentro casual.

Ella Jazz, pareja de Ernesto Alterio, en sus redes sociales. @ella_jazz

Ella Jazz, actriz y artista

La cordialidad, pues, ha marcado la improvisada reunión de Ernesto Alterio con su ex, Juana, y su novia, Ella. Esta, por cierto, estudió en la Universidad de Alcalá de Henares. Y ha publicado parte de sus trabajos en diversas publicaciones: Telva, Vice, Fast Company y Office Magazine. Ha colaborado también, como ella misma destaca en su tienda online, con Spacey Studios, Twelve NYC, Bisous Skateboards y FortyFive Ten.

Ella ha vivido en Londres, donde trabajó como visual merchandizer para Giorgio Armani "mientras se rodeaba de artistas, músicos, galeristas, artistas de grafiti y tatuaje, skaters, poetas y fotógrafos, convirtiendo todos estos encuentros en su propia escuela de arte en el East London".

En agosto de 2013 visitó Los Ángeles por primera vez. Una ciudad que se convirtió en su "tierra paradisíaca del arte". Fue allí donde, tal y como detalla en su site, comenzó a crear "su motivo distintivo de labios rojos".

Tras su estancia en Estados Unidos se mudó a París, donde siguió actuando y estableció un estudio de arte en el barrio bohemio de Ménilmontant. Actualmente reside en Madrid, donde lleva una discreta vida al lado de Ernesto Alterio.

Hasta el momento, ni Ernesto ni su hermana Malena se han pronunciado públicamente sobre la muerte de Héctor Alterio. Familia unida, y relativamente discreta en lo relativo a sus apariciones en los medios, aún no se han expresado en relación a tan triste pérdida.