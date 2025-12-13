Amenazado de muerte, dos hijos actores y un matrimonio de 56 años con Ángela Bacaicoa: el lado íntimo de Héctor Alterio

Héctor Alterio ha fallecido a los 96 años "en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte", tal y como ha destacado su familia en un comunicado. GTRES

Tristísima noticia la que llega este sábado, 13 de diciembre. Héctor Alterio ha muerto a los 96 años. El veterano actor argentino, padre de Ernesto (55) y Malena Alterio (51) y con una filmografía de más de 150 películas, ha fallecido "en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte", tal y como ha anunciado su entorno en un comunicado.

El intérprete, quien a pesar de su avanzada edad nunca se bajó de los escenarios, es uno de los artistas más prolíficos y queridos de su generación. Nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929, y de ascendencia italiana -sus padres eran napolitanos-, tuvo tres grandes pasiones. Pocas, pero intensas. Amaba, por encima de todo, a su familia, el teatro y el fútbol.

Más allá de los aplausos del público, nada le hacía más feliz que estar al lado de su mujer, Ángela Bacaicoa, con la que contrajo matrimonio en 1969. Juntos formaron un tándem perfecto. Ella, psicóloga de profesión, siempre entendió a la perfección su trabajo. Con ella tuvo a sus dos hijos, quienes siguieron sus pasos en el mundo de las artes escénicas.

Héctor Alterio, en la presentación de la obra teatral 'En el estanque dorado" en Valladolid, en 2013. GTRES

Exiliado en España tras recibir amenazas

Se exilió en España en el año 1975. No fue una decisión fácil. Y mucho menos voluntaria. Se vio forzado por las circunstancias. Un año antes había recibido amenazas de muerte por la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina. "Usted será ejecutado en el lugar donde se lo encuentre", le advirtieron.

Ante la gravedad de los mensajes intimidatorios de la organización terrorista parapolicial anticomunista de ultraderecha se dio cuenta de que "no había otra alternativa". Era preciso marcharse. Se dijo a sí mismo: "Se acabó volver a Argentina". Por ello decidió no regresar a su tierra e instalarse dentro de nuestras fronteras.

"Es muy difícil olvidarlo. Lo pasé muy mal", explicó en una entrevista en Reflexiones de café, con Javier Calles-Hourclé. Cuando se quedó en el viejo continente, el apoyo de su pareja fue clave para salir adelante: "La presencia de mi mujer y mis hijos me ayudaron".

"Muchos años estuve sin poder volver por la decisión de alguien que no conocía... Porque, ¿qué hice yo? ¿Hablé de más? Yo no pertenecía a ningún partido político. Tenía actitudes normales de mi forma de ser", reflexionaba en la citada charla en Youtube. Nunca entendió por qué estuvo en el punto de mira de una organización criminal.

Héctor Alterio en una escena de 'Una pequeña historia'

Poco después de fijar su residencia en la península Ibérica consiguió la nacionalidad española. Se reunieron con él su esposa Modesta Ángela Bacaicoa Destéfano, y sus hijos Ernesto Alterio (1970) y Malena Alterio (1974), que han seguido sus pasos como actores.

“De lo que no puedo olvidarme es de cuando llegamos a España, en el año 74, cuando mi hijo (Ernesto) tenía 4 años”, recordaba Alterio sobre su llegada a España en EL ESPAÑOL.

“Estábamos en un hostal de la calle Bravo Murillo, y yo le llevaba de la mano por la calle, entonces él me miraba y me decía: ‘Papá, ¿en qué idioma habla esta gente? Yo no los entiendo".

Una de las cosas que más amaba de nuestro país era el fútbol. Era forofo del Real Madrid. También un reconocido hincha de Chacarita Juniors por su tío el arquero Eduardo Alterio, más conocido como Pibona, que fue el primer arquero en marcar un gol en el profesionalismo del fútbol argentino.

En 2004 recibió el Goya de Honor y en 2008 el Cóndor de Plata por su trayectoria profesional. En 2023 se despidió de los escenarios argentinos con el espectáculo A Buenos Aires. Uno de sus últimos proyectos fue Como hace 3000 años, en el que junto al guitarrista José Luis Merlín recitaba poemas de León Felipe.

Unido a sus hijos

Alterio, que empezó a trabajar con tan solo 19 años en el teatro en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, jamás se planteó retirarse. Tampoco imaginó nunca que sus dos únicos hijos, Ernesto y Malena (Goya a la Mejor Actriz Protagonista por Que nadie duerma) iban a dedicarse a lo mismo que él.

Con sus hijos tenía una relación fantástica. Se adoraban. El amor y la entrega eran recíprocas. "A sus 96 recién estrenados este hombre, que tengo la fortuna de que sea mi padre, no deja de admirarme", destacaba su hija Malena en las redes sociales el pasado mes de septiembre, con motivo de su cumpleaños.

"Esa cara de Malena chica refleja mi sentir en este presente. Orgullosa e inmensamente agradecida por el papá que me tocó. Mi tesoro. Avanti con tutti", añadía.

Su hijo también compartía entonces una foto junto a él con el siguiente mensaje: "Ayer fue el cumple de mi papá. Y ayer lo celebramos. 96 pirulos.

Qué gran regalo poder disfrutarte cada día. Te quiero mucho papá. Avanti con tutti. ¡Y feliz semana para todos!".

Héctor Alterio siempre se mostró orgulloso de sus hijos, tanto por su calidad humana como por su labor artística: "La presencia de mis hijos en la pantalla me causa mucha satisfacción", expresó, emocionado en su charla con Calles-Hourclé.

Sobre su mujer, y compañera de vida durante casi seis décadas, también hablaba con enorme cariño de Tita, como se refieren a ella sus seres queridos. Alejada del foco mediático, su mujer participó en algunos de sus proyectos teatrales. Llegó incluso a dirigirlo en escena. Alterio se puso bajo sus órdenes en la obra A buenos aires.

Eso sí, nunca confundieron los papeles. Cada uno de ellos representaba un rol específico en la pareja. En declaraciones a los medios, el actor resaltó que su esposa nunca lo dejó de lado: "En las noches más oscuras y tristes, ella está ahí".