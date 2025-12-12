12 uvas, 12 campanadas y 12 vestidos: el año 'sagrado' de Cristina Pedroche y cómo ha sido su espectacular evolución

Cristina Pedroche, con todos los vestidos que ha lucido en las Campanadas entre 2014 y 2024. Arte EE

Desde 2014, cada Nochevieja, Cristina Pedroche (37 años) ha convertido su estilismo de las Campanadas de Antena 3 en uno de los momentos televisivos más esperados y comentados del año.

Una tradición que este 2025 cumple 12 años, un número especialmente significativo. La próxima Nochevieja serán 12 campanadas, 12 uvas y 12 vestidos.

"Es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía 12 años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo 11, pues ahora tiene 24", comentó Josie (45), su estilista, a finales del pasado noviembre.

"Empieza la cuenta atrás", ha comentado Pedroche en sus redes. Atresmedia

No en vano, este 2025 "es súper importante", aseguró el diseñador, generando más expectación, si cabe, que en años anteriores. "Es el año que más me ha costado", ha desvelado, por su parte, Cristina Pedroche.

En 2024, embarazada de su segundo hijo, la de Vallecas apostó por un estilismo en croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada, que Pedroche conservó durante su primera maternidad y se transformaron en elementos decorativos que adornaban la estructura.

Desde la cintura, donde se mezclaban con pan de plata formando formas de cuarzo, hasta el casquete bordado con plumas de papel. El resultado fue un mecano-chandelier del que emergían más de 40 pezones manando leche materna cristalizada.

"Un relato visual", como viene haciendo desde 2014. "Cada Nochevieja, su estilismo ha sido un termómetro del momento cultural", comenta a EL ESPAÑOL Maripi Robles, directora de No Solo Una Idea y experta en moda y comunicación.

12 años de evolución

Cristina Pedroche "empezó buscando romper esquemas y hoy se mueve en un lenguaje más simbólico, conceptual y emocional. Ha entendido que las Campanadas son una puesta en escena y ha utilizado la moda como un guion que se reescribe cada año", explica la experta sobre la transformación de la comunicadora desde hace 12 años.

"Ha evolucionado desde la espectacularidad evidente hacia la metáfora", asevera. "Ha pasado de los vestidos que enseñaban a los que cuentan", añade.

En su análisis, Maripi Robles recuerda parte sus looks: "La ninfa fluvial, la maternidad, la coraza, los homenajes artesanos... Cada propuesta incorpora narrativa, técnica y reflexión. Esa transición revela madurez. Ya no busca únicamente impacto; busca significado para dar solvencia a su trabajo".

Explica Maripi que "la moda deja de ser un envoltorio y se convierte en un vehículo para hablar de vulnerabilidad, renacer, cuerpo, feminidad o fuerza interior. Es, sin duda, el tramo más interesante de su evolución como profesional y el papel que representa ese día".

Así, en sus últimos estilismos, Cristina Pedroche, de la mano de Josie, "ha introducido una dimensión emocional nueva, vinculada a su maternidad y a un discurso más humanista".

En cualquier caso, y así lo remarca la experta en moda consultada por este medio, "Cristina Pedroche ha logrado algo extraordinario: que un vestido de Nochevieja forme parte del imaginario colectivo español".

Al respecto, argumenta: "sus looks ya no compiten con otros presentadores; compiten consigo mismos. Cada año reabre la conversación sobre los límites del cuerpo, del espectáculo y de la moda como expresión social. Eso es puro impacto cultural, historia de la comunicación de moda en nuestro país".

Sobre este 2025 tan simbólico, Maripi Robles explica a este periódico: "Que se cumplan 12 años tiene una fuerza simbólica enorme. Es casi una liturgia contemporánea en la que la moda actúa como un ritual compartido".

El significado del 12

Por duodécimo año consecutivo, la de Vallecas paralizará la noche del 31 de diciembre y, como manda la tradición se tomará las 12 uvas con todos los españoles en el conteo de las 12 campanadas. Un símbolo de las Fiestas que este año tiene una cifra representativa.

El número 12 está arraigado al tiempo y a la cultura. En España, las 12 campanadas y las 12 uvas marcan la transición al Año Nuevo.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en el posado de las Campanadas. Atresmedia

En lo que a tiempo se refiere, esta cifra, además, marca el calendario: son 12 meses los que conforman un año. Y Pedroche, casualmente, tiene mayor proyección -y repercusión- en el mes 12.

Además, está relacionado con la vuelta del reloj: 12 horas de día y 12 horas de noche.

También es número significativo en la religión católica: son 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. La cifra, además, se repite en el último libro de la Biblia: el Apocalipsis de San Juan.

Este número, por otro lado, está presente en el zodiaco y en la mitología. Existen 12 signos y son 12 los dioses olímpicos principales.

Cristina Pedroche en la cuenta atrás de las Campanadas 2025. Atresmedia

Por otro lado, en numerología se interpreta como una cifra de crecimiento personal, unión y equilibrio. El 12 combina las energías del 1 (inicio y liderazgo) y del 2 (cooperación y armonía).

Los significados parecen infinitos. Así, diversas culturas, sobre todo las más antiguas, han asociado el 12 a un número sagrado o 'perfecto', relacionado con el orden y la plenitud. Se repite en diferentes escenarios aportando estructura.

Desde el próximo 31 de diciembre, también se convertirá en una cifra significativa para Cristina Pedroche. Será su duodécimo año tomando 12 uvas en el conteo de 12 campanadas junto a su fiel compañero, Alberto Chicote (56), y quienes se congreguen en la Puerta del Sol de Madrid o sigan la transmisión a través de Antena 3, laSexta y Atresplayer.

"Un ciclo perfecto"

"Este año cumplo 12 retransmisiones y lo siento como un ciclo perfecto, como una vuelta completa al reloj de esta noche tan especial. 12 años… uno por cada campanada, por cada uva, por cada deseo que compartimos con millones de personas", ha asegurado la de Vallecas en la presentación de las Campanadas, que ha tenido lugar este jueves, 11 de diciembre.

"Al final, es el último programa del año, la última retransmisión, una noche mágica en la que todo un país se reúne frente a la televisión, quiero que todo salga perfecto y estar a la altura de esa magia", ha añadido.

En esta misma línea, y en plena cuenta atrás para conmemorar sus 12 Campanadas, Cristina Pedroche ha confesado: "Aunque cierro esta 'vuelta de reloj', siento también una ilusión renovada. Para mí, este será un año grande. Muy grande. Y que cada uno lo interprete como quiera".